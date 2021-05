Qui est James Newman, le candidat britannique à l’Eurovision 2021?

Depuis que Katrina and the Waves a remporté pour la dernière fois le Concours Eurovision de la chanson en 1997, le Royaume-Uni a pris l’habitude embarrassante de finir près du bas, mais comment s’en sort-on avec l’entrée de cette année?

Le Royaume-Uni sera représenté par James Newman, auteur-compositeur-interprète multi-platine, lauréat d’un BRIT Award et nominé aux Grammy Awards avec son single accrocheur «Embers».

Newman décrit la piste de danse cuivrée comme un « banger », et dit qu’il voulait créer quelque chose de « plein de positivité » après la pandémie.

Le joueur de 35 ans a remporté un Brit Award pour le « single britannique de l’année » en 2013 en tant que co-auteur de « Waiting All Night » par les artistes de batterie et de basse anglais Rudimental et la chanteuse Ella Eyre.