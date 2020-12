Qui est Judy Ogle? Tout ce qu’il faut savoir sur la femme qui serait la petite amie de Dolly Parton

Il y a eu des rumeurs qui ont fait rire Dolly Parton: Dolly Parton est-elle gay?

Apparemment, les gens pensent qu’elle est gay et qu’elle a une liaison lesbienne secrète avec sa meilleure amie de plus de six décennies, Judy Ogle.

Qui est Judy Ogle?

Ogle – qui est considéré comme l’un des meilleurs amis de Parton depuis 64 ans – fait partie du cercle intime de Parton depuis longtemps, amenant les gens à se demander si une «relation secrète» existe depuis longtemps également.

Voici tout ce que nous savons sur le meilleur ami de Dolly Parton, y compris les rumeurs selon lesquelles ils sont en couple.

Dolly Parton est-elle gay? Dolly a nié les rumeurs.

Parton, 74 ans, n’a pas perdu de temps à nier et à rire des rumeurs selon lesquelles elle et Ogle étaient dans une relation secrète.

«Les gens disent ça parce qu’on ne peut pas vraiment avoir une bonne relation avec une femme. Je ne suis pas gay mais j’ai tellement d’amis gays et j’accepte tout le monde tel qu’il est. Les gens adorent parler. Les gens adorent bavarder. Ils ont dit cela à propos d’Oprah, mais ce n’est pas vrai », a-t-elle déclaré.

Elle a également dit qu’elle « n’avait jamais de ma vie eu de relation avec une femme ou n’avait eu le désir d’être avec une femme ».

Parton a également parlé de la vie amoureuse d’Ogle, ajoutant: « Elle sort avec un couple et elle a eu plusieurs petits amis. Le fait qu’ils ne voient jamais mon mari, ils se rendent compte que nous sommes en couple. Cela ne me dérange pas mais ça bouleverse et embarrasse Judy et sa famille. Je lui dis ce que tu préfères – être appelée une vieille fille ou une lesbienne? Elle dit lesbienne à chaque fois! »

Ils se connaissent depuis qu’ils sont enfants.

Parton et Ogle sont dans la vie l’un de l’autre depuis longtemps – depuis qu’ils étaient petits enfants, en fait:

«Judy et moi sommes les meilleurs amis depuis 64 ans, depuis que nous sommes petits. Nos parents se connaissaient, nous avons grandi ensemble, nous étions comme des sœurs, nous sommes devenues les meilleures amies. Elle était très calme, j’étais très extravertie. Nous nous sommes donc fait des amis parfaits. Nous sommes allés à l’école ensemble. Elle est allée à l’armée lorsque nous avons obtenu notre diplôme parce qu’elle avait besoin d’une assurance et qu’elle avait besoin d’aider sa famille et j’essayais de réussir. Dès qu’elle est sortie, elle est venue à Nashville et nous sommes ensemble depuis.

Ogle et Parton sont entrés dans une épave de voiture ensemble.

Yikes!

En 2013, Parton et Ogle ont été impliqués dans un accident de voiture à Nashville.

Dolly roulait dans une Nissan avec Ogle au volant quand ils ont été désossés par une Mitsubishi.

Le témoin qui a appelé le 911 a déclaré qu’Ogle était coincé dans le siège du conducteur et avait besoin d’aide pour sortir de la voiture.

Parton a été hospitalisé après le naufrage et relâché avec des blessures mineures. On ne sait pas si Ogle a été blessé dans l’accident.

Ogle a été l’assistante de Parton sur une pléthore de films et de projets dans lesquels elle a été impliquée, notamment Noël sur la place, Dolly Parton’s Heartstrings, A Smoky Mountain Christmas, et Dolly en concert.

Elle est également apparue dans le documentaire Pour l’amour de Dolly, et a des crédits du département de garde-robe et de maquillage sur Kenny Rogers: Les 50 premières années, Dolly Parton: Live & Well, et Blue Valley Songbird.

Une chanson a été écrite sur la rumeur de leur relation.

Trixie Mattel, une drag star, chanteuse et comédienne, a écrit la chanson « Red Side of the Moon » sur une « personne moyenne nommée Judy regardant leur chérie derrière les projecteurs. »

Mattel aurait choisi le nom de Judy parce que «les gens sont obsédés par l’idée que Dolly Parton est lesbienne et en couple avec sa meilleure amie Judy Ogle».

Cependant, Mattel ne croit pas aux rumeurs, mais les paroles vous font certainement penser autrement:

« Judy ne lui a jamais demandé pour toujours

Judy ne lui a jamais demandé la lune

Judy savait que l’aimer était mieux

Et personne ne connaissait son cœur comme Judy

Judy n’est jamais mentionnée dans les journaux

Judy n’est jamais notée dans les nouvelles

Judy savait que l’aimer était plus sûr

Aimer du côté rouge de la lune »

Parton a déjà répondu aux rumeurs sur leur relation.

Dans une interview en 2012, Parton a nié qu’il se passait quelque chose de romantique entre elle et Ogle, d’autant plus qu’elle est maintenant mariée à son mari, Carl Dean, depuis plus de 50 ans.

En fait, Parton et Oprah Winfrey – qui a ressenti la piqûre des rumeurs sur sa relation avec son amie Gayle King – en parlent même:

«On en parle. Gayle [King], son amie, Judy, mon amie. Ils pensent simplement que vous ne pouvez pas être si proche de quelqu’un. Judy et moi sommes les meilleurs amis depuis que nous étions en troisième et quatrième année. Je veux dire, je l’aime autant que n’importe qui dans le monde, mais nous ne sommes pas impliqués dans une relation amoureuse. «

Parton aime son mari.

Parton et Dean sont mariés depuis 53 ans. Et même si sa sexualité fait l’objet de spéculations depuis des années, elle s’en fiche.

« Parfois, c’est votre meilleure publicité », a-t-elle dit. « Je me fiche de ce qu’ils disent tant qu’ils ne font pas de mal aux autres que j’aime. »

Quand Dolly Parton et Carl Dean se sont-ils mariés?

Dean et Parton se sont mariés en 1966 en Géorgie. Il n’aime pas les projecteurs, donc il est rarement vu avec sa femme superstar. Ils ont renouvelé leurs vœux à l’occasion de leur 50e anniversaire de mariage en 2016.

«C’est un homme bien», a-t-elle dit une fois sur un podcast.

«C’est une véritable histoire d’amour et c’est mon meilleur ami. Il est fou. Il est amusant. Je pense que le rire a été une grande partie de notre relation », a-t-elle révélé.

« Nous nous amusons tous les deux beaucoup. Nous ne sommes pas dans le même domaine – il ne se soucie pas de tout cela. Il est plutôt casanier, adore rester à la maison », a ajouté Parton.

