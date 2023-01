Qui est Julie de Bona de Las Combatientes, la série Netflix ?

Netflix

Julie de Bona est l’une des protagonistes de Las Combatientes, un succès actuel sur Netflix. Qui est cette actrice et où a-t-elle travaillé ?

©TF1Qui est Julie de Bona de Las Combatientes, la série Netflix ?

service de diffusion en continu Netflix a commencé 2023 de la meilleure des manières et compte actuellement plusieurs succès internationaux dans son catalogue, tels que Les combattants. Cette fiction française est sortie le 19 janvier et les abonnés l’ont propulsée en tête des titres les plus reproduits en ayant une histoire qui suscite l’intérêt. Son casting regorge de personnalités, mais ici nous nous concentrerons sur julie debona.

Cette production créée par Camille Treiner et Cecile Lorne a été lancée en septembre dernier en France et grâce à sa fureur elle a atteint la plateforme cette année. Son prémisse suit les destins de quatre femmes qui se croisent : Marguerite, une mystérieuse prostituée parisienne ; Caroline, propulsée à la tête de l’usine familiale ; Agnès, mère supérieure d’un couvent réquisitionné ; et Suzanne, une infirmière féministe.

+Qui est Julie de Bona de Las Combatientes ?

julie debona est celle qui est chargée d’interpréter Mère Supérieure Agnès. Il est né le 7 décembre 1980 à Paris, en France, et est d’origine italienne et vietnamienne par son père informaticien et sa mère couturière. Si dans sa jeunesse elle a complété une inscription universitaire pour suivre un cours de biochimie, à 19 ans, elle a pris une année sabbatique pour s’essayer au théâtre, car elle rêvait d’être comme Sarah Bernhardt, Audrey Hepburn, Isabelle Adjani et Sophie Marceau. .

De 1999 à 2001, il entre au Conservatoire d’art dramatique de Montpellier, où il réside, mais poursuit sa formation au Studio Pygmalion. Dans la capitale française, il a commencé à jouer de petits rôles, même s’il pensait devoir continuer à s’améliorer et a suivi davantage de cours avec des professeurs. Son premier amour était le théâtre avec diverses œuvres, mais son temps pour le cinéma et la télévision viendrait bientôt.

fixation de Fouaud Benhammou a fait ses débuts sur grand écran, pour compléter plus tard une filmographie qui compte 12 titres. Le plus grand nombre de crédits sont dans des séries et des programmes, dont se démarquent Un parfum de sang, Sources assassins, Le Bazar de la Charité, Service volé et brille maintenant dans le monde avec Les combattantsdisponible en Netflix. Concernant sa vie privée, son Instagram indique qu’elle a un fils né en 2018, mais qui est son mari est inconnu.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?