Qui est la compagne d’Álex González, l’idole de Live sans permission et Toy Boy, la série Netflix ?

Alexandre Gonzalez Il est l’un des acteurs espagnols les plus titrés sur Netflix et, en plus, il a remporté le poste d’idole. Mais le cœur de l’interprète est-il occupé ? On vous dit !

© @alexgonzalezactAlexandre Gonzalez

À de nombreuses reprises, les séries des différentes plateformes se succèdent dans le monde entier, faisant ainsi accéder de nombreux acteurs à une renommée internationale. Parmi eux se trouve Alexandre Gonzalezqui a captivé tous les fans de Netflix avec sa participation à vivre sans permission. Cette série, qui en fait ce n’est pas original de la plateformeatterri sur le géant du streaming et a réussi à traverser les frontières pour son intrigue intéressante et sa grande distribution.

De quoi s’agit-il vivre sans permission? Le synopsis de Netflix Il dit: « Il a construit une entreprise respectable en plus du trafic de drogue, mais la maladie d’Alzheimer est venue soudainement précipiter sa retraite. La guerre de succession est sur le point de commencer”. Une fiction qui mêle drame, action, trafic de drogue et persécutions où Alexandre Gonzalez donne vie à Mario Mendozal’un des personnages les plus importants de l’histoire.

Tel est ainsi Alexandre Gonzalez complètement captivé ceux qui sont devenus fans de vivre sans permission. En fait, il a atteint un tel point que les adeptes de la série l’ont classé comme un galant en raison de son attrait physique. Ainsi, lorsqu’il réapparut dans Netflix avec jouet garçonune série dans laquelle il triomphe aux côtés Maria Pedraza (Elite / La maison du papier), le succès de la fiction était complètement imparable. De plus, il y a aussi le fait qu’avec cette bande, il a attiré encore plus de fans.

Cependant, comme cela arrive à chaque star du géant du streaming, sa vie privée a commencé à intéresser le public et de nombreux followers ont commencé à s’intéresser à connaître sa situation sentimentale. C’est pourquoi, instantanément, votre relation avec Maria Pedraza il est devenu public même s’ils avaient l’intention de le garder privé. C’était au milieu de l’année 2021 que les rumeurs d’une cour nuptiale ont été rendues publiques alors que tous deux donnaient des indications sur leur amour sur les réseaux sociaux.

Cependant, ils ont ensuite été attrapés par les paparazzi et n’ont eu d’autre choix que d’arrêter de se cacher. À tel point qu’à partir de ce moment-là, ils ont commencé à donner des preuves de leur relation dans leurs profils officiels. Bien sûr, la vérité est que malgré le fait que leur amour soit confirmé, les deux Alexandre Gonzalez Quoi Maria Pedraza ils continuent de garder des détails sur leur amour pour eux-mêmes et leurs proches.

