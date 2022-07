Qui est la journaliste de la série María Marta : El Crimen del Country

hbo max

María Marta : El Crimen del Country a déjà été créé et suit les alternatives dans une affaire qui a intéressé toute l’Argentine. Qui est le journaliste qui apparaît ?

©IMDBMaria Marta García Belsunce

le crime de Maria Marta García Belsunce Ce fut l’un des plus scandaleux d’Argentine et a suscité d’innombrables conjectures concernant la famille de la victime et les éventuels cerveaux de l’acte, ainsi que la question de savoir qui a appuyé sur la gâchette pour mettre fin à la vie de cette femme si aimée dans le pays El Carmel où l’issue tragique s’est produite. hbo max a créé une série qui suit très précisément les alternatives de ce fait.

La série María Marta : le crime de pays est réalisée par Laura Novoa dans la peau de la victime. Elle était membre de la fondation Enfants disparus et le jour de sa mort, elle jouait un match de tennis avec un ami. Puis il se rendit chez son beau-frère et sa sœur pour prendre un café. Plus tard, il a décidé de rentrer chez lui pour se baigner et attendre son masseur. Le reste de la famille est resté chez Irene Hurtig pour regarder le match River-Boca.

Ce qui s’est passé ensuite est un mystère pour les enquêteurs. María Marta a été retrouvée morte dans la salle de bain de sa maison et ses proches étaient convaincus qu’il s’agissait d’un accident aux conséquences terribles. La vérité est que l’autopsie a donné un résultat inattendu. La femme de Carlos Carrascosa avait 6 balles dans le crâne et ainsi l’homicide à El Carmel a été confirmé.

Le journaliste qui a enquêté sur l’affaire

hbo max a fait écho à cette affaire qui a touché la sensibilité de l’opinion publique argentine et a créé la série María Marta : le crime de pays. Les autres stars de l’émission télévisée incluent Jorge Marrale comme Carlos Carrascosa, Nicolás Francella comme Matías Centeno, Carlos Belloso comme Horacio García Belsunce, Guillermo Arengo comme Guillermo Bártoli, Muriel Santa Ana comme Belén Franessi, Mike Amigorena comme Marcos del Río, Esteban Bigliardi comme John Hurtig et Ana Celentano dans le rôle d’Irene Hurtig.

María Marta : le crime de pays suit de près tout ce qui se passait dans ce crime médiatisé qui a eu un impact sur la société argentine car il s’est déroulé à l’intérieur d’un country club, ces quartiers résidentiels où règnent la sécurité privée et la tranquillité est respirée par rapport à ce qui se passe en dehors des périmètres où vivent des familles avec une position économique solide qui peut accéder à différents luxes.

La vérité est que la famille de María Marta devait faire la paix avec les médias et se faire connaître en profondeur si elle avait l’espoir de ne pas perdre le premier des procès présentés dans cette affaire : celui de l’opinion publique. Bien sûr, il est nécessaire que les personnes impliquées dans ce type de situation génèrent la confiance des personnes et parviennent ensuite à l’instance judiciaire avec cet avantage en leur faveur.

Dans cet esprit, Irene Hurtig, la demi-sœur de María Marta García Belsunce, apparaît dans la série lors d’une interview basée sur un rapport réel que la femme a donné à l’occasion du crime de son parent. Qui est le journaliste dans cette scène ? Bien qu’ils ne le mettent pas en évidence, le nom propre sur lequel repose ce personnage du programme serait Ricardo Canalettiun enquêteur renommé des affaires policières en Argentine.

Ricardo Canaletti couvert certaines des affaires les plus importantes en Argentine comme le crime de José Luis Cabezas ou le meurtre de María Soledad Morales. Nous ne pouvons manquer de mentionner le cas du soldat Omar Carrasco. Le journaliste a enquêté sur ce qui s’est passé dans le pays El Carmel et son reportage à Irene Hurtig est une scène fidèlement recréée par l’émission hbo max qui met l’accent sur le moindre détail de cette rencontre si pertinente pour la demi-sœur de María Marta qui, à l’époque, cherchait à raconter sa version des événements.

