Qui est Jean-Luc Brunel? Détails sur l’ami de Jeffery Epstein arrêté pour trafic sexuel

La toile enchevêtrée de Jeffrey Epstein devient de plus en plus désordonnée, même après la mort de l’entrepreneur en disgrâce.

Jean-Luc Brunel, un ami de longue date d’Epstein et de son associée, Ghislaine Maxwell, a été arrêté à l’aéroport Charles de Gaulle à Paris, en France, le 16 décembre.

Brunel a été arrêté sur des accusations de «viol, d’agression sexuelle de mineurs, de traite des êtres humains et de participation à une conspiration criminelle», selon des responsables. Il n’a pas été revu depuis l’arrestation d’Epstein en 2019.

L’arrestation intervient quelques jours seulement après l’arrestation de Peter Nygard, surnommé «le Canadien Epstein», pour des accusations similaires.

Alors que le monde connaît les horribles accusations contre Epstein et Maxwell, les accusations portées contre leur ami de longue date sont tout aussi troublantes.

Qui est Jean-Luc Brunel?

Voici ce que vous devez savoir sur Jean-Luc Brunel, son lien avec Epstein et Maxwell, et les détails des accusations portées contre lui.

Brunel a fondé des sociétés de gestion de modèles.

Jean-Luc Brunel a fondé Karin Models, ainsi que l’agence de mannequins MC2 Model Management, qui a été financée par nul autre que Jeffrey Epstein.

MC2 avait des bureaux à New York, Tel Aviv et Miami.

Il a déjà été accusé de viol.

Ce n’est pas la première fois que Jean-Luc Brunel est accusé de viol et d’agression sexuelle.

Un ancien mannequin, qui voulait garder l’anonymat, a allégué que Brunel l’avait violée après une rencontre dans un club en 1987. La victime présumée a révélé qu’après avoir rencontré Brunel, il lui avait demandé de l’accompagner à son appartement pour aller chercher quelque chose.

À l’époque, dit-elle, elle n’y pensait pas du tout, car il semblait normal et poli. Il lui a ensuite demandé si elle voulait boire un verre, et la victime présumée dit que c’est à ce moment-là qu’il l’a droguée, puis violée.

«Et puis je ne me souviens de rien. Il avait drogué ma boisson », se souvient-elle.« La prochaine chose dont je me souviens est de me réveiller dans son lit. Il était à côté de moi, il dormait et était nu, et je me demandais comment j’y suis arrivé. «

Un ancien mannequin néerlandais affirme également que Brunel l’a violée dans les années 90.

L’ancienne mannequin néerlandaise Thysia Huisman, qui avait 18 ans à l’époque, a une histoire étrangement similaire à propos de Brunel et s’est adressée aux autorités françaises en 2019 après l’arrestation d’Epstein.

«Brunel m’a violée en 1991. Il m’a droguée et violée et je ne me suis jamais manifestée car j’avais honte», dit-elle. «Après l’arrestation d’Epstein, j’ai senti que je devais me manifester.»

Bien que l’affaire ait dépassé le délai de prescription, Huisman dit qu’elle s’est sentie obligée de raconter son histoire dans l’espoir que d’autres se sentiraient habilités à faire de même.

«Mais je l’ai signalé dans l’espoir que d’autres femmes se manifesteraient, puis 11 autres femmes se sont manifestées, mais elles avaient toutes dépassé le délai de prescription», se souvient-elle.

Il n’a pas été revu depuis la mort d’Epstein en 2019.

Jean-Luc Brunel n’aurait pas été revu depuis la mort d’Epstein il y a plus d’un an.

Son nom aurait également figuré dans les journaux de bord d’Epstein plus de quinze fois, et il a visité Epstein plus de 70 fois alors qu’il était en prison en Floride dans les années 2000 pour avoir sollicité des relations sexuelles avec une fille mineure.

Un avocat des victimes a commenté l’arrestation de Brunel.

Anne-Claire Lejeune, qui représente plusieurs des victimes présumées, a commenté l’arrestation de Brunel en disant: [alleged] les victimes attendent depuis longtemps l’arrestation de Jean-Luc Brunel. Ils accueillent sa détention avec soulagement et avec confiance dans le processus judiciaire.

Huisman a également commenté l’arrestation de Brunel, disant: « C’est une énorme nouvelle. Je pleure de joie. »

