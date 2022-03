Qui est Kate Sharma, le personnage de Simone Ashley dans Bridgerton 2 : voici comment Netflix l’a présentée

Netflix

Simone Ashley a rejoint la deuxième saison de Bridgerton et, quelques jours après la première des nouveaux épisodes, voici comment Netflix l’a présenté. Regardez la vidéo !

©NetflixSimone Ashley comme Kate Sharma

La deuxième saison de Bridgerton est plus proche que jamais. Après un an d’attente pour les fans et de tournage pour les acteurs, la série est prête à sortir. Tel est ainsi Le 25 mars prochain, Netflix ajoutera les nouveaux épisodes à son catalogue. Bien que, cette fois, l’intrigue sera totalement différente et se concentrera sur le fils aîné de la famille, Anthony, qui est joué par Jonathan Bailey.

Bridgerton C’est l’une des nombreuses séries de la plateforme qui est basée sur un livre. Julia Quinn était l’auteur original de cette histoire et, suivant ce que disent ses romans, la production de Shonda Rhimes va maintenant se concentrer sur le deuxième des écrits : le vicomte qu’il aimait. Dans cette partie du drame, celui qui est présenté à la société en quête d’amour est l’aîné de la famille, puisqu’il a l’obligation de trouver une épouse de son rang pour continuer son héritage.

Cependant, tous ses objectifs changent lorsqu’il rencontre Kate Sharma. Ce personnage, récemment ajouté au casting, est joué par Simone Ashley (connue pour son rôle dans éducation sexuelle) et donnera beaucoup à dire. Dans les livres de Quinn, la jeune femme est présentée comme Kate Sheffield, mais Netflix a décidé de changer le nom de famille afin qu’elle soit d’origine indienne comme l’actrice qui l’incarnera. Bien qu’à vrai dire, c’est la seule licence créative que Shondaland ait prise en ce qui concerne ce que Julia a écrit.

Eh bien, la description que l’auteur original a faite dans ses écrits sur Kate Sharma dit: « Une jeune femme intelligente et entêtée qui ne fait pas confiance aux imbéciles » et cela, sans aucun doute, inclut le vicomte Bridgerton. De plus, elle a toujours su que le succès de la société n’était pas pour elle car elle est très grande pour seulement 21 ans et n’est pas considérée comme exactement belle pour être présentée au tribunal. Par conséquent, face à cela, il se consacre purement et exclusivement à la protection de sa sœur cadette, Edwina Sharma.

C’est la grande présentation que Julia Quinn fait de la jeune femme dans ses livres, qui n’est pas différente de celle que Netflix vient de faire. A quelques jours de la première de la deuxième saison de la série, le compte Instagram officiel du strip vient de publier une vidéo dans laquelle Lady Whistledown explique à quoi ressemble ce personnage qui va devenir iconique. « Lecteurs, attention : pour accéder à la cadette des Sharma, il faut d’abord passer par la sœur aînée et ce n’est pas une mince affaire pour les frêles ou les faibles.», lit-on dans la description de la publication.

De plus, dans la vidéo qui accompagne ces mots, Simone Ashley est considérée comme son personnage et, en voix off, Lady Whistledown apparaît avec sa description parfaite. « Miss Sharma a tendance à gérer les affaires du cœur de sa sœur cadette. Mais qu’en est-il de leurs propres intérêts ? Même cet auteur doit admettre que nous savons très peu de choses sur cette femme célibataire. Peut-être y a-t-il quelque chose d’autre caché sous cette façade blindée. Les véritables intentions sont toujours révélées, Mlle Sharma. A n’importe quelle occasion ou par moi« , ça dit. Et, sans aucun doute, une telle intrigue a laissé les fans en vouloir plus, mais la vérité est que La vérité ne sera connue que le 25 mars.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