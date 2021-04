Qui est Jordan Schlansky? Détails sur le producteur Deadpan de Conan O’Brien

Si vous êtes fan de Conan O’Brien depuis le premier jour, vous savez à quel point il est hilarant, divertissant et spirituel.

A l’origine écrivain pour « Saturday Night Live » et « The Simpsons », l’évasion de Conan est survenue lorsqu’il a animé son propre talk-show, « Late Night with Conan O’Brien », nous présentant tous les personnages loufoques et les bandes dessinées que nous ne pouvons toujours pas en avoir assez (en vous regardant, Robert Smigel).

Et bien que NBC lui ait fait du tort quand ils l’ont retiré de l’animation de « The Tonight Show », il a continué à animer sa propre émission « Conan » sur TBS, qui, malheureusement, se terminera en juin 2021. Mais si vous ne l’avez pas obtenu votre dose de comédien, « Conan sans frontières » sur Netflix est un excellent moyen d’atteindre votre quota Conan.

Encore mieux? L’un des épisodes met en vedette le producteur associé de longue date, Jordan Schlansky.

Qui est Jordan Schlansky?

Vous vous souvenez probablement de Jordan Schlansky comme le compagnon parfois en pierre de Conan. Les deux sont allés dans des restaurants chics, ont visité l’Italie et partagé un dîner traditionnel japonais ensemble.

Mais il est bien plus que le savoir-tout sans émotion que nous voyons à la télévision, c’est sûr.

Il est originaire de Californie.

Schlansky est né le 13 avril 1973 dans le sud de la Californie. Cependant, il est diplômé de l’Université de Buffalo à Buffalo, New York, en 2003.

Jordan Schlansky est-il italien? Eh bien, bien qu’il soit un aficionado de la cuisine italienne, Schlansky est un Américain d’origine italienne. Il aime la culture italienne et peut aussi parler italien.

Il est producteur et directeur de production.

Schlansky travaille pour O’Brien depuis 1996, où il a commencé comme coordinateur de studio pour « Late Night with Conan O’Brien ». Il a également produit « The 10th Anniversary Special of Late Night » et « Late Night: The Best of Triumph the Insult Comic Dog ».

Il a d’abord été présenté au public dans l’émission de Conan en tant que personnage, ce qui a amené beaucoup de gens à se demander si Jordan Schlansky est une personne réelle ou non. Bien que les fils de Reddit et Quora puissent croire le contraire, dans l’émission, il est dit qu’il joue une version extrêmement exagérée de lui-même pour un effet comique.

Donc, Schlansky n’est pas un personnage, mais il a joué un personnage plus sérieux et sophistiqué qui ne sourit jamais.

Conan l’a embauché lors de la grève des écrivains de 2008.

Bien que Schlansky travaille pour Conan depuis les années 90, pendant la grève de l’écrivain, Conan l’a approché pour qu’il rejoigne son émission.

Il a commencé comme coordinateur de studio pour « Late Night with Conan O’Brien » en 1996, puis a évolué vers le poste de directeur de production, producteur associé, puis il était producteur associé lorsque Conan a animé « The Tonight Show ».

En 2010, O’Brien a pu animer sa propre émission, «Conan», sur TBS où Schlansky travaille depuis, en tant que producteur associé où il dirige Team Coco.

Il aime vraiment «Star Wars».

Comme on le voit dans « Conan », Schlansky s’est déguisé en Spock de « Star Trek », puis a fait un discours de sept minutes sur les raisons pour lesquelles « Star Wars » est supérieur. Alors que Conan s’est presque endormi, Schlansky a associé «Star Wars» à la narration mythologique et à des thèmes universels, commentant même la musique et la qualifiant de «fondée sur la musique romantique du XIXe siècle».

Il a aussi apparemment une énorme collection de souvenirs, qui, a-t-il plaisanté, lui ont été donnés par «une fille qu’il connaît». Mais Schlansky et O’Brien ont assisté à une projection de « Rogue One » ensemble!

Lors d’un sketch comique sur « Conan », Harrison Ford a en fait cassé le Millennium Falcon de Jordan, qui était fait de LEGO, mais ce n’était pas en fait Schlansky et appartenait à Andrés du Bouchet, l’un des écrivains de la série, et faisait partie de son collection. Schlansky a déclaré qu’il avait fallu 60 heures à son collègue pour le mettre en place.

Schlansky a expliqué au Washington Post que dans tous ses sketchs, il y incorpore sa vie personnelle parce qu’il pense que cela les rend plus authentiques et divertissants.

L’article continue ci-dessous

«À ce stade, tout ce qui se passe dans ma vie que je dois comprendre est un jeu équitable, que cela me plaise ou non. J’essaie toujours de me rappeler que nous travaillons dans le divertissement, et c’est notre affaire et c’est notre entreprise », a-t-il déclaré. , alors je suis heureux d’avoir pu contribuer comme ça.

Il est marié … soi-disant.

Jordan Schlansky s’est-il marié? Bien qu’il ait gardé la plus grande partie de sa vie personnelle privée, en 2015, O’Brien lui a organisé un enterrement de vie de garçon forcé pour ses fiançailles avec sa désormais épouse Emma.

Dans le plus pur style Jordan, il a suggéré que «la situation n’était pas propice» à passer un bon moment.

Qui est la femme de Jordan Schlansky? Une grande partie de la vie personnelle de Jordan est inconnue, mais ni lui ni sa prétendue épouse, Emma Schlansky, n’ont révélé les détails de leur relation.

Jordan a déclaré précédemment dans un sketch de thérapie de couple en 2014 avec Conan que lui et Emma étaient fiancés et que les deux s’étaient rencontrés dans une pharmacie CVS auparavant.

Combien gagne Jordan Schlansky?

Bien que la fourchette varie, la valeur nette de Schlansky est estimée entre 4 et 23 millions de dollars! On dirait que tout ce travail acharné de l’équipe de Conan au fil des ans en a valu la peine. Pas étonnant qu’il passe si souvent ses vacances en Italie.

Samantha Maffucci est une rédactrice en chef de YourTango qui a écrit des centaines d’articles sur les relations, les nouvelles tendances et le divertissement, et l’astrologie. Visitez son profil d’auteur pour plus de contenu.