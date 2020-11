Qui est la nouvelle épouse de l’acteur Jesse Spencer de ‘Chicago Fire’?

Les cloches de mariage ont sonné cette année pour l’un des le feu de Chicagoles membres de la distribution. Jesse Spencer a récemment noué le noeud avec sa petite amie de longue date lors d’un mariage secret.

Spencer, qui joue Matthew Casey dans la série, a déjà été impliqué de manière romantique avec Il était une fois l’actrice Jennifer Morrison dans une relation qui a duré quatre ans.

L’ancienne idole adolescente a depuis trouvé l’amour chez sa petite amie de 6 ans, Kali Woodruff.

Le couple de jeunes mariés s’est marié le 27 juin lors d’une cérémonie très soudée. Lisez la suite pour en savoir plus sur la nouvelle épouse de Spencer.

Jesse Spencer a joué l’idole de l’adolescence dans « Neighbours »

Jesse Spencer comme Matthew Casey | Banque de photos d’Adrian S.Burrows Sr./NBC/NBCU

Jesse Spencer est né en février 1979 à Melbourne, en Australie, de Rodney et Robyn Spencer. Il a deux frères aînés et une sœur cadette. Fait intéressant, ses frères et sœurs sont tous des professionnels de la santé, son frère aîné étant oculoplastique, tandis que l’autre frère est chirurgien orthopédiste. La sœur de Spencer est anesthésiste.

Spencer a fréquenté l’école primaire de Canterbury et est allé plus tard à l’école centrale de Malvern. Il a également fréquenté le Scotch College, où il a auditionné pour son rôle révolutionnaire dans le feuilleton à succès australien. Voisins.

Spencer a terminé son VCE au Scotch College et a obtenu une place à l’Université Monash. Il a cependant reporté ses études pour emprunter la voie du théâtre.

Spencer a joué Billy Kennedy dans l’émission pendant six ans et a repris plus tard son rôle en 2005 pour l’anniversaire de l’émission. Par la suite, il a joué dans des émissions telles que des filles branchées et Nager en amont. Il a également joué dans le drame médical Fox Maison, qui a duré huit saisons.

Spencer est également musicien et joue du violon dans un groupe appelé Band from TV. Le groupe comprend de son Maison costar Hugh Laurie. Ils jouent dans divers concerts et font don de l’argent qu’ils reçoivent des concerts à des œuvres caritatives.

Il joue le capitaine à Firehouse 51

Matthew Casey est présenté aux fans dans l’épisode pilote de l’émission. Il est le meilleur ami de Kelly Severide. Bien que Casey soit de bons amis avec Severide, les deux ont une querelle sur la mort d’Andy Darden. Il a également une querelle de longue date avec le chef de l’unité de renseignement du PD de Chicago, Hank Voight.

Bien que Severide et Casey essaient d’être aussi professionnels que possible, ils se lancent des insultes. Cependant, les deux amis rafistolent les choses d’ici la fin de la saison. Après la mort de Darden, il se retrouve à obtenir la garde des deux enfants de Darden.

Casey devient affectueux des enfants à mesure qu’il devient leur parent adoptif. Il se fiance avec le Dr Hallie Thomas, mais le couple rompt les choses après un certain temps. C’est parce que Hallie précise qu’elle ne veut pas d’enfants malgré le désir de Casey d’avoir des enfants.

Il commence alors une relation avec Gabby Dawson, mais ils décident qu’ils sont mieux en tant qu’amis. Hallie revient, et elle et Casey ravivent leur romance. Cependant, elle se fait tuer dans un incendie après avoir découvert un réseau de drogue dans sa clinique.

Dans la saison 2, Casey finit par chercher du réconfort entre les mains de Gabby, et les deux essaient de jouer timidement avec leurs sentiments. Cependant, ils décident de céder à leurs sentiments l’un pour l’autre. Casey est considéré comme un patron impassible mais attentionné qui fera tout pour son équipe.

Spencer s’est récemment marié avec sa petite amie de longue date lors d’un mariage secret

Selon le Daily Mail, Spencer a épousé sa petite amie de longue date lors d’une cérémonie très soudée avec leurs amis proches et leur famille le 27 juin. L’heureux couple s’est rencontré lors d’un festival de musique en 2014 et s’est tout de suite entendu. Leur date de mariage a honoré les grands-parents de Kali, qui célèbrent ainsi cette même date pour leur mariage de 40 ans.

Kali est un chercheur scientifique de Neptune Beach, en Floride, et Spencer ne pouvait pas s’arrêter de parler de sa nouvelle épouse. Il a qualifié leur mariage de lueur d’espoir pour 2020 compte tenu des événements de cette année et de ceux qui ont précédé le jour de leur mariage.