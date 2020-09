Qui est Jessica A Krug? Un professeur d’université blanc exposé après avoir prétendu être noir pendant des années

Jessica A Krug. Image: @dukepress via Twitter

Jessica était une experte en histoire afro-américaine et travaille comme professeur à l’Université George Washington.

Une historienne blanche a admis qu’elle faisait semblant d’être noire depuis des années.

Jeudi 3 septembre, le professeur Jessica A. Krug a publié une lettre sur son blog Medium intitulée “La vérité et la violence anti-noire de mes mensonges”. Apparemment, elle a décidé de se montrer honnête après que deux étudiants de l’université où elle enseignait aient sonné l’alarme.

Elle a écrit: «Pendant la plus grande partie de ma vie d’adulte, chaque mouvement que j’ai fait, chaque relation que j’ai formée, a été enraciné dans le sol toxique du napalm des mensonges. Pas n’importe quels mensonges. À un degré croissant sur mon adulte vie, j’ai évité mon expérience vécue en tant qu’enfant juif blanc dans la banlieue de Kansas City sous diverses identités supposées au sein d’une Blackness que je n’avais pas le droit de revendiquer: d’abord North African Blackness, puis Blackness enracinée aux États-Unis, puis Bronx Blackness enracinée dans les Caraïbes. “

Jessica, connue sous le nom de Jessica La Bombera, a poursuivi en avouant qu’elle revendiquait divers types d’identité noire qu’elle n’avait «aucun droit de revendiquer» au fil des ans, écrivant même un livre sur la traite transatlantique des esclaves dédié à ses «ancêtres».

Elle a ajouté: “Je n’ai pas seulement revendiqué ces identités comme étant les miennes alors que je n’avais absolument aucun droit de le faire – ce faisant, c’est l’incarnation même de la violence, du vol et de l’appropriation, de la myriade de façons dont les non-Noirs continuent utiliser et abuser des identités et des cultures noires – mais j’ai noué des relations intimes avec des personnes aimantes et compatissantes qui m’ont fait confiance et qui se sont souciées de moi alors que je n’ai mérité ni confiance ni compassion.

“Les gens se sont battus avec moi et se sont battus pour moi, et mon appropriation continue d’une identité noire des Caraïbes n’est pas seulement, dans les termes les plus sévères, faux – contraire à l’éthique, immorale, anti-noire, coloniale – mais cela signifie que chaque pas que je ‘ai pris a gaslighted ceux que j’aime. “

Jessica pense qu’elle a adopté une fausse identité en raison de problèmes de santé mentale résultant d’un traumatisme infantile, mais elle a déclaré que cela ne justifiait pas les mensonges. Elle a poursuivi: “Les problèmes de santé mentale expliquent probablement pourquoi j’ai pris une fausse identité au départ, en tant que jeune, et pourquoi je l’ai continué et développée pendant si longtemps; les professionnels de la santé mentale auprès desquels j’ai cherché si tardivement de l’aide m’assurent que c’est une réponse commune à certains des traumatismes graves qui ont marqué ma petite enfance et mon adolescence. ”

Toute la débâcle a laissé de nombreux Noirs furieux, certains notant que les opportunités destinées aux femmes noires avaient été perdues au profit de Jessica, qui a accepté le soutien financier d’institutions culturelles comme le Schomburg Center for Research in Black Culture afin d’écrire son livre.

Beaucoup la comparent à Rachel Dolezal, la femme blanche qui était connue sous le nom de Black avant d’être exposée en 2015. Elle croit toujours qu’elle est transraciale.

Dans les mois à venir, Jessica Krug sera une preuve supplémentaire qu’il est plus rentable de * mentir * sur le fait d’être une femme noire que d’en être réellement une. – Nicole Bad et Blerdy (@alamanecer) 3 septembre 2020

Je suis TRÈS LASSÉ que les Blancs blâment la maladie mentale pour expliquer pourquoi ils ont fait quelque chose de raciste. En tant que personne qui a récemment dû placer son conjoint dans un établissement de santé mentale, la MALADIE MENTALE NE CAUSE NI N’AISE AU RACISME. ARRETEZ DE CHANGER LE BLAME JESSICA KRUG. – Yolanda Machado (@SassyMamainLA) 3 septembre 2020

Personne blanche? Il est normal d’étudier l’histoire des Noirs ou de l’Afrique et d’être blanc. Vous pouvez même obtenir des diplômes, devenir professeur et être blanc. Arrêtez avec le non-sens de Jessica Krug pour pleurer à haute voix. – Imani Gandy ☄️🌏🔥 (@AngryBlackLady) 3 septembre 2020

Lorsque Jessica Krug obtient son contrat de livre et est sur le circuit des talk-shows, souvenez-vous de ce tweet. Les femmes blanches nuisent continuellement à nos communautés et sont récompensées pour leurs efforts. – Leslie Mac (@LeslieMac) 3 septembre 2020

alors heyyyy, avec le nouveau truc “je suis une femme blanche prétendant être noire” (google Jessica Krug), nous allons avoir un autre tour de “si être transgenre c’est bien, pourquoi ne pouvez-vous pas changer de race ??? ” questions de blancs ignorants. Laissez-moi essayer de répondre à cela? – Dianna E. Anderson (@diannaeanderson) 3 septembre 2020

Jessica Krug est une professeure blanche à GW qui a menti sur le fait d’être Afrolatina. Ses mensonges ont causé tellement de douleur aux étudiants, en particulier aux étudiants noirs et poc qui se sont confiés en pensant qu’elle pouvait s’identifier à eux. Elle a pris plusieurs subventions et bourses basées sur elle – nat (@natisuave) 3 septembre 2020

savez-vous combien de personnes atteintes de maladie mentale * n’ont pas * prétendu être une ethnie marginalisée pour avoir accès à des bourses d’études et à la permanence? PRESQUE TOUS DE NOUS. baise ta faussepologie capable, Jessica Krug. le traumatisme ne vous a pas fait le faire. vous l’avez fait faire. – امنه خان ☪️ | 🏳️‍🌈 | ⚧ | acab | blm (@jaythenerdkid) 4 septembre 2020

Certains anciens élèves ont également signalé des cas étranges qu’ils ont eu avec Jessica.

Elle a supprimé son Tinder pour que je ne puisse pas vous montrer à tous, et je sais qu’aucun de vous ne croira que cela s’est réellement passé, mais j’ai jumelé avec Jessica Krug – la femme blanche prétendant être noire – sur Tinder quelques années. de retour et elle m’a reproché de ne pas se soucier suffisamment des Noirs. – Ja’han Jones (@_Jahan) 3 septembre 2020

Dans mon cours «Histoire Afro Latinx», Jessica Krug a discuté de la dynamique des savants blancs engagés dans des études sur les noirs. Elle a vraiment eu l’audace de dresser une image de la femme blanche qui a remporté un prix sur elle, illustrant à quel point les universitaires noirs sont souvent négligés dans l’académie. LOL. – Lena Haime (@LenaHaime) 3 septembre 2020

Je lui ai été présentée par un collègue qui était honoré lors de la cérémonie du Prix du livre Fredrick Douglass cette année. Elle est passée par «Jess La Bombalera» et a dit qu’elle était portoricaine Elle m’a demandé de quelle partie du Bronx je venais, j’ai dit “par Bronx River Houses” et elle a dit “moi aussi” …… https://t.co/u6mdASPlzD – Ivie Ani (@ivieani) 3 septembre 2020

Selon la BBC, l’Université George Washington enquête sur la situation.

