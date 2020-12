Qui est Jerry Boylan? Nouveaux détails sur le capitaine «  Conception  » et pourquoi il a fui l’incendie d’un bateau californien qui a tué 34 personnes

Une tragédie juste au large de la côte californienne a dévasté la communauté locale de plongée l’année dernière.

Un bateau de plongée bien connu, «Conception», a pris feu aux premières heures du 3 septembre 2019. Jerry Boylan, le capitaine du navire, a sauté du bateau pour s’éloigner et a contacté les garde-côtes américains et le reste de l’équipage le suivit de près.

Cependant, il restait encore à bord du navire plus de 30 hommes et femmes qui ont payé un week-end de plongée pour la fête du Travail et ont fini par perdre la vie lorsqu’ils ont été piégés sous le pont.

Aujourd’hui, Jerry Boylan a été accusé de 34 chefs d’homicide involontaire coupable et devrait se rendre aux autorités fédérales dans les prochains jours.

Qui est Jerry Boylan?

Jerry Boylan était le capitaine de The Conception.

Le « Conception » était un bateau de plongée basé à Santa Barbara, en Californie.

Son capitaine est un homme nommé Jerry Boylan. En septembre 2019, le bateau a pris feu à seulement 20 mètres du rivage, laissant 34 personnes piégées sous le pont sans moyen de sortir.

Lorsque le bateau a pris feu, Boylan a sauté du navire, abandonnant les 34 passagers endormis dans la couchette.

C’est une tragédie épouvantable, qui a laissé du chagrin et de nombreuses questions.

Boylan a ignoré les protocoles de sécurité.

Selon les autorités locales, il y a toujours un membre de l’équipage d’un navire qui est censé servir de veilleur de nuit, actuellement, les autorités examinent cela et de nombreux autres aspects de la tragédie.

On pense que lorsque l’incendie s’est déclaré, tous ceux qui se trouvaient sous le pont (39 personnes au total) étaient probablement profondément endormis.

On pense que la trappe d’évacuation et les escaliers au-dessus du pont ont été rapidement dévorés par le feu, ce qui a rendu impossible l’évasion.

La nuit où cela s’est produit, la Garde côtière maritime du comté de Ventura a enregistré les événements.

Dans les enregistrements, vous pouvez entendre le représentant de la Garde côtière en conversation avec un capitaine qui appelle à l’aide d’urgence parce que son bateau est en feu.

Dans l’enregistrement, le capitaine dit qu’il a 33 personnes à bord, puis change ce nombre en 34, expliquant qu’il y a aussi un membre d’équipage pris sous le pont.

La Garde côtière encourage le capitaine dans l’enregistrement à retourner au bateau et à libérer la trappe d’évacuation.

«Ils ne peuvent pas descendre… sont-ils enfermés à l’intérieur du bateau? Pouvez-vous remonter à bord et déverrouiller les portes pour qu’ils puissent descendre? Est-ce que c’est tout l’équipage qui a sauté? Est-ce le capitaine?

Certains membres d’équipage ont survécu.

En plus du capitaine, cinq membres d’équipage du bateau étaient réveillés lorsqu’il a pris feu et a immédiatement sauté du navire.

Apparemment, parce que les membres de l’équipage dorment sur le pont supérieur, ils ont pu s’échapper.

Alors qu’ils attendent toujours de compter chaque vie de chaque personne qui était sur le navire, la théorie de travail maintenant est qu’il aurait été impossible pour l’un des passagers enfermés dans le pont le plus bas de pouvoir sortir du bateau vivant.

Le bateau a un passé intéressant.

Le bateau avait un passé compliqué. En 2005, il a été volé.

«Un voleur s’est enfui avec l’un des bateaux de plongée les plus populaires de Santa Barbara tôt mercredi matin, s’écraser et couler partiellement un bateau de pêche lors d’une sortie irrégulière du port avant que le navire ne s’échoue dans une zone surnommée le« Cimetière du Pacifique » dit un rapport local.

On a découvert plus tard que le bateau avait été pris par un homme du nom de Donald Kelly, un sans-abri de passage.

Douze heures après avoir décollé avec le bateau, il s’est échoué (après avoir heurté trois autres bateaux). Kelly a été retrouvée non loin du bateau, tenant plusieurs morceaux de nourriture qu’il avait volés dans la cuisine du navire.

Jerry Boylan a été accusé de 34 chefs d’homicide involontaire coupable le 1er décembre.

Jerry est un professionnel expérimenté. Son père était dans la Garde côtière quand il était enfant et il a commencé à plonger lui-même alors qu’il n’avait que cinq ans.

Il a travaillé professionnellement en tant que capitaine depuis 1985 et, selon tous les rapports, il est minutieux en matière de sécurité sur chaque navire où il est à la barre.

Cependant, après une enquête d’un an, il a été déterminé que Jerry était responsable des 34 décès, l’avocat américain Nick Hanna citant «l’inconduite, la négligence et l’inattention à ses devoirs» de Boylan comme facteurs de la tragédie largement évitable.

