Qui est Kelsier, le personnage qui apparaîtra dans Fortnite?

Beaucoup d’entre vous se demanderont qui est Kelsier, et puisque nous aimons vous répondre, voici un petit résumé sur ce personnage.

Quand on m’a montré le tweet hier soir annonçant la collaboration de Born of the Mist à Fortnite, j’ai pensé que c’était une blague. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, et en tant que bon fan de Sanderson, je pense qu’il est de mon devoir de vous le dire qui est kelsier.

Après tout, j’imagine que tout le monde ne connaîtra pas cette magnifique série de livres. Bien sûr, son auteur a acquis une grande notoriété, car il est assez prolifique, et des YouTubers comme Alexelcapo lui ont donné beaucoup de visibilité dans la communauté hispanophone (ce que j’apprécie). Mais je ne vais pas tourner autour du pot. Vous aurez cependant besoin d’un peu de contexte supplémentaire.

Le survivant de quoi?

Vous voyez, Kelsier est l’un des personnages principaux de Born of the Mist. Cette saga nous plonge dans un monde fantastique où les métaux sont ingérés pour atteindre une série de capacités.

Par exemple, en consommant du fer (en poudre, sans manger de poutre), vous attirerez le métal et vous serez connu comme un attracteur. Si vous consommez de l’acier, vous serez ce qu’ils appellent un lanceur de pièces, et vous pourrez « pousser » le métal en l’utilisant comme arme, pour vous propulser dans les airs et autres accessoires auxquels vous pouvez penser. Mais cela ne peut pas être fait par n’importe qui pour commencer. Chaque personne peut brûler (consommer et «activer» dans le corps) un type de métal.

Ainsi, ceux qui consomment de l’étain sont connus sous le nom de Tin Eyes, et ils voient leurs cinq sens aiguiser. Dans le cas du laiton, vous serez un placeur, freinant les émotions de ceux qui vous entourent. Ceci, bien sûr, pendant que vous gardez toujours le métal que vous avez ingéré à l’intérieur de votre corps … et ainsi de suite dans divers autres métaux.

Mais bien sûr, il doit toujours y avoir des personnes spéciales. Et c’est le cas des Mistborn, ceux qui peuvent consommer tous les métaux et les brûler également. Ils sont un tout-en-un. Et sans surprise, notre cher Kelsier en fait partie, bien qu’il ne soit pas le seul, bien sûr. Mais la question est, qu’est-ce qui le rend spécial?

Eh bien, oui, il est l’un des protagonistes du livre. Mais à part ça, je veux dire. Eh bien, ce qui le rend spécial, c’est son intérêt à abattre le Seigneur Maître.

Le Lord Legislator qui?

Le Seigneur Maître, cher coupable. Un type qui ne doit pas être considéré comme une blague. En fin de compte, nous sommes confrontés à un tyran qui règne sur le monde de Born of the Mist. Un personnage immortel qui a gouverné son peuple d’une main de fer pendant plus de mille ans, apaisant toute tentative de résistance (s’il y avait un fou capable de cela) avec le pouvoir de ses Inquisiteurs d’Acier. Et croyez-moi, ce n’est pas pour rire de vous, coupable.

Le scélérat lui-même, en outre, a une hiérarchie plutôt inégale pour son peuple. D’une part, nous avons les nobles: riches, puissants et suffisants. De l’autre, nous avons les esclaves, ceux qui sont chargés de faire tout le dur labeur, ceux qui ne sont guère plus que des ordures pour les nobles: les soi-disant skaa. Ainsi, Kelsier, ne supportant pas ces injustices, se fixe comme objectif de renverser ce tyran, il forme donc un grand groupe de personnes pour le faire, alimentant les flammes de la rébellion.

Alors, qui est Kelsier?

Kelsier, c’est beaucoup de choses. C’est un gars normal. C’est un rebelle. C’est un fou qui veut un impossible. Mais, en bref, on peut le voir comme le moteur qui a donné lieu au début de cette histoire. Avec des cheveux blonds, des cicatrices sur ses bras qui cachent son passé tourmenté et un sourire toujours sur son visage, le magnétisme de Kelsier est évident dans chaque page que nous lisons dans le livre. Ce n’est pas seulement à cause de ses capacités en tant que Born of the Mist, puisque sa personnalité respire le charisme des quatre côtés.

C’est l’un de ces personnages dont vous tombez amoureux presque instantanément avec ses allées et venues malgré le fait que, malgré ce que cela puisse paraître, il n’occupe pas autant de pages dans les livres que vous pourriez le penser. Après tout, il partage la vedette avec de nombreux autres personnages dans une pièce plutôt chorale, bien que lui et le jeune Vin soient ceux qui ont le plus de pages sur leurs épaules.

Bref, c’est un personnage qui a tout pour réussir, et son inclusion dans Fortnite ne fait que renforcer son grand rôle dans la saga. Je pense que c’est un détail à apprécier et à valoriser. D’une part, parce que cela va amener le livre à plus de gens, d’autre part, parce que c’est un grand pas pour un personnage d’un livre fantastique d’apparaître dans un jeu aussi populaire que Fortnite et, enfin, parce qu’il est cool, clair et simple.

Nous espérons qu’avec cela, il est devenu un peu plus clair qui est Kelsier et dans quel contexte se trouve ce personnage. Comme nous le disons, son inclusion ouvre la saison pour que plus de personnages soient vus dans le jeu. Et je ne vais pas vous le nier, coupable, ça tuerait de voir une représentation de Vin dans un jeu vidéo.