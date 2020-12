Qui est Kasi Williams? Nouveaux détails sur la sœur de Jason Aldean et le mari de Chuck Wick

Dans le monde de la musique country, tout le monde connaît tout le monde. Bien que parfois ces connexions puissent être un problème, à d’autres occasions, elles peuvent travailler ensemble pour faire en sorte que quelque chose d’assez magique se produise.

C’était certainement le cas de la sœur de la superstar de la country Jason Aldean, Kasi Williams, et de son mari, la star de la country Chuck Wicks.

Et le 4 décembre, Williams a donné naissance au premier fils du couple, Tucker Elliot Wicks, après avoir lutté contre l’infertilité.

« Kasi et moi sommes hors de nous », a déclaré Wicks. « Le processus de FIV est extrêmement émotionnel et tant de larmes ont coulé de joie et d’amour lorsque Tucker est arrivé au monde en bonne santé et parfait »,

Qui est Kasi Williams?

Kasi Williams et Chuck Wicks se sont mariés au Mexique en 2019.

Elle vient de se marier l’été dernier avec Chuck Wicks, et il semble qu’ils ont passé la plus belle journée entourée de leur famille et de leurs amis.

Selon Wicks, toute la cérémonie de mariage et le voyage lui-même ont largement dépassé les attentes des couples.

«Kasi et moi nous sentions tous les deux comme si nous étions dans un rêve. Chaque moment était à couper le souffle et la meilleure partie est que nous avons pu partager cela avec notre famille et nos amis les plus proches! Ce moment sera chéri pour le reste de nos vies », a-t-il déclaré dans un moment vulnérable en parlant des différents détails qui ont marqué son mariage de contes.

Ils ont eu un mariage de conte de fées.

Chaque détail du mariage ressemble à quelque chose d’un conte de fées, et je ne suis même pas une de ces filles qui se soucient des affaires de mariage.

Williams travaille une robe dos nu conçue par Galia Lahav et, bien sûr, quel jour de mariage est complet sans une paire de Jimmy Choos.

Wicks, son futur marié n’avait pas l’air trop minable lui-même. Il portait un costume conçu sur mesure pour le grand jour par nul autre que le géant de la mode masculine, Tom James.

Après la cérémonie (dans une simple chapelle), les invités se sont réunis autour d’un foyer pour déguster de savoureux cocktails pendant qu’un groupe de mariachi jouait.

Lorsque la réception a finalement commencé pour de vrai, les mariés célèbrent en partageant leur première danse sur la reprise de Kina Grannis du tube d’Elvis, «Can’t Help Falling In Love».

Les enfants de Williams étaient présents.

Vous voulez en savoir plus sur le moment exagéré qui rend vraiment le tout magique à mon humble avis? Lorsque Williams et Wicks se sont réunis pour couper ce délicieux gâteau, un feu d’artifice s’est déclenché. Tuez-moi avec tous les mignons, pourquoi pas vous?

Selon Wicks, «c’était une fête du début à la fin». Et un gros, en plus!

Le couple avait 103 membres de la famille et amis présents, y compris les filles de Williams. Son plus jeune est la petite Avery, 10 ans, dont le père est l’ex-mari de Williams, Bill Morstad. Ses deux autres filles, Madison, 20 ans, et Makenzie, 21 ans, étaient également présentes pour le grand événement.

Fait doux-amer: Williams a adopté ses filles plus âgées lors de son premier mariage lorsque leur mère est décédée après une bataille contre le cancer du sein.

Les événements qui ont précédé le mariage ont également été assez spectaculaires.

Comme la plupart des mariages à destination, celui-ci présentait plus que vos activités habituelles et traditionnelles avant le mariage.

Les événements menant à l’événement principal lui-même comprenaient un brunch pour femmes et une promenade en VTT pour tous les mecs dirigée par Wicks lui-même.

Lors du dîner de répétition de la veille du mariage, le couple a révélé qu’il avait encore plus de surprises dans sa manche, cette fois c’était quelque chose de très spécial pour les dames dans leur vie respective.

