Qui est Ken Russel ? Le démocrate de Floride devient viral sur TikTok

Un candidat au Congrès de Floride qui devient viral sur TikTok pourrait apprendre à ses collègues politiciens une chose ou deux à faire appel aux masses.

Ken Russell devient rapidement le politicien préféré de l’application de partage de vidéos avec ses vidéos amusantes mais informatives.

Et tandis que beaucoup tourneraient le nez à un membre de notre gouvernement qui consacre du temps à la plate-forme de médias sociaux, Russell prouve qu’il faut parfois rencontrer les électeurs là où ils se trouvent pour faire passer votre message.

Qui est KenForFlorida sur TikTok ?

Ken Russell est un politicien américain qui se présente pour le 27e district de Floride au Congrès américain contre Maria Salazar.

Russell se présente en tant que démocrate et penche vers la gauche en ce qui concerne ses positions sur diverses questions.

Il est père de trois enfants et de quatre animaux de compagnie, et est également un militant impressionnant avec un large public sur TikTok alors qu’il essaie de plaire aux jeunes.

Russell est actuellement commissaire de la ville de Miami – où réside une grande partie du 27e district de Floride – et utilisait auparavant son TikTok comme plate-forme pour discuter de divers problèmes et événements dans la ville.

« Au cours des six dernières années, j’ai utilisé ma position pour aider à résoudre d’autres problèmes obscurs », écrit-il sur son site Web. « Maintenant, je me présente au Congrès pour m’attaquer aux plus gros problèmes de la Floride. »

Il a annoncé qu’il se présenterait au Congrès le 1er mai et depuis lors, il a beaucoup publié sur ses positions sur diverses questions telles que le changement climatique, les droits reproductifs des femmes, la réforme des armes à feu, etc.

Les deux premiers TikToks viraux de Russell (4,7 millions de vues et 23,4 millions de vues) visaient à tenir les pollueurs responsables de leurs actes après avoir publié des vidéos en ligne les montrant en train de commettre le crime.

Depuis lors, Russell a fréquemment cassé un million de vues sur ses TikToks sur l’égalité LGBT + ou un projet qu’il a mis en place autrefois où les gens pouvaient volontairement rendre leurs armes afin de les envoyer en Ukraine pour obtenir de l’aide dans la guerre contre la Russie.

Ses vidéos sont souvent teintées d’humour – d’où leur viralité – mais ce qui n’est pas une blague, c’est à quel point il est important de séduire une génération de personnes qui se sentent délaissées par leurs politiciens.

C’est exactement ce que fait Russell.

On pourrait penser qu’il est inconstant de diffuser leurs positions politiques sur une application connue pour ses tendances de danse virale, mais si vous cherchez à capter l’attention de personnes qui ne sont peut-être pas aussi engagées politiquement, elles sont sur TikTok.

Il semble que le père de trois enfants connaisse très bien les médias sociaux, et dans les commentaires de l’une de ses vidéos, il plaisante avec une autre personne qui a commenté « Celui qui vous a appris à utiliser TikTok a besoin d’une augmentation ».

« Son allocation est déjà trop élevée », a plaisanté Russell, en plaisantant que son fils adolescent est celui qui lui a appris à utiliser la plate-forme de médias sociaux.

Maintenant que Russell a solidifié ses positions sur les questions sociales et a clairement indiqué ce qu’il veut changer, il a opté pour suivre les tendances TikTok d’une manière unique afin de pousser sa campagne encore plus loin et d’atteindre les jeunes de la région.

Histoires liées de YourTango :

L’un de ses TikToks viraux les plus récents est un point (lorsque vous combinez votre TikTok avec celui de quelqu’un d’autre) d’une femme qui exécute un mouvement de danse uniquement pour se rapprocher du téléphone par terre et dire aux gens de sortir et assurez-vous ils sont inscrits pour voter.

« Hey, êtes-vous inscrit pour voter? » lit la légende dans la vidéo. « Il y a une élection le 23 août. »

À l’approche de la date limite d’inscription des électeurs, Russell espère diffuser suffisamment le message afin de retourner le 27e district de Floride aux démocrates.

Isaac Serna-Diez est un rédacteur en chef adjoint qui se concentre sur le divertissement et l’actualité, la justice sociale et la politique. Depuis qu’il est diplômé de l’Université Rutgers, il passe la plupart de son temps libre à jouer ou à pratiquer un sport fictif. Suivez ses coups de gueule sur l’actualité sur son Twitter.