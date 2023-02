Warner Bros.

Une nouvelle bande-annonce pour The Flash est arrivée, mais les fans de DC se sont arrêtés à un personnage : qui est Kara et quel sera son rôle dans le film ?

©Warner Bros.Qui est Kara (Supergirl) dans The Flash ?

Une nouvelle édition du Super Bowl est passée et les Chiefs de Kansan City ont décroché le titre en battant les Eagles de Philadelphie 38 à 35. Cependant, les cinéphiles attendaient ce soir de voir les nouvelles bandes-annonces des prochains films qui feront parler les gens et l’un des le plus célèbre était Éclair. la bande de Univers étendu DC introduit un nouveau personnage dans la franchise : Kara Zor-El.

La bande suivante tourne autour Barry Allen lorsqu’il utilise ses pouvoirs pour voyager dans le passé et tenter de sauver sa famille. Cependant, cela déclenche de grandes conséquences en modifiant l’avenir et en menaçant l’humanité en étant piégée dans une réalité dans laquelle le général Zod est revenu. Pour résoudre ce problème, le protagoniste doit se rendre dans un Homme chauve-souris très différent pour lui de sortir de sa retraite, mais il devra encore se battre pour rester en vie.

+Qui est Kara dans The Flash ?

Au moment de la sortie de l’avance, les fans du DCEU ont accordé plus d’attention à la présentation de Kara, la nouvelle Supergirl. Dans les comics, la super-héroïne de Krypton est une parente de Superman, plus précisément son cousin, et dispose des mêmes pouvoirs pour mener à bien des missions sur Terre. Dans le film, elle sera une alliée de Barry Allen pour tenter de l’aider dans sa réalité gouvernée par le général Zod.

D’autre part, on voit le personnage enfermé dans une prison et cela est dû à la bande dessinée sur laquelle le film est basé, point de rupture. Là, le gouvernement a Superman derrière les barreaux, mais étant une version gratuite et n’ayant pas de Man of Steel actuellement dans la franchise, ce rôle est celui qu’il assumera Kara. Nous la voyons fragile et faible, mais elle est sauvée et une petite démonstration de ce qu’elle peut réaliser avec ses pouvoirs est observée, bien que tous les détails sur la façon dont elle agira dans l’histoire ne soient pas connus.

Karala nouvelle Supergirl, est interprétée par l’actrice rue sachaqui a réagi en mentionnant : « Je les aime! J’ai mis mon cœur et mon âme dans Supergirl. C’est très excitant de pouvoir partager un peu d’elle avec vous ! Elle est tellement spéciale et forte. La connaître et la sentir a été l’un de mes plus grands honneurs ». Le film Éclair Il sortira en salles le 16 juin. avec le retour d’Ezra Miller, Ben Affleck et Michael Keaton, sous la direction de l’Argentin Andy Muschietti.

