A l’annonce du retour sur les écrans de « Il y a de la place en arrière-plan », après plus de cinq ans de sa finen décembre 2016, il a également été annoncé que l’histoire est revenue renouvelée et avec Nouveaux visages; parmi eux, la jeune actrice Karime Scander, qui incarne Alessia, fille de Diego (Giovanni Ciccia) et amoureuse de Jimmy Gonzáles (Jorge Guerra).

le caractère de Karim Scander Dans la série télévisée América, il a surtout gagné l’affection du public parce qu’il semble que son cœur s’attendrisse sous l’insistance du plus jeune des Gonazáles, bien que l’histoire entre eux ait un long chemin à parcourir. Quelque chose de différent se passe avec l’actrice dans la vraie vie, puisqu’elle entretient une relation de plus de cinq ans.

Le cœur de Scander est occupé par Ignacio Montagne, un jeune homme qu’il a rencontré sur la plage alors qu’ils n’avaient que 18 ans. Mi-octobre, l’actrice l’a présenté publiquement et aujourd’hui, ses fans veulent en savoir plus sur lui. Voici quelques faits intéressants sur le véritable « rival » de Jimmy.

Ignacio Montagne et Karime Scander, habillés avec élégance lors d’un de leurs voyages (Photo : Karime Scander / Instagram)

QUI EST IGNACIO MONTAGNE, LE PETIT AMI DE KARIME SCANDER ?

Du jeune homme, en fait, on sait peu de choses ; car il est étranger au spectacle péruvien. Ce que l’on sait d’Ignacio Montagne, c’est ce que sa petite amie a révélé dans une interview pour l’une des émissions de la chaîne où « En arrière-plan il y a un endroit ». Là, Karime Scander a révélé que sa compagne étudier l’administration des affaires et que il a le même âge23 ans.

De plus, l’actrice a souligné que Montagne est né à Lima, et reste à l’écart des caméras de télévision, mais il est le fan numéro un de la série. De plus, il a révélé que leur histoire d’amour a commencé il y a cinq ansalors qu’ils n’avaient que 18 ans.

Comment est née la relation entre Ignacio Montagne et Karime Scander ?

La relation a commencé en 2017 sur la plage. Ignacio était l’ami d’un ami de Karime. Bien qu’au début ils ne ressentent rien. « Petit à petit, nous avons parlé et les choses ont coulé »a révélé l’actrice dans une interview.

Une photo souvenir d’Ignacio Montagne et Karime Scander (Photo : Karime Scander / Instagram)

Le couple ne passe pas beaucoup de temps ensemble pour le travail, mais quand ils ont suffisamment de temps, ils profitent de chaque seconde, même à plusieurs reprises, ils ont apprécié certains épisodes de « Il y a de la place en arrière-plan » jensemble. Et bien qu’ils n’aient pas eu beaucoup d’occasions de voyager ensemble, ils se sont récemment envolés pour le Maroc pour le mariage de son cousin.

Que pensez-vous des baisers de Karime Scander dans la série ?

Sur ce qu’elle pense de son petit ami dans les scènes de baisers, Karim Scander a dit: « On en a parlé, il est content, il sait que ça fait partie du boulot et que ça ne veut rien dire d’autre, que c’est du boulot et heureusement on va bien, on se fait confiance ».

« Il n’y aurait aucune raison de s’embêter ou qu’il y ait un problème avec ça, c’est-à-dire que je l’ai déjà eu, c’est déjà arrivé et il est le plus normal, il n’a pas eu de problème, donc de ce côté-là tout est bien »a-t-il avoué.

Ignacio Montagne et Karime Scander en vacances (Photo : Karime Scander / Instagram)

COMMENT VOIR « À L’ARRIÈRE IL Y A DE LA PLACE » ?

Le nouveau lot d’épisodes peut être vu sur América TV, comme c’est la coutume depuis son premier épisode. Les horaires sont du lundi au vendredi à 20h40.

De plus, la série peut également être appréciée depuis tvGO, l’application officielle d’América Televisión où vous pouvez profiter de toute la programmation via un appareil mobile, gratuitement (après 24 heures de diffusion à l’écran) ou via un paiement d’abonnement de S/ . 9.90 (à partir du jour même de diffusion et sans publicité).