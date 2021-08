Qui est la femme de Sean Lock ? Tout ce que vous devez savoir sur Anoushka Nara Giltsoff

Comédien et 8 chats sur 10 La star, Sean Lock, est décédée à l’âge de 58 ans après avoir perdu son combat contre le cancer. Il laisse derrière lui sa femme et ses trois enfants.

Anoushka Nara Giltsoff est la femme de Sean Lock. Ils ont deux filles (nées en 2004 et 2006) et un fils, né en 2009.

On ne sait pas grand-chose de la famille de Lock et il semble les avoir tenues à l’écart du public.

Lock a eu une carrière comique réussie depuis les années 1990, avec l’un de ses débuts à la télévision dans un rôle de soutien aux côtés de Rob Newman et David Baddiel dans la série de 1993. Newman et Baddiel en morceaux.

Lock a remporté plusieurs prix et distinctions tout au long de sa carrière, dont le British Comedy Award en 2000, une nomination pour le Perrier Comedy Award, et il a été élu 19e meilleur comique de stand-up sur Channel 4 100 plus grands stand-ups liste en 2010.

Parlant de sa mort, le comédien et ami proche, Lee Mack, a déclaré: « Je savais que ce jour arrivait depuis un certain temps, mais ce n’est pas moins déchirant. Un véritable original à la fois dans la comédie et dans la vie. Il va me manquer. tellement de. »