Qui est Katie Sorenson? Détails sur une mère influente faisant l’objet d’une enquête sur des allégations d’enlèvement

Quelque chose ne va pas ici.

Katie Sorenson, une future maman influente, est confrontée à une enquête policière en cours depuis qu’elle s’est rendue sur Instagram et a publié une vidéo affirmant que ses enfants, âgés de 4 et 1 ans, ont été victimes d’une tentative d’enlèvement présumée par un couple latino plus âgé en le parking d’un magasin d’artisanat Michaels.

La vidéo, qui a recueilli plus de 4 millions de vues avant d’être supprimée avec son compte Instagram @motherhoodessentials, montre Sorenson en train de parler de l’incident présumé qui l’a secouée, elle et ses enfants.

Après la publication de la vidéo sur son compte Instagram sous le hashtag #savethechildren, ses abonnés seraient passés de 6K à 80K en quelques jours.

« J’ai vu ces gens, ils n’avaient pas nécessairement l’air impeccables », a déclaré Sorensen à un média local. « Je me sentais mal à l’aise avec eux, et au lieu de les mettre mal à l’aise avec mon inconfort, j’ai choisi de rester dans mon inconfort. »

Alors que le couple en question a pleinement coopéré à l’enquête et a déjà été autorisé par le département de police de Petaluma, en Californie, Sorenson fait toujours l’objet d’une enquête pour avoir sciemment fait un faux rapport de police.

Qui est Katie Sorenson et quels sont les détails de ses allégations d’enlèvement?

Voici tout ce que vous devez savoir sur Katie Sorenson et les affirmations sauvages qu’elle a faites au sujet de ses enfants victimes d’un enlèvement présumé, et ce que le couple accusé a dit à propos de l’enquête.

Katie Sorenson s’est rendue sur Instagram pour partager sa prétendue expérience avec ses abonnés.

Dans une vidéo, qui a été saisie par les utilisateurs des médias sociaux avant que Sorenson ne la supprime d’Instagram, la mère de deux enfants a décrit la tentative d’enlèvement présumée qui a eu lieu le 7 décembre dans un parking Michaels.

Sorenson a allégué qu’un couple latino plus âgé l’avait suivie dans le magasin et avait commencé à parler des caractéristiques de ses enfants à quelqu’un au téléphone.

«Je les ai entendus parler des caractéristiques de mes enfants, mais j’étais totalement paralysé par la peur», a déclaré Sorensen. «Je ne pouvais tout simplement pas me résoudre à dire quoi que ce soit.

Elle a également allégué que le couple avait fait la queue derrière elle, puis «l’avait suivie dans le parking» sans faire d’achat.

Elle a également allégué qu’une fourgonnette blanche s’était garée à côté de son SUV et que l’homme avait «tendu la main» dans sa poussette.

Sorenson a alors allégué qu’elle avait vu un «homme plus âgé» à proximité qui savait ce qui se passait, et elle a crié à l’aide: «Le monsieur m’a regardé et ses yeux étaient immenses. Il a vu ce qui se passait et j’ai simplement crié à l’aide.

Elle a ensuite affirmé que le couple était monté dans une voiture différente et avait quitté le parking, mais qu’un autre homme est sorti de la camionnette garée à côté de sa voiture, s’est précipité derrière elle et a agi comme s’il «essayait de l’aider» avant de rentrer. la camionnette et partir.

Les autorités ont pu identifier le couple à l’aide des images de sécurité du magasin.

Le couple, identifié comme étant Sadie et Eddie Martinez, a pleinement coopéré avec la police lors de l’enquête initiale et a été innocenté peu de temps après avoir été interrogé.

« Tout en reconnaissant qu’ils avaient fait des emplettes chez Michael’s et que le couple était montré sur la photo, ils ont nié les allégations portées contre eux par le journaliste », a déclaré le département de police de Petaluma dans un communiqué.

«À ce jour, l’enquête n’a produit aucune preuve ni aucun témoin corroborant le récit fourni par la partie signalante. Les preuves recueillies ont servi à étayer le récit fourni par le couple depuis le magasin », a déclaré la police à propos de l’incident.

Sadie et Eddie Martinez, qui ont cinq enfants âgés de 11 à 24 ans ainsi que deux petits-enfants, ont été consternés par les affirmations de Sorenson et se sont élevés contre les allégations de l’influenceuse en herbe. Sadie a déclaré dans un communiqué:

«Je ne pouvais pas y croire. C’est comme si nous étions littéralement coupables d’être bruns en faisant du shopping. Nous voulions mettre une crèche sous l’arbre. Nous avons une petite statue avec le bébé Jésus et des sacs-cadeaux en tissu. Je me sens mal à l’aise de retourner dans ce magasin maintenant. Un de mes enfants voulait y aller pour acheter des trucs pour faire des boules de chocolat chaud et je ne me sens pas à l’aise. J’ai l’impression d’avoir une cible sur le dos, maintenant que notre image est diffusée sur Internet. Qui peut dire qu’une personne folle ne viendra pas pour nous?

La fille de Sadie et Eddie Martinez, Esaia, a également parlé de l’incident visant sa mère et son beau-père, qui portait une chemise Black Lives Matter au moment du compte de kidnapping présumé de Sorenson.

« Ce n’est pas la première injustice raciste à se produire de loin à Petaluma, mais nous sommes vraiment reconnaissants que dans ce cas, la vérité ait été poursuivie à juste titre », a-t-elle déclaré.

Sadie Martinez a fait écho aux pensées de sa fille en disant: «Je ne sais pas si quelqu’un a prêté attention ces quatre dernières années, mais il y a eu beaucoup de racisme et, eh bien, Katie a emboîté le pas.

« Suis-je choquée? Non. Mais allons-nous le défendre? Bon sang non », at-elle ajouté. « Alors aujourd’hui, je me tiens devant tout le monde dans un combat pour poursuivre Katie. »

La police se méfie de plus en plus de l’histoire présumée de Sorenson.

Le service de police de Petaluma a publié une déclaration concernant l’enquête de Sorenson le 17 décembre, et après avoir constaté que son rapport original ne correspondait pas à ce qu’elle alléguait publiquement dans sa vidéo Instagram supprimée depuis, la police enquête sur Sorenson pour un possible crime de haine. , ainsi que de faire sciemment un faux rapport de police.

«Les crimes haineux de tout type ne seront pas tolérés et seront poursuivis de manière agressive. Si la preuve d’un crime de haine à motivation raciste s’est produite, nous demanderons des poursuites dans toute la mesure du possible en vertu de la loi. En outre, nous demanderons également des poursuites dans toute la mesure de la loi si, à tout moment au cours de notre enquête, nous découvrons des preuves selon lesquelles une personne a sciemment et intentionnellement fait un faux rapport sur un crime. «

L’enquête se poursuit.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.