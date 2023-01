Qui est Julian Sands, l’acteur hollywoodien disparu après une excursion

célébrités

Julian Sands a été porté disparu au cours des dernières heures et il y a des moments de désespoir quant à sa localisation. Tout savoir sur cet acteur.

©GettyQui est Julian Sands, l’acteur hollywoodien qui a disparu après une excursion.

Julian Sands, 65 ans, a été porté disparu par la police de Los Angeles après avoir escaladé le mont Baldy meurtrier dans le sud de la Californie.. Le département du shérif du comté de San Bernardino aurait émis un avertissement à l’acteur et à son compagnon, Bob Gregory, car la région avait des conditions météorologiques extrêmes. Pendant que les autorités travaillent, nous vous dirons qui est cette star et où il s’est produit.

« Vers 19h30 le vendredi 13 janvier, un randonneur a été porté disparu dans la région de Baldy Bowl », était la déclaration que le magazine People a reçue du caporal Nathan Campos. Il a également ajouté : « Une équipe de recherche a été envoyée, mais en raison des conditions météorologiques, elle a été retirée samedi. Des hélicoptères et des drones seront disponibles pour poursuivre les recherches, si le temps le permet. ».

+Qui est Julian Sands ?

Julian Richard Morley Sands, comme son nom complet, est né le 4 janvier 1958 à Otley, West Yorkshire, Angleterre, Royaume-Uni. Il a quatre frères et sœurs et a étudié au Lord Wansworth College dans le New Hampshire. Il a ensuite fait son chemin à travers la Theatre and Forum Company de la Central School of Speech and Drama de Londres, où il a rencontré sa première femme, Sarah Harvey, avec qui il a eu son premier fils Henry. En 1987, il divorce et en 1990, il épouse Evgenia Citkowitz, mère de ses deux autres filles.

Comme tous les jeunes qui aspirent à une carrière dans le milieu artistique, il débute dans différentes productions avec des seconds rôles, à commencer par le blues d’Oxford Oui Les champs de la mort en 1984. L’année suivante, il a été choisi pour jouer dans un film romantique qui l’a catapulté directement à Hollywood en 1987, où il a commencé à travailler sur des projets américains et s’est fait un nom dans l’industrie.

Une fois aux États-Unis, il a fait partie de longs métrages tels que Démoniste (1989)sa suite Warlock : Armaggedon (1993), mais alors le rôle le plus important à cette époque viendrait : Arachnophobie (1990), film avec Jeff Daniels, Harley Jane Kozak et John Goodman, produit par Steven Spielberg. Il a également travaillé comme doubleur dans le dessin animé Jackie Chan Aventures puis est apparu dans des séries comme Stargate ST-1, Stargate : L’Arche de Vérité, 24 Oui petite ville. Son dernier crédit correspond à l’année dernière en Les fantômes du lundi et il se retrouve avec 5 productions devant lui.

