Qui est Jamie Stein, le psychique qui fait des prédictions Bravo étrangement précises?

Il n’y a rien de mieux qu’une bonne vieille émission de télé-réalité Bravo, et c’est un fait.

Entre le Vraies femmes au foyer la franchise, Règles de Vanderpump, Sous le pont: Med, Charme du Sud, et d’autres émissions «si mauvaises mais si bonnes» dignes d’une frénésie, Bravo a fourni aux téléspectateurs des quantités infinies de contenus juteux et scandaleux dont nous sommes éternellement reconnaissants.

Et au cas où vous ne le sauriez pas, il y a un homme nommé Jamie Stein qui aime aussi Bravo que nous, mais il y a une petite différence: il est un médium intuitif, et ses prédictions sur les membres de la distribution dans les émissions de Bravo sont étrangement exactes.

Qui est Jamie Stein?

Voici 9 choses à savoir sur le psychique intuitif qui est obsédé par les émissions Bravo et fait des prédictions étrangement précises à leur sujet.

1. Jamie Stein est un Intuitif / Empathique.

Sur sa page LinkedIn, Stein se décrit comme un Intuitif / Empath:

«Je suis un praticien intuitif, empathique et certifié Core Energetics qui aide les gens à éliminer les blocages inconscients, les peurs et les croyances limitantes qui les empêchent de manifester les vrais désirs de leur cœur.

2. Il est mentionné dans la récente publication d’Andy Cohen New York Times profil.

Les temps a récemment publié un profil sur le roi de Bravo, Andy Cohen, et dans celui-ci, Stein est mentionné:

«Dans les derniers jours de 2020, un homme qui se présente comme un médium intuitif sur Instagram a postulé que la série Real Housewives« finirait par devenir l’un des enregistrements vivants les plus évocateurs de ces temps sans précédent ». La suggestion est si absurde que vous serez tenté de la rejeter complètement. Dans un jour ou deux, lorsque vous réaliserez à quel point c’est juste, vous rirez dans une dévastation silencieuse.

La mention de Stein dans le profil d’Andy Cohen est assez précise.

Plus tôt ce mois-ci, il a tweeté: «Regarder la montée de Covid / verrouillage initial jouer sur #rhooc, puis regarder BLM / manifestations se dérouler sur #rhoa, qui aurait jamais pensé que les Real Housewives finiraient par devenir l’une des les récits vivants les plus évocateurs de ces temps sans précédent …?

3. Il est un podcast régulier.

Stein est apparu sur de nombreux podcasts, y compris SUP: Podcast unique et sexy, qui est un podcast dédié à tout Règles de Vanderpump, aussi bien que Est-ce que c’est la réalité? et Prises chaudes et plongées profondes.

4. Il a des opinions.

Stein n’a pas peur de partager son opinion, qu’il s’agisse de Règles de Vanderpump et femmes au foyer drame, ou ses prises sur des questions importantes, comme le mouvement Black Lives Matter.

5. C’est un amoureux des chiens.

Si vous faites défiler l’Instagram de Stein, vous trouverez quelques photos de lui avec son golden retriever.

Malheureusement, avant que la pandémie de coronavirus ne frappe, il a révélé qu’il devait dire au revoir à son meilleur ami de 16 ans.

6. Jamie Stein est un blogueur.

Non seulement Stein est un médium de Bravo, mais il est aussi un blogueur!

Vous pouvez consulter quelques-uns de ses articles de blog sur son site Web ici.

7. Il a une vision intéressante de la franchise Housewives et du climat actuel du pays.

Stein s’est tourné vers Instagram pour donner ses deux cents à propos de Bravo et de leur promesse d’être plus inclusif après que les manifestations de George Floyd aient balayé le pays et forcé une conversation bien nécessaire sur l’amplification des voix noires sur le réseau:

«@Bravotv @bravoandy n’a eu aucun problème à faire honte à LeeAnne Locken à l’échelle nationale lorsque l’optique avait l’air bien et que c’était une position facile à prendre lors de la réunion RHoD, mais où est cette même droiture maintenant quand il s’agit des paroles / actions des autres talent aérien et aussi amplifier les personnalités noires qui ont créé des tonnes de succès et de revenus pour le réseau? Il est temps pour @bravotv de mettre son temps, son énergie et son argent là où se trouve sa bouche et de montrer qu’une telle justice morale apparente n’est pas seulement réservée au moment où elle a l’air bien ou convient au récit de la série.

8. Le femmes au foyer ne sont pas la seule franchise Bravo dans laquelle il s’intéresse.

Il est clair que Stein est fan de Règles de Vanderpump ainsi, comme il a fait des lectures et des plongées profondes sur certains des membres de la distribution les plus discutés de la série, comme Jax Taylor.

9. C’est un fanatique de la nature.

Mis à part la télé-réalité, Jamie Stein adore se ressourcer en passant du temps à l’extérieur dans la nature.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.