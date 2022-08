Qui est Katherine Porto, la méchante la plus détestée de Pasión de Gavilanes 2

Netflix

Katherine Porto est l’actrice qui donne vie à Romina, la méchante de Pasión de Gavilanes 2, qui fait beaucoup de bruit en tant qu’antagoniste inoubliable.

©IMDBPassion des faucons

Catherine Porto est une actrice et présentatrice colombienne qui a su briller dans différentes productions et aujourd’hui elle fait un travail phénoménal dans la deuxième partie de Passion des fauconsl’histoire des frères Reyes qui, basée sur le crime d’un enseignant où les preuves pointent contre les enfants de l’un des couples, doivent une fois de plus montrer leur amour et leur loyauté.

Dans ce contexte se déplace romainle terrible méchant de Éperviers Passion 2 qui n’a pas peur de commettre des tentatives d’assassinat ou de faire éclater les vérités les plus douloureuses pour arriver à ses fins. Le personnage est chargé de Catherine Porto qui a dit qu’il s’était beaucoup amusé avec le méchant qui devait réussir à être détesté au point que le public « ils veulent la pendre »comme l’a dit l’interprète.

Catherine Porto personnifie romain si efficacement que les adeptes de Éperviers Passion 2 ils la détestent vraiment de plus en plus. Après tout, on parle de la même chose romain qui crie à Jimena qu’elle a plus de droits parce qu’elle a un fils de son mari : « Ce garçon, Duván, a un père et c’est Óscar Reyes ». Comment ne pas voir une personne aussi mauvaise avec dédain ?

Un méchant qui fait l’histoire

L’interprète était contente de sa participation à la série notamment parce qu’elle a eu la chance de « se connecter avec des acteurs merveilleux » parmi lesquels Juan Alfonso Baptista, plus connu sous le nom de Gato, se démarquait, qu’il définissait comme « Un collègue de toujours et un grand ami ». Elle a dit que c’était agréable d’être sur ce plateau d’enregistrement en train de créer romain, « un beau cadeau dans ma carrière »selon ses propres mots.

Catherine Porto participé à la fiction Les Héritiers du Mont qui à l’époque était considérée comme une réinvention légitime de l’entrée originale de Passion des faucons. Ensuite, ils ont consulté l’actrice sur les différences entre son travail actuel et celui de cet autre programme télévisé. Bien sûr, dans Les Héritiers du Mont son caractère était à l’opposé de romain: quelqu’un de gentil et bon, totalement différent.

La vérité est que nous pouvons nous attendre romain être à chaque fois « le plus insupportable »comme défini Catherine Porto au méchant de Passion de Gavilanes 2. SVotre personnage n’hésitera pas à faire l’impossible pour atteindre ses objectifs, même si en cours de route, il doit détruire un nombre incalculable de vies, devenant l’antagoniste le plus détesté du catalogue de Netflix. Bravo Catherine !

