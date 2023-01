Qui est Kelly Medanie, la jeune femme apparue dans une vidéo avec Babo ?

in

Musique

Le chanteur mexicain est originaire de Monterrey, Nuevo León, et a participé à des projets MTV.

© Kelly MédanieKelly Medanie a 23 ans et sort une chanson avec Babo

babode Affiche du Père Noëla récemment publié le sujet Pense à moimais a également annoncé un nouveau single dans lequel la jeune Kelly Medanie a attiré l’attention pour ses paroles accrocheuses et ici nous vous disons qui est la femme qui est apparue dans la vidéo du rappeur.

Kelly Medanie est mannequinQuoi sur des plateformes comme TikTok, il compte plus de 749 000 abonnés, où il partage des danses de certaines vidéos tendance. Le modèle attire également l’attention pour son style, avec un coupe de cheveux bob aux couleurs roses, ainsi que des tatouages ​​​​noirs et colorés qui vont de la « manche » du bras au cou et à certaines parties du visage.

+ À quels projets télévisuels Kelly Medanie a-t-elle participé ?

MTVLA a défini Melanie comme « la reine de la fête” à qui « il aime toujours vivre à fond et surtout profiter de la nuit en flirtant ou en se laissant flirter”. Mélanie faisait partie de La revanche de l’EX VIPen novembre 2021, qui a été diffusé via Paramount +.

Kelly Medanie Lizarraga Cavazosle nom complet du rappeur originaire de Monterrey, Nuevo León (même état d’où vient Babo), est designer graphique Oui tatoueur, selon elle-même racontée dans sa biographie pour MTV. Il a actuellement 23 ans.

En plus de la chansonshorts» avec Babo, qui est sur le point de sortir, Medanie faisait partie du clip de Pense à moi et, selon IMDBfaisait également partie de Côte d’Acapulcoen 2022.

Sur les réseaux sociaux, comme Instagram, Kelly ajoute plus de 373 000 abonnés et dans ladite plate-forme, il est défini comme queermodèle alternatif, de signe Taureau et il montre également votre page uniquement les fans.

