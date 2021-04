Qui est la femme de Kirk Douglas? Anne Buydens Âge, valeur nette et leur histoire d’amour

Kirk Douglas est décédé à l’âge de 103 ans et, dans son sillage, il a laissé derrière lui une carrière d’acteur et un héritage qui ont duré près de huit décennies.

Sa contribution à la culture pop et à l’histoire d’Hollywood ne peut être surestimée ou surestimée.

Et pourtant, sa carrière d’acteur n’était qu’une petite partie de sa personnalité plus grande que nature – et une vie de famille qui comprenait des enfants, des petits-enfants et une épouse aimante de plus de six décennies.

Le mariage de près de 70 ans (!) De Kirk et d’Anne Douglas, qui a 101 ans, est peut-être l’un des plus durables – sinon le le mariage le plus durable de l’histoire d’Hollywood.

Qui est l’épouse de Kirk Douglas, Anne Buydens Douglas – et maintenant, veuve?

Regardons ce que nous savons de cette femme extraordinaire.

1. Elle était une productrice hollywoodienne.

Avant d’épouser Kirk Douglas, Anne Buydens Douglas était une célèbre productrice de films hollywoodiens.

Elle a rencontré Douglas alors qu’elle travaillait comme publiciste de films sur le tournage de « Act of Love », un film qui a tourné à Paris, et Douglas l’a appelée « la femme la plus difficile qu’il ait jamais rencontrée ». Un ami photographe de Buydens est la personne qui a introduit la paire emblématique en 1950.

À l’époque, Douglas était fiancé à l’actrice Pier Angeli, mais il a rompu les fiançailles pour être avec Anne Buydens Douglas.

Douglas et Buydens se sont mariés quatre ans plus tard en 1954 et cela a duré jusqu’à la mort de Douglas en 2020.

2. Le vrai nom d’Anne Buydens est Hannelore Marx.

Comme beaucoup à Hollywood, Douglas a adopté un nom de scène pour diverses raisons. Mais son nom de naissance était Hannelore Marx et elle est née à Hanovre, en Allemagne.

Elle et sa famille ont déménagé en Belgique alors qu’elle était encore adolescente, et elle parle plusieurs langues grâce à son éducation européenne.

3. Elle était la deuxième épouse de Kirk Douglas.

Avant que Kirk Douglas n’épouse Anne Buydens Douglas, d’origine allemande, il était marié à l’actrice Diana Love Dill. (Elle deviendra finalement Diana Douglas Webster.) Ils se sont mariés de 1943 à 1951, et ce mariage a produit deux enfants – l’un d’entre eux étant l’acteur légendaire Michael Douglas.

Mais même si Anne Buydens Douglas était la deuxième épouse de Kirk Douglas, Kirk Douglas a affirmé que tout le monde – y compris Diana Douglas Webster et leurs deux fils – aimaient Anne.

Diana, malheureusement, est décédée en 2015 des suites d’une forme non révélée de cancer à l’âge de 92 ans.

4. Anne Buydens Douglas a également eu deux fils avec Kirk Douglas – mais l’un est mort d’une overdose de drogue.

Anne, comme sa première femme, a eu deux fils avec Kirk Douglas – Peter Douglas, un producteur de films, et Eric Douglas, un humoriste et parfois acteur.

En 2004, cependant, Eric Douglas est décédé d’une overdose de drogue. Il n’avait que 46 ans.

Peter, quant à lui, a eu 65 ans en novembre dernier.

5. Elle a quatre petits-enfants.

Ses quatre petits-enfants venaient de son fils survivant, Peter, et tous les quatre sont des garçons. Il y a Kelsey (29), Tyler (25), Ryan (21) et Jason (18).

6. C’est une femme bien habillée.

La mode, bien sûr, est une chose subjective, mais Anne Buydens Douglas a la particularité d’être à la mode à tous les âges. Elle est membre de la liste internationale des meilleures tenues vestimentaires depuis les années 1970, ce qui signifie qu’elle en détient cet honneur depuis plus de 40 ans.

Elle a même été intronisée au Temple de la renommée de la liste internationale des « mieux habillés » aux côtés d’autres femmes impressionnantes comme l’actrice Candice Bergen, la comtesse Mona von Bismarck et SAR la reine Elizabeth II. Tout à fait la liste impressionnante!

7. Elle n’a pas encore commenté la mort de Kirk Douglas.

Au moment d’écrire ces lignes, Anne Buydens Douglas n’a pas encore commenté la mort de Kirk Douglas. Cependant, c’est compréhensible – après tout, ils ont été mariés pendant plus de six décennies, et il est prudent de dire que la pauvre femme est en deuil.

8. La valeur nette d’Anne Buydens a bondi après la mort de son mari.

La valeur nette d’Anne Buydens à elle seule était d’environ 1,2 million de dollars, mais après avoir gagné la valeur nette de son défunt mari, elle atteint environ 60 millions de dollars.

9. Elle a reçu un prix au cours de sa vie.

Anne Buydens a reçu un Glamour Award pour « The Crusaders » au cours de sa carrière.

10. Elle fête ses 102 ans en avril!

Beaucoup de gens se demandent peut-être quel âge a la femme de Kirk Douglas? Ou la femme de Kirk Douglas est-elle toujours en vie? Eh bien oui, la veuve de Kirk Douglas, Anne Buydens, a 102 ans.

Pas encore de mot sur la façon dont elle et sa famille vont célébrer, mais la célébration de l’année dernière était une procession de voitures pour lui souhaiter un «joyeux anniversaire» socialement éloigné.

Son petit-fils, Cameron, a tout documenté sur ses histoires Instagram en faisant venir ceux qui ne pouvaient pas participer à la célébration.

Il raconte que le cortège a été un peu long pour voir sa grand-mère, mais cela ne lui importe pas: « Maintenant, nous sommes en ligne depuis environ 20 ou 30 minutes. J’attendrais 20 ou 30 heures pour dire joyeux anniversaire à Anne et c’est parti. «

Son beau-fils Michale Douglas a également publié une photo Instagram d’Anne Buydens souhaitant un joyeux anniversaire à sa belle-mère.

Son épouse, l’actrice Catherin-Zeta Jones, a également partagé un hommage chaleureux à Buydens en disant: « Joyeux anniversaire à ma belle-mère extraordinaire. Notre reine, notre Oma. Vous personnifiez tout ce qui est bon chez une femme. Je vous admire et vous aime tellement beaucoup. »

