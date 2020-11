Qui est Joe Park de «The Bachelorette»? Le candidat de Tayshia Adams est un favori des fans de Bachelor Nation

Joe Park n’a pas reçu beaucoup de temps d’écran La bachelorette Saison 16, mais il devient rapidement un favori des fans de Bachelor Nation. L’anesthésiste a dépassé le passage de Tayshia Adams et Clare Crawley. Mais bien qu’il ait été loin dans la saison, le téléspectateur moyen ne sait pas grand-chose sur le concurrent. Alors de qui est Joe La bachelorette? Voici ce que vous devez savoir.

Qui est Joe Park de la saison 16 de ‘The Bachelorette’ avec Tayshia Adams et Clare Crawley?

Joe Park de «The Bachelorette»

Selon Joe’s Bachelorette profil, l’anesthésiste était en première ligne de la pandémie de coronavirus (COVID-19) à New York. Maintenant, après avoir vécu beaucoup de tragédies cette année, Joe est prêt à retrouver sa personne et à fonder une famille. Mais Adams sera-t-il son match parfait? Nous devrons attendre et voir.

Pendant ce temps, l’animateur Chris Harrison a parlé du personnage de Joe lors de la présentation La bachelorette La saison 16 est revenue en septembre. Il a plaisanté Joe a endormi les producteurs parce que, eh bien, c’est un anesthésiste. Mais dans l’ensemble, Harrison voulait que les fans de Bachelor Nation sachent que Joe était une bonne personne.

«Dr. Joe est honnêtement un gars formidable », a déclaré Harrison à l’époque. «J’aime toujours avoir un médecin à la maison. Il a de grandes intentions, c’est un gars gentil, il veut bien, tout le monde aime vraiment Joe. … Il s’est retrouvé face à d’énormes obstacles, mais sournois et fort, et n’a pas peur de se battre.

Les fans de “ The Bachelorette ” sont tombés amoureux de Joe Park sur Instagram

Les fans de Bachelor Nation peuvent trouver Joe sur Instagram sous le pseudonyme @josephparkmd. Il a juste un peu moins de 21000 abonnés sur la plate-forme de médias sociaux et ne semble pas publier souvent. Mais de nombreux téléspectateurs se sont connectés avec le candidat grâce à son humour autodérivant sur ses histoires Instagram. Joe a également charmé le fandom quand il a pris le temps de remercier Crawley quand elle est partie La bachelorette être avec Dale Moss.

«C’est la fin de ce chapitre», a écrit Joe sur Instagram. «Merci @clarecrawley de m’avoir permis de faire partie de votre voyage. Je sais que cela n’a pas été facile pour vous (les heures d’entretiens, devoir toujours être allumé, les matins / soirées tardives, le Yosef) et je suis heureux que vous ayez enfin trouvé ce que vous cherchiez.

Il a poursuivi: «Nous méritons tous de trouver l’amour. Et nous devrions le célébrer quand nous le voyons s’épanouir. Rien que de l’amour et de la chance pour vous et @ dalemoss13, où que ce voyage vous mène tous les deux. “

Joe Park et Tayshia Adams sur «The Bachelorette»

Pendant ce temps, il semble que Harrison commence à réaliser La bachelorette l’équipe de production a dormi sur l’appel de Joe. Dans une interview avec Us Weekly publiée en novembre 2020, l’hôte a déclaré:

Parce qu’il y avait tellement de drame fou avec Clare et Dale, vous n’avez pas connu, vous savez, Brendan et Zac et Ben, et même Bennett dans une certaine mesure, et certains de ces autres gars qui sont merveilleux qui ont soufflé sur Internet maintenant. … L’anesthésiste dont tout le monde est amoureux en ce moment [Dr. Joe]. Des sentiments forts et sérieux se forment des deux côtés. Tayshia est vraiment prête pour cela et a vraiment profité de l’occasion.

Pour l’instant, La bachelorette les fans devront attendre et voir comment la relation de Joe avec Adams s’épanouit. Mais si les choses ne fonctionnent pas, il y a beaucoup de fans qui sont prêts à voir Joe comme le prochain célibataire après Matt James ou, à tout le moins, sur Licence au paradis.

