Qui est Ivan Hall de «The Bachelorette»? Chris Harrison dit que le candidat de Tayshia Adams est «  extrêmement sympathique  »

La bachelorette La saison 16 est officiellement sur une nouvelle voie avec Tayshia Adams, et les autres membres de la distribution sont prêts pour une table rase. Maintenant, qui fera impression cette fois-ci? Le dernier aperçu laissait entendre qu’Ivan Hall pourrait faire sensation. Alors qui est Ivan de La bachelorette? Voici ce que vous devez savoir sur le candidat d’Adams.

Qui est Ivan Hall de la saison de Tayshia Adams de «The Bachelorette»?

Ivan de «The Bachelorette» | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

Selon Ivan’s Bachelorette bio, l’homme de 28 ans est un ingénieur aéronautique qui construit des jets pour l’armée américaine à Dallas, au Texas. Le profil dit également qu’il est proche de sa mère et adore sa cuisine philippine.

Maintenant, après avoir vécu au milieu de la vingtaine en tant qu’homme célibataire, Ivan est prêt à s’installer. Mais Adams est-il la bonne femme pour lui? le Bachelorette bio indique qu’il recherche quelqu’un qui est «non seulement beau et stimulant, mais aussi intelligent et ambitieux». Il semble également que l’intelligence soit un grand tournant pour la nouvelle star de télé-réalité.

Pendant ce temps, les fans de Bachelor Nation peuvent trouver Ivan sur Instagram sous le pseudonyme @ivanbhall. Cela ne ressemble pas souvent aux postes d’ingénieur. Mais son flux est assez simple, car il est rempli de famille, d’amis et de subtilité Bachelorette promos.

Chris Harrison taquine le parcours d’Ivan Hall dans « The Bachelorette »

La bachelorette Les fans n’ont pas vu grand-chose d’Ivan en dehors de son amour des échecs, mais la nouvelle bande-annonce d’Adams a mis en évidence quelques instants à espérer. Au début de l’aperçu, Ivan est étourdi par la nouvelle piste. «J’ai besoin de me calmer, en fait, parce que je suis tellement excité», dit-il.

Plus tard, Ivan passe également un peu de temps avec Adams. Et apparemment, il y a une «belle histoire d’amour» en cours de développement. Mais cela durera-t-il? Quand Chris Harrison a présenté les hommes de La bachelorette Saison 16, l’hôte s’est demandé si Ivan pouvait être le gentil gars qui termine premier.

«Ivan est un gars vraiment intelligent. Calme, doux, extrêmement sympathique. Son surnom, Sweet Ivan. Mais les gentils gars ont-ils déjà terminé premiers? Parfois, ils le font », a déclaré Harrison en septembre 2020.« Nous verrons si doux Ivan peut être ce gars.

[Spoiler alert: The Bachelorette 2020.]

Combien de temps Ivan Hall dure-t-il sur le voyage de Bachelorette de Tayshia Adams?

Ivan Hall et Tayshia Adams sur «The Bachelorette» | Craig Sjodin / ABC via Getty Images

Comme toujours, La bachelorette les fans devront attendre et voir comment les choses se terminent pour Adams et Ivan. Mais dans un article de blog le 4 novembre, Reality Steve de Bachelor Nation a gâché ce qui se passe lors de la finale de la saison 16. Et apparemment, Ivan arrive dans le top quatre d’Adams aux côtés de Zac Clark, Brendan Morais et Ben Smith. Mais il est éliminé avant les deux premiers.

Cela dit, Reality Steve n’a pas été en mesure de confirmer si Ivan avait été renvoyé chez lui avant ou après Brendan, qui se serait auto-éliminé. Mais il semble que la famille d’Ivan se soit présentée dans les villes natales.

«La seule chose que je ne sais pas, c’est si le départ de Brendan s’est produit à la finale 4 ou à la finale 3», a écrit Reality Steve. «Apparemment, vous penseriez que si sa famille ne se présentait pas dans les villes natales (tous les 3 autres avaient de la famille et / ou des amis se présenter à La Quinta pour rencontrer Tayshia), alors elle l’aurait éliminé à ce moment-là, laissant Ivan , Zac C. et Ben comme votre troisième final. Mais je ne sais pas exactement quand Brendan s’est éliminé.

Bien sûr, Le célibataire la franchise n’a pas confirmé ce qui arrive à Adams. Les téléspectateurs devront donc voir comment les scénarios se déroulent réellement lorsqu’ils sont diffusés sur ABC. Mais quoi qu’il arrive ensuite, nous savons que ce sera dramatique.

