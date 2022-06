Qui est Jang Yoon-ju, l’actrice qui joue Nairobi dans « Money Heist: Korea »

« La maison de papier : Corée » est disponible sur Netflix et de nombreux utilisateurs en profitent déjà remake de la série télévisée espagnole à succès. Intitulé en anglais «Money Heist: Korea – Joint Economic Area», le projet réalisé par Kim Hong-sun raconte ainsi comment un gang de braqueurs planifie attaquer la Monnaie d’une Corée unifiée.

Il convient de préciser que la nouvelle production de la plateforme de streaming dispose d’un excellent casting, avec des personnages qui partagent les mêmes surnoms que leur version originale. De cette façon, nous rencontrons dans la fiction les nouveaux visages de Tokyo, ‘The Professor’, Berlin, Moscou, Denver, Rio, Helsinki, Oslo et d’autres acteurs.

Ensuite, nous vous présenterons l’une des stars du projet télévisé. Dans les lignes suivantes, découvrez qui il est Jang Yoonjul’actrice qui joue Nairobi dans la série Netflix « La maison de papier : Corée ».

QUI EST JANG YOON-JU ?

Jang Yoonju est un célèbre mannequin, présentateur de télévision, auteur-compositeur-interprète et actrice née à Corée du sud. L’artiste a commencé sa carrière à l’âge de 17 ans, une étape au cours de laquelle elle est devenue l’un des modèles les plus réussis de son pays d’origine, récoltant une carrière de près de deux décennies.

Elle est aussi reconnue pour être l’animatrice de la franchise « Le prochain mannequin” de Corée et pour DJing sur diverses stations de radio. En tant qu’auteur-compositeur-interprète, elle a sorti trois albums studio. En tant qu’actrice, elle a fait ses débuts en 2015, dans le film « Vétéran » de Ryoo Seung-wan.

La star de la série a également participé en tant qu’écrivain aux livres « CmKm » (2005), « livre de style» (2006) et «Supermodel» (2011). En mai 2015, elle a épousé un homme d’affaires nommé Jung Seung Min. Ils ont tous les deux une fille ensemble, née le 2 janvier 2017.

DONNÉES PERSONNELLES DE JANG YOON-JU

Date de naissance: 7 novembre 1980

7 novembre 1980 Âge: 41 ans

41 ans Lieu de naissance: Séoul, Corée du Sud

Séoul, Corée du Sud Profession: Mannequin, présentatrice, auteur-compositeur-interprète et actrice

Mannequin, présentatrice, auteur-compositeur-interprète et actrice Années actives: 1997 – présent

1997 – présent Agence: Modèles ESteem

Modèles ESteem Hauteur: 1.71m

1.71m Partenaire: Jung Seung Min

Le mannequin, présentateur, auteur-compositeur-interprète et actrice est né en Corée du Sud en 1970 (Photo : Jang Yoon-ju / Instagram)

LES PROJETS DE JANG YOON-JU

Jang Yoon-ju au cinéma

2015 : « Vétéran » en tant que Miss Bong

« Vétéran » en tant que Miss Bong 2021 : « Trois soeurs » en tant que Miok

Jang Yoon-ju à la télévision

Le prochain top model coréen, cycle 1 – Modérateur et juge

– Modérateur et juge Homme qui court – SBS (Apparition spéciale ep47)

(Apparition spéciale ep47) Le prochain top model coréen, cycle 2 – Modérateur et juge

– Modérateur et juge Le prochain top model coréen, cycle 3 – Modérateur et juge

– Modérateur et juge Défi infini – Ugly Friend Festival (Ep.304-305) – Apparition spéciale, dame du festival

– Apparition spéciale, dame du festival Défi infini – IF spécial (Ep. 363-365) – Épouse fictive de Noh Hong Chul

– Épouse fictive de Noh Hong Chul Parfum (2019)

La maison de papier : Corée (2022)la série où l’actrice joue Nairobi

Jang Yoon-ju est l’hôte de « Korea’s Next Top Model » (Photo: OnStyle)

Jang Yoon-ju dans les clips

« Bonne personne » de Toy (2001)

« Mauvaises filles » de Lee Hyori (2013)

« Black Mamba par Aespa (2020) »

Dossiers de Jang Yoon-ju

Rêve (2008)

Je vais bien (2012)

Lisa (2017)

QUEL PERSONNAGE JANG YOON-JU JOUE-T-IL DANS « LA CASA DE PAPEL : CORÉE » ?

Jang Yoonju interprète Nairobi dans la serie. Elle est la faussaire experte du groupe de braqueurs dirigé par « Le Professeur ». Comme sa version espagnole, c’est une femme fougueuse et énergique. Bien que, contrairement à l’original de cette production, il soit un peu plus distrait. Cependant, c’est le seul trait de leur personnalité qui pourrait actuellement les différencier.

QUI JOUE NAIROBI DANS LA VERSION ORIGINALE DE « LA CASA DE PAPEL » ?

Dans la version espagnole de « Le vol d’argent”, Nairobi est joué par l’actrice fleurs de l’aube. Le vrai nom de son personnage est Agate Jiménez et c’était l’un des plus aimés de tous les fans de fiction, avec des moments inoubliables et des phrases emblématiques telles que : « Que le matriarcat commence !», lorsqu’il se proclame chef d’équipe dans l’une des scènes de la production.

