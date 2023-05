Qui est Javier Rey, l’acteur qui joue Guillermo dans « Les patients du docteur García »

Le 19 avril, La 1 et RTVE Play ont créé « Les patients du docteur Garcia”, une série basée sur le livre et le best-seller d’Almudena Grandes et qui a Javier Rey, Tomás Novas et Verónica comme protagonistes.

La production, qui a également atteint Netflix Le 28 avril, il a commencé à enregistrer ses 10 premiers épisodes en janvier 2022 dans des villes comme Ségovie, Madrid et Guadalajara.

L’histoire suit le docteur Guillaume Garcíaun médecin important qui tente d’éviter l’arrestation des forces franquistes après la guerre civile espagnole, pour laquelle son ami Manuel Arroyo lui donne une nouvelle identité, ce qui le plonge dans plus d’un incident

Javier Rey dans le rôle de Guillermo García Medina dans la série espagnole « Les patients du docteur García » (Photo : RTVE)

QUI EST JAVIER REY ?

Malgré une belle histoire derrière elle, l’une des clés du succès de la production se trouve également dans l’interprétation de Javier Rey en tant que Dr García, qui a accru l’intérêt pour l’acteur.

Les premières années de Javier Rey

L’acteur espagnol est né à Noia, à La Coruña, le 25 février 1980, et est devenu l’un des acteurs les plus populaires de ces derniers temps, grâce à son rôle dans des séries et des films.

L’artiste est le fils de Javier Rey, capitaine d’un bateau de pêche, et d’une femme identifiée comme Divina. De plus, il a un frère nommé Ramón.

Dès son plus jeune âge, l’acteur a montré une passion pour la bande dessinée et le football, étant fan du Deportivo La Coruña, le club de sa ville natale. Aux études, il suit une formation de Technicien de Laboratoire, mais abandonne la carrière lorsqu’il se découvre une passion pour le théâtre.

Ce sont ses rêves d’acteur qui l’amèneront à Madrid, où il travaille comme télévendeur vendant du poisson et des crustacés sur Internet, tout en cherchant ses premières auditions.

carrière d’acteur

Même si son premier succès serait en « valderrei » de TVG, la vérité est que la première apparition de l’acteur sur le petit écran viendrait trois ans plus tôt, en 2005, quand il a joué Darío dans « au bord de la loi» de TVE. Cette année-là, il rejoindra également le casting de la comédie romantique « 8 dates ».

Après plusieurs apparitions sporadiques, Antena 3 lui donnerait l’opportunité de faire partie de « L’Espagne, la légende« , dans lequel il donnerait vie à Alejo de Urso et deux ans plus tard, il serait Raúl Delgado dans « Bretelles”.

Déjà avec un nom construit dans le cinéma et la télévision espagnols, Rey rejoindrait des thrillers comme « origines secrètes » et « la maison des escargots», des comédies comme «Des histoires à ne pas raconter”, “A quoi tu joues? » et « velours», ainsi que des drames de la coupe de «hacher » soit « Mensonges”.

Sa relation avec Blanca Suárez

Bien qu’il ait été associé à plusieurs reprises à diverses personnalités, ce serait avec Blanca Suárezavec qui il aurait une romance formelle, qui a commencé sur les plateaux d’enregistrement de « l’été que nous vivons”. L’actrice, de son côté, s’était séparée de Mario Casas.

La relation entre Suárez et Rey s’est renforcée après que les deux aient été immobilisés ensemble par COVID-19, alors que l’acteur a déménagé chez sa petite amie pour passer le confinement.

DONNÉES DE JAVIER REY

Nom de naissance: Francisco Javier Rey Lago

Francisco Javier Rey Lago Date de naissance: 25 février 1980

25 février 1980 Lieu de naissance: Noia, La Corogne, Espagne

Noia, La Corogne, Espagne Âge: 43 ans

43 ans Nationalité: Espagnol

Espagnol Profession: acteur

acteur État civil: célibataire (en couple avec Blanca Suárez)

célibataire (en couple avec Blanca Suárez) Enfants: 1

