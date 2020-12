Qui est Keila Landim De Souza et qui est son harceleur en ligne?

La vente de biens immobiliers est une activité concurrentielle et les agents immobiliers doivent travailler dur pour gérer leur réputation afin d’obtenir de nouveaux clients. Cela devient difficile à faire lorsque chaque recherche Google à votre sujet montre votre nom sur une liste de sites Web tels que «She’s A Home Wrecker» et «Liars and Cheaters».

En 2019, c’était la situation à laquelle une femme était confrontée.

Qui est Keila Landim De Souza?

Tout a commencé après qu’un homme a lancé une campagne systématique pour ruiner sa vie en 2016.

Elle dit avoir rencontré Ginu Shaji dans un bar et refusé sa demande de rendez-vous. Depuis lors, il la harcelait, la doxxing et ruinait sa réputation en ligne. Elle voulait qu’il arrête et pour l’obliger à le faire, elle a poursuivi un service de gestion de domaine pour obtenir des informations sur les utilisateurs.

Qui est Keila Landim De Souza? Lisez la suite pour les détails choquants.

1. Elle est une professionnelle de l’immobilier à New York.

Selon la biographie officielle désormais supprimée de De Souza dans sa société immobilière à l’époque, elle est originaire du Brésil qui a pratiqué le droit avant de se décider à entrer dans le monde de l’immobilier.

«Lorsqu’elle a déménagé à New York il y a plusieurs années, elle a décidé de réaliser son rêve de guider les gens tout au long du processus d’achat et de vente d’une maison. Elle est une étudiante passionnée de l’immobilier depuis de nombreuses années et a souvent aidé de nombreuses personnes processus compliqué », a déclaré sa biographie.

Sa biographie a poursuivi en parlant de l’engagement de De Souza envers le type de service que les clients de l’immobilier haut de gamme attendent.

«Elle est connue pour dépasser les attentes des clients en perfectionnant le concept de service de conciergerie», ont-ils noté. La biographie a souligné que De Souza a beaucoup voyagé et parle couramment le portugais, l’italien et l’espagnol, ce qui en fait une agence immobilière idéale pour les clients internationaux.

2. Elle a un profil Google des horreurs.

Si vous avez cherché le nom de De Souza en ligne, cette liste de Sotheby était la dernière information positive que vous pouviez trouver à son sujet. Le reste de la première page qui est apparu était une longue liste de messages terribles sur des sites avec des noms comme « She’s a Homewrecker » et « WTF Cheater ».

Si vous avez cliqué sur les liens vers ces articles, vous avez trouvé des histoires sur De Souza dormant avec des hommes mariés et mentant sur son âge.

Un article, qui apparaît sur plusieurs sites, dit: « Keila Landim De Souza a détruit ma vie conjugale de 28 ans. Mon mari et moi avons vécu heureux pendant 28 ans jusqu’à ce que Keila ait tout gâché. Mon mari l’a rencontrée dans un restaurant à New York et ils a commencé à se voir et une fois, elle a enregistré une vidéo de sexe d’elle et de mon mari et l’a fait chanter pour de l’argent et il a refusé et elle m’envoie ensuite la vidéo. C’est une criminelle et une naufrageuse. Tout le monde, faites attention d’elle! »

De Souza apparaît sur des sites comme celui-ci.

3. De Souza a essayé d’effacer son nom en ligne.

De Souza a déclaré que les messages étaient faux et qu’elle essayait de les faire supprimer. Pour ce faire, elle devait savoir qui les publiait, et le seul moyen d’obtenir ces informations était par le biais d’un procès.

En octobre 2019, De Souza a poursuivi la société basée en Arizona Domains By Proxy, LLC pour la contraindre à divulguer les informations de l’utilisateur derrière les messages diffamatoires. Une fois cette information obtenue, elle pouvait poursuivre la personne responsable de la diffamation.

4. Ginu Shaji est un homme méprisé.

De Souza pensait que la source de ces frottis en ligne à son sujet provenait d’un homme nommé Ginu Shaji. Elle a allégué l’avoir rencontré dans un bar en 2016 et avoir refusé ses avances parce qu’elle était impliquée avec quelqu’un d’autre.

Plutôt que d’accepter non pour une réponse, Shaji a commencé à traquer De Souza sur les réseaux sociaux, à contacter ses amis et sa famille, et a commencé à répandre des mensonges à son sujet.

Dans un affidavit légal, elle a affirmé: «À une occasion, M. Shaji a menacé de me« détruire ».» Après cet incident, elle a obtenu une ordonnance restrictive contre lui.

5. Il a lancé une campagne de dénigrement en ligne.

Après avoir obtenu l’ordonnance d’interdiction qui a empêché Shaji de la contacter directement, quelqu’un a dit à De Souza que son nom et sa photo figuraient sur des sites Web créés pour les tricheurs doxx. De Souza était certaine de connaître les sources des faux messages.

«Sur la base d’informations et de convictions, c’est M. Shaji qui a publié des informations diffamatoires à mon sujet sur les sites Web susmentionnés», ont allégué les documents judiciaires. De Souza espérait confirmer que Shaji était derrière les mensonges en ligne à son sujet; à partir de 2019, elle prévoyait de le poursuivre pour diffamation.

Ses avocats ont déclaré que ces messages nuisaient professionnellement à De Souza parce qu’ils apparaissaient dans toute recherche de son nom. Même la recherche de cet article était difficile car une recherche de base sur Google pour De Souza a principalement révélé les messages négatifs.

6. Mais il existe un précédent juridique possible.

Ce n’est pas la première fois que quelqu’un poursuit pour des publications diffamatoires sur ce type de site Web.

Un agent immobilier de l’Alabama a poursuivi avec succès une femme qui publiait des mensonges à son sujet sur le même type de sites.

En 2015, Monika Glennon a trouvé des articles à son sujet sur plusieurs sites affirmant qu’elle avait une liaison avec le mari d’une affiche anonyme. L’affiche s’est avérée être une femme locale nommée Mollie Rosenblum, qui s’est offusquée des commentaires que Glennon avait faits à propos d’un reportage.

Rosenblum a créé un faux profil et a commencé à publier des mensonges à propos de Glennon sur des sites de triche et sur des sites comme « Bad Biz » destinés à avertir les clients potentiels des fournisseurs de services.

Le 3 juillet 2019, la juge de district américaine Madeline Hughes Haikala a constaté que Glennon avait été victime de diffamation, d’atteinte à la vie privée et d’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle, ce qui avait interféré avec ses affaires. Une partie de la décision exigeait que les sites suppriment les messages incriminés.

En décembre 2020, on ne sait toujours pas quand l’affaire de De Souza sera portée devant les tribunaux. Domains By Proxy, LLC n’a pas publié de commentaire sur la poursuite.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié en octobre 2019 et a été mis à jour avec les dernières informations.

Emelyne écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu dans Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook et The Broad Side. Elle est la créatrice du blog Stay at Home Pundit et co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.