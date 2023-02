Qui est Kathleen, le personnage de « The Last of Us » qui a été créé par la série HBO Max

Les épisode 4 de « The Last of Us » Il arrivera sous peu et la bande-annonce a déjà suscité beaucoup d’anticipation en raison de l’introduction d’un personnage complètement original du Série HBO Max: Kathleen. Bien que nous n’ayons pas le même contexte que autres personnages comme TessIci, nous allons vous dire ce que l’on sait d’elle.

dans le dernier chapitreJoel et Ellie ont quitté la ville de Lincoln, Massachusetts, où vivaient Bill et Frank, pour va chez tommyle frère du protagoniste qui vit dans le Wyoming.

De cette façon, le personnage de Pedro Pascal pourra confirmer qu’il va bien et, en plus, il pourra leur donner des informations sur une base de Les luciolespuisqu’il faisait partie du groupe révolutionnaire depuis un certain temps.

Ils voyagent tous les deux dans le camion de Bill, mais leur voyage devra être détourné et ils se retrouveront à Kansas City, Missourioù ils rencontreront Kathleen, jouée par Melanie Lynskey, l’actrice connue pour son rôle dans « Yellowjackets » et « Two and a Half Men ».

Ce qui est curieux avec ce personnage, c’est que ne vient pas des jeux vidéo Naughty Dog, mais a été créé par le showrunner et écrivain Craig Mazin. Cela signifie que HBO élargit encore l’univers de « The Last of Us », quelque chose qui a fonctionné jusqu’à présent après la tendre histoire d’amour de bill et frank (quelque chose qui était implicite dans la source originale et auquel ils ont apporté une petite modification à la fin).

Avant de continuer, regardez la bande-annonce ici épisode 4 de « The Last of Us ».

QUI EST KATHLEEN DANS « THE LAST OF US » ?

Selon les informations que HBO a données sur le personnage jusqu’à présent, Kathleen est « le chef impitoyable d’un mouvement révolutionnaire situé à Kansas City”.

Apparemment, son groupe serait inspiré par les chasseurs de jeux vidéochargés d’attaquer et de voler les biens de toute personne pénétrant sur leur territoire.

« (Un personnage original) que Craig a inventé était le personnage de Kathleen, qui était le chef de qui dans le jeu de ces gars étaient les chasseurs, et ici ils jouent un rôle légèrement différent », a déclaré Neil Druckmann, créateur du jeu et le Série Le dernier d’entre nous”, à ScreenRant.

Tout indique que la zone de quarantaine de Kansas City dans « The Last of Us » est déjà sous le contrôle des rebelles de Kathleen (Photo : HBO)

Contrairement à l’histoire des consoles, l’émission télévisée essaie de donner aux ennemis plus de dimensionnalité contre lequel Joel et Ellie sont confrontés, c’est pourquoi Kathleen a été présentée. Cela a été mentionné par Druckmann et Craig Mazin.

« Parce que j’aime l’idée que il n’y a pas que du bon et du mauvais. Tout le monde essaie de survivre, tout le monde essaie de vivre pleinement sa vie. Mais souvent, les objectifs se font concurrence, et c’est là que des choses intéressantes se produisent et les différentes philosophies sur la façon de survivre ou de faire en sorte que la fin justifie les moyens parlent de ce qu’est vraiment l’histoire d’une nouvelle manière que nous ne l’avons fait dans le jeu.ou », a ajouté Druckmann.

Pendant ce temps, Mazin a déclaré: «Vous devez tuer beaucoup de gens dans ce jeu, mais pour nous, la violence était assez grave et nous ne voulions pas désensibiliser les gens. Donc, quand les ennemis arrivent, il était important que nous nous posions la question : « Eh bien, pourquoi sont-ils ennemis ? Que veulent-ils?’ Ce ne sont pas que des méchants. De leur point de vue, tout cela a du sens et est justifiable, et c’était une chose intéressante à explorer.”.

DE QUEL PERSONNAGE KATHLEEN PEUT-ELLE S’INSPIRER ?

Un personnage des jeux vidéo qui présente certaines similitudes avec la description de Kathleen est Eve (de Pittsburgh)qui n’est connu que grâce aux notes que Joel trouve en cours de route et aux conversations d’autres Chasseurs.

D’après l’histoire originale, son fils avait rejoint un groupe de rebelles armés qu’ils prévoyaient de renverser l’armée de Pittsburgh. Cependant, son fils a été capturé et exécuté.

Par conséquent, Eva a recherché les rebelles qui étaient encore actifs dans la ville et les a rejoints. Plus tard, Joel trouve une note laissée par Eva des années après les soulèvements et l’effondrement de la zone de quarantaine.

Depuis la ville où Joel rencontre les Hunters (et Henry et Sam) a été déplacé de Pittsburgh au Kansas, Eva peut avoir quelque chose à voir avec l’histoire. De plus, selon les créateurs de la série, Kathleen a un secret.