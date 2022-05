Qui est Julián Cañeque, le neveu de Gustavo Cerati qui apparaît dans « Pálpito »

Bien que Julián Cañeque, le neveu de Gustavo Cerati, ne soit pas l’un des protagonistes de « Pálpito »série colombienne de Netflix qui s’est positionné dans le Top 10 des plus populaires sur la plateforme, joue un personnage fondamental pour l’intrigue de la fiction créée par Leonardo Padrón.

Dans le drame et le thriller mettant en vedette Michel Brun, Ana Lucia Dominguez Oui Sébastien Martinez, Julien Caneque Cerati donne vie à Tomás, un jeune toxicomane lié à un membre du gang qui fait le trafic d’organes pour Juan Carlos Sarmiento.

Après que Samantha, la fille de Simón Duque, l’ait sauvé de la mort d’une overdose, les deux entament une relation amoureuse qui met Sam en danger, en raison des liens de Tomás. Mais que sait-on d’autre de l’acteur derrière ce personnage et où est-il apparu avant « Pressentiment” ?

Julián Cañeque Cerati dans le rôle de Tomás dans « Pálpito », la série colombienne Netflix (Photo : Julián Cañeque Cerati/ Instagram)

JULIAN CAÑEQUE CERATI?

Julien Caneque Cerati le 26 janvier 1998 à City Bell, une ville située à La Plata, capitale de la province de Buenos Aires. Il est le fils d’Estela Cerati et le neveu du musicien Gustavo Cerati, le défunt leader de Soda Stereo.

Le chanteur, auteur et acteur argentin de 24 ans a découvert très tôt sa passion pour le théâtre. À l’âge de 12 ans, il a commencé à suivre des cours de théâtre, plus tard, il a suivi des séminaires avec de grands professeurs argentins tels que Agustín Alezzo, Nora Moseinco et Guillermo Cacace.

SÉRIES ET FILMS DE JULIÁN CAÑEQUE

En 2007, il obtient son premier rôle à la télévision dans « Once » ou « O11CE » (2007), une série télévisée Disney Channel Latin America, diffusée en Argentine et où il incarne le jeune footballeur Felipe Aragón.

En 2018, Julien Caneque Cerati Il a joué le rôle de Ramiro dans la comédie musicale argentine « Simona », produite par Pol-ka Producciones. Il a également fait partie de « Ando Cantando » (2019), où il interprète le personnage de Lucho, « Chichipatos » (2020), une autre série colombienne de Netflixet la deuxième saison de « NOOBees », une série Nickelodeon.

De plus, il est apparu dans le film TV plug, « Inadapté», où il jouait Nico, «un adolescent de plus qui essaie de se retrouver, qui cherche qui il est et avec qui il se sent à l’aise”.

LE LIEN ENTRE JULIÁN CAÑEQUE ET GUSTAVO CERATI

En conversation avec El Comercio, Julien Caneque Il a parlé de sa relation avec son oncle et parrain Gustavo Cerati. « Cela faisait longtemps qu’il était décédé et j’étais très jeune. Oui, nous avons eu une relation et il a toujours été très présent dans ma famille. J’ai des souvenirs de famille, mais sa musique reste dans mon coeur et dans celui de ma famille», a-t-il indiqué.

Il a également avoué que son nom de famille pourrait lui ouvrir des portes s’il se consacrait à la musique, « mais en agissant ce n’est qu’anecdotique. Il y a beaucoup de gens qui le connaissent, surtout les grands qui le reconnaissent. Si je me consacrais à la musique, ce serait un sac à dos géant, mais en jouant, ça n’a pas été un sac à dos”.

Julián Cañeque Cerati quand il était enfant à côté de son oncle Gustavo Cerati (Photo : Julián Cañeque Cerati/ Instagram)

PHOTOS INSTAGRAM DE JULIÁN CAÑEQUE CERATI

Julián Cañeque Cerati avec sa mère Estela Cerati (Photo : Julián Cañeque Cerati/ Instagram)