Williams et Wicks ont tous deux présenté à leurs mères des bracelets de Tiffany, et ce n’était pas tout. Wicks a également présenté des bracelets aux filles de Williams, comme une reconnaissance touchante du fait qu’elles font toutes partie d’une unité familiale beaucoup plus grande maintenant.

Ils se sont fiancés quelques mois avant le mariage.

Le couple s’est fiancé en mars 2019 lors d’un voyage au Canada. Pour Wicks, tout le moment était parfait.

«Nous pouvions entendre une épingle tomber dans ce bois. Rien que nous et la neige qui tombe. C’était absolument parfait. Même si le support de la caméra que j’ai eu juste pour ce moment avait des problèmes. Lol. Je t’ai attendu pour toujours et maintenant je serai pour toujours à toi #arewedreaming », a-t-il déclaré dans un message touchant du couple nouvellement fiancé qu’il a partagé sur son compte Instagram.

Bien sûr, bien que la proposition ait pu être parfaite, il a fallu du temps et une planification sérieuse à Wicks pour s’assurer que cela se passe d’une manière tout aussi magique que son lien avec Williams.

La proposition était épique.

Vous voyez, Wicks avait toujours rêvé de proposer à Williams alors qu’ils roulaient ensemble à cheval, et c’est exactement comme ça que la soirée de leurs fiancés a commencé: à cheval!

Malheureusement, il s’agissait d’un cheval sans trace romantique. Mais il a eu une séquence très gazeuse et a sonné tout au long du trajet! Wicks se rendit compte qu’il allait devoir annuler les plans d’une proposition à cheval.

Alors que le duo rentrait à leur hôtel, il s’est rendu compte que le soleil se couchait juste à l’extérieur de l’hôtel lui-même, ce qui en faisait l’endroit idéal pour lui proposer.

«Je lui ai fait croire que nous allions prendre une photo, mais ensuite je me suis mis à genoux et disons simplement que j’avais une emprise mortelle sur cette bague. À un moment donné, j’ai mis ma tête sur son ventre parce que j’essayais de ne pas brailler. Je l’aime tellement », a partagé Wicks.

Williams et Wicks ont annoncé sa grossesse en juin.

L’heureux couple s’est rendu sur Instagram en juin pour révéler qu’ils attendaient!

Cependant, le couple s’est ouvert sur les difficultés qu’ils ont eues en essayant de tomber enceinte.

Ils essayaient d’avoir un bébé depuis leur mariage, mais ils ont malheureusement rencontré des problèmes de fertilité masculine.

Wicks a dit: « C’est juste un miracle, une telle bénédiction. Je suis reconnaissant pour les médecins extraordinaires, reconnaissant pour la science … En tant qu’homme, la dernière chose que vous voulez que quelqu’un vous dise, c’est que vous ne pouvez pas faire cela. vous fait vous sentir petit. Cela vous donne l’impression que vous n’êtes pas un homme. «

Après avoir essayé beaucoup de choses différentes, le couple a finalement réussi et se sent encore plus reconnaissant de pouvoir avoir un enfant. Wicks a ajouté: « Le fait que nous devions suivre cette voie nous fait réaliser encore plus à quel point le fait d’avoir un enfant est spécial. »

Williams a également déclaré: « Nous avons commencé à entendre beaucoup d’histoires très similaires qui ont eu des résultats positifs, donc je pense que cela nous a donné cet espoir que, d’accord, peut-être que cela peut fonctionner pour nous aussi … Je ne pouvais pas imaginer ne pas avoir enfant avec lui. «

Williams a donné naissance à un magnifique petit garçon le 4 décembre.

Kasi s’est rendu sur Instagram pour partager la merveilleuse nouvelle, écrivant dans une légende sincère:

« Rencontrez Tucker Elliott Wicks [heart] né le 4 décembre, 8 lb 13 oz. Nous sommes amoureux. Cela a été une période tellement folle pour accoucher. Mais rien ne peut enlever le sentiment le plus incroyable de mettre ce petit garçon au monde avec l’amour de ma vie. Se sentir béni et reconnaissant au-delà de toute croyance. Merci à tous pour les prières et les bons voeux. Cela signifie beaucoup pour nous. Xo. «

Félicitations à l’heureux couple!

