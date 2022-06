Qui est Jeon Jong-seo, l’actrice qui joue Tokyo dans « The paper house : Korea »

la plateforme de streaming Netflix a créé « La maison du papier : Corée » Vendredi dernier, le 24 juin. Est remake de la série télévisée espagnole à succès est un nouveau projet sud-coréen qui, comme « Le jeu du calmar »cherche à être l’une des productions préférées des utilisateurs du monde entier.

Justement, l’un des acteurs qui font partie de cette nouvelle version de « Le vol d’argent » c’est Park Hae-soo, le souvenir de Cho Sang-Woo de « Jeu de calmar”. Avec lui, le casting est complété par des interprètes talentueux qui donnent vie à « The Professor », Moscou, Rio et compagnie.

En ce sens, ci-dessous, découvrez de qui il s’agit Jeon Jong Seol’actrice qui joue tokyo dans « La maison de papier : Corée »la nouvelle série Netflix.

QUI EST JEON JONG-SEO ?

Jeon Jong Seo est une actrice renommée née en Corée du Sud. Elle est célèbre pour son travail dans le film « brûlant» (2018) du réalisateur Lee Changdong.

L’interprète a été mise en lumière dans son pays d’origine avec diverses récompenses, comme le prix de la meilleure actrice lors des 57e Baeksang Arts Awards, grâce à son travail dans le film « LeCall” (2020) par Lee Chung Hyeon. Ce dernier réalisateur est le partenaire de l’artiste depuis 2021.

La vedette de la série Netflix, intitulé en anglais « Money Heist : Corée – Espace économique commun», est la seule fille de sa famille, avec qui elle a déménagé au Canada depuis qu’elle est enfant. Après le lycée, il a fréquenté l’Université Sejong pour se spécialiser en cinéma. Cependant, au fil du temps, il abandonne l’école pour se consacrer exclusivement à sa carrière artistique.

DONNÉES PERSONNELLES DE JEON JONG-SEO

Date de naissance: 5 juillet 1994

5 juillet 1994 Âge: 27 années

27 années Lieu de naissance: Séoul, Corée du Sud

Séoul, Corée du Sud Aussi connu sous le nom: Rachel Jun

Rachel Jun Éducation: Université Sejong

Université Sejong Profession: Actrice

Actrice Années actives: 2018 à aujourd’hui

2018 à aujourd’hui Agences : My Company (Corée du Sud) et United Talent Agency (États-Unis)

L’actrice est née en Corée du Sud le 5 juillet 1994 (Photo : Jeon Jong-seo / Instagram)

JEON JONG-SEO PRODUCTIONS

Films de Jeon Jong Seo

2018 : « Burning » en tant que Shin Hae-mi

« Burning » en tant que Shin Hae-mi 2020 : « L’appel » en tant que Oh Young-sook

« L’appel » en tant que Oh Young-sook 2021 : « Mona Lisa et la lune de sang » en tant que Mona

« Mona Lisa et la lune de sang » en tant que Mona 2021 : « Rien de sérieux » en tant que Ja-young

« Rien de sérieux » en tant que Ja-young bande suivante : « Ballerine » comme Ock-ju

Série Jeon Jong Seo

2022 : « La maison de papier : Corée » où l’actrice joue tokyo

où l’actrice joue 2022 : « Rançon » en tant que Park Joo-young

QUEL RÔLE JOUE JEON JONG-SEO DANS « LA CASA DE PAPEL : CORÉE » ?

Jeon Jong Seo interprète tokyo dans la version coréenne de « Le vol d’argent ». Elle est dépeinte comme une jeune femme avec un passé dans l’armée nord-coréenne qui ne se tourne vers le crime qu’après avoir vu ses espoirs de prospérer dans le sud s’effondrer.

tokyo commence l’histoire de la série télévisée en disant qu’il aimait bts, mais vivant en Corée du Nord, il n’a d’autre choix que d’écouter secrètement le célèbre groupe. Ainsi, avec son entrée au service militaire, il se rend compte que, contrairement à ‘ARMÉE‘ (« armée » en espagnol et comme les fans du groupe musical sont connus), elle a dû s’enrôler très jeune dans l’armée.

[VIDEO] @BTS_twt Il y avait une référence BTS et ARMY dans ‘Money Heist: Korea – Joint Economic Area’ (sur Netflix) Tokyo est une ARMY de Corée du Nord 👧🏻 : Les fans du groupe K-pop BTS s’appellent ‘ARMY’. Ils existent partout dans le monde. (🗣 une femme qu’il a toujours admirée (+) https://t.co/u0LI9VQLUZ — ARMY PERU⁷ 🇵🇪💜 #BTS_Proof ⟭⟭⟬⟬ (@btsarmy_peru) 24 juin 2022

QUI ÉTAIT TOKIO DANS LA VERSION ORIGINALE DE « LA CASA DE PAPEL » ?

Dans la version originale de « Le vol d’argent », Tokyo a été joué par l’actrice espagnole Ursule Corbero. Grâce à son rôle dans la fiction, l’interprète pourrait être nominée pour le Récompenses Platine et Fierceet remporte le Iris et la série MIM. Il convient de mentionner que le vrai nom de son personnage était silene oliveira.

