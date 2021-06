Qui est la femme d’El Chapo ? Détails sur les accusations et les crimes d’Emma Coronel Aispuro

Emma Coronel Aispuro, 31 ans, épouse du tristement célèbre baron de la drogue Joaquín Guzmán, alias El Chapo, 64 ans, a plaidé coupable aujourd’hui devant le tribunal pour avoir aidé son mari à gérer son empire de la drogue et du crime.

Les charges retenues contre Coronel Aispuro incluent le complot sciemment et volontairement en vue de distribuer de l’héroïne, de la cocaïne, de la marijuana et de la méthamphétamine, ainsi que le complot de blanchiment d’argent et la participation à des transactions avec un trafiquant de stupéfiants étranger.

Coronel Aispuro a troqué ses tenues habituelles dignes des podiums contre un uniforme de prison vert alors qu’elle plaidait coupable des trois infractions dans le cadre de son accord de plaidoyer fédéral.

Qui est la femme d’El Chapo, Emma Coronel Aispuro ?

Avant son arrestation en février 2021 et son plaidoyer de culpabilité d’aujourd’hui, l’ancienne reine de beauté avait attiré l’attention des médias pour sa beauté et son style de vie somptueux.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Emma Coronel Aispuro, la jeune épouse de l’un des barons de la drogue les plus redoutés au monde.

Emma Coronel Aispuro n’est pas seulement une beauté américaine, c’est une ancienne reine de beauté.

Malgré la réputation de Coronel en tant que « Kim Kardashian mexicaine », la beauté aux cheveux noirs est née près de San Francisco en 1989.

Elle a ensuite grandi à Canelas, Durango, une petite ville rurale du nord-ouest du Mexique, et a la double nationalité mexicaine et américaine.

Adolescente, Coronel a été couronnée reine du café et de la goyave dans un concours de beauté local, un titre qu’El Chapo l’aurait aidée à obtenir – peut-être par des moyens néfastes.

Selon Newsweek, certains rapports suggèrent que le baron de la drogue a soudoyé les juges pour couronner sa future épouse du titre suprême.

Coronel Aispuro était la jeune mariée d’El Chapo.

Coronel a épousé son tristement célèbre mari le jour de son 18e anniversaire, le 2 juillet 2007.

Le couple s’est rencontré l’année précédente lors d’une fête organisée par le père de Coronel.

« Je dirais que ce qui m’a séduit, c’est sa façon de parler, la façon dont il m’a traité, la façon dont nous avons commencé à nous entendre – d’abord en tant qu’amis et de là est venu tout le reste », a déclaré Coronel dans une émission spéciale de Telemundo en 2016.

Selon Fox News, elle serait la « troisième ou quatrième » épouse de Guzmán.

Elle est restée dans l’entreprise familiale.

Coronel a rencontré son mari notoire par l’intermédiaire de son père, Inés Coronel Barreras, éleveur de bétail et seigneur de la drogue du cartel de Sinaloa.

« Elle est la fille d’un autre trafiquant de drogue mexicain, elle a donc été élevée dans le milieu », a déclaré à Fox un ancien responsable de la DEA.

Coronel Aispuro est mère de deux enfants et épouse dévouée.

L’ancienne reine de beauté a donné naissance à des jumelles à l’été 2011. El Chapo aurait organisé le voyage de sa femme en Californie avant l’arrivée des jumelles afin qu’elle puisse accoucher sur le sol américain.

Newsweek rapporte que les autorités ont suivi Coronel jusqu’à Lancaster, en Californie, où elle a accouché, mais elle n’a pas été arrêtée.

Tout au long de l’arrestation et du procès d’El Chapo, Coronel est restée solidaire de son mari, l’un des criminels vivants les plus notoires au monde.

Depuis sa dernière arrestation en 2016, Coronel a publiquement pris la défense de son mari, plaidant pour ses droits et plaidant pour son traitement équitable derrière les barreaux dans son interview à Telemundo.

Elle était dans la salle d’audience presque tous les jours de son procès.

Elle a demandé l’intimité.

Bien que la reine de beauté était autrefois bien connue pour ses publications fréquentes sur deux comptes Instagram portant son nom, elle a depuis demandé la confidentialité.

« Je tiens à préciser que je n’ai aucun site de médias sociaux et que ce n’est pas moi qui publie ces pages », a-t-elle écrit dans une récente lettre à la presse mexicaine, selon le New York Post.

«Je n’ai jamais voulu être dans une situation où ma vie serait exposée. Je ne suis pas intéressée à exposer ma vie devant des millions de personnes que je ne connais pas », a-t-elle poursuivi, ajoutant: « Je demande ce que j’ai toujours montré à tout le monde, et c’est le respect. »

Kayla Kibbe est une écrivaine qui couvre les nouvelles tendances des célébrités et du divertissement, l’amour et les relations.