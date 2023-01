Qui est Kim Morgan, l’épouse du célèbre réalisateur Guillermo del Toro

in

célébrités

Guillermo del Toro a mis fin à son mariage avec la mère de ses filles il y a quelques années mais est revenu pour parier sur l’amour avec Kim Morgan. Qui est cette femme?

©GettyGuillermo del Toro et Kim Morgan

Guillermo del Toro est le réalisateur mexicain talentueux et primé qui a remporté des prix tels que la statuette du oscar pour La forme de l’eau Soit le globe doré pour cette même cassette et le récent film d’animation qui a ému tout le monde : pinocchio. En 2018, lors du discours dans lequel il célèbre le prix décerné par la Hollywood Foreign Press Association, il surprend tout le monde en remerciant Kim Morgan.

Le cinéaste était en couple avec Laurent Newton pendant plus de 30 ans, la femme avec qui il a eu ses deux filles, mais en 2017, ils ont divorcé, mettant fin à cette relation et ouvrant la porte à Guillermo del Toro chercher de nouveaux horizons en matière d’amour et il ne lui a pas fallu longtemps pour trouver une partenaire de vie.

Qui est Kim Morgan ?

en 2018 Guillermo del Toro allé à la cérémonie oscar accompagné par Kim Morgan, mais… qui est cette femme ? Elle est une scénariste renommée pour l’industrie cinématographique hollywoodienne qui se démarque également en tant qu’historienne de l’art et critique de cinéma. Il y a une différence d’âge avec son partenaire actuel puisqu’elle a 48 ans et le Mexicain en a 59.

Kim Morgan Il a également fait partie du jury du célèbre Festival du film de Sundance en plus d’avoir façonné deux histoires dans son travail de scénariste professionnel : Séances Oui La salle interdite. C’est précisément la vie professionnelle de Kim et Guillermo qui a découvert leur rencontre dans le film Allée des cauchemars avec Bradley Cooper, Cate Blanchett et Rooney Mara avant leur mariage.

Beaucoup de gens ont spéculé sur le peu de temps qui s’est écoulé entre la séparation de Guillermo del Toro et la mère de ses filles considérant qu’il a présenté à Kim Morgan Peu de temps après le divorce, c’est pourquoi le Mexicain a dû sortir et nier une éventuelle infidélité. La réalité? Son épouse actuelle est sa compagne légitime et la femme qui l’a accompagné à la dernière cérémonie du Globes dorés.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?