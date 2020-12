Qui est Hayley Atwell, le nouveau partenaire de Tom Cruise

Après la fuite audio dans laquelle Tom Cruise était très en colère contre l’équipe d’enregistrement de Mission Impossible 7 pour ne pas avoir respecté les mesures de sécurité contre COVID-19, il y a maintenant une nouvelle concernant la vie amoureuse de l’acteur.

Apparemment, Tom Cruise a une relation secrète avec l’actrice Hayley Atwell, Connu principalement pour être la co-vedette du nouveau film dans la franchise d’action.

Qui est Hayley Atwell?

Hayley Atwell est une actrice britannique de 38 ans. Elle est principalement connue pour avoir joué Peggy Carter dans Captain America: The First Avenger et d’autres films Marvel. Il a également participé à des émissions de télévision comme Los 3 de Abajo, Conviction, Howards Ends et Agent Carter.

Pour le moment, il n’y a pas de confirmation officielle de l’une ou l’autre des parties, mais plusieurs sources disent les avoir vues se tenir la main à Londres. Tom et Hayley tournent actuellement Mission Impossible 7, elle a rejoint la saga pour jouer un nouveau personnage sur lequel il n’y a pas de grands détails.







« Tom et Hayley s’entendent très bien depuis le début. Ils sont devenus assez inséparables. Nous savons qu’elle est allée chez eux à Londres. Ils s’entendent très bien et ils semblent tous les deux très heureux. »a avoué une personne proche de la production du film.

Le dernier couple connu de Tom Cruise était Katie Holmes (Dawson’s Creek), dont il s’est séparé en 2013. Depuis lors, il a été lié à LAura Prepon (Orange is the New Black) et Elizabeth Olsen (The Handmaid’s Tale), mais aucun n’était un couple officiel.

D’autre part, alors que les enregistrements de Mission Impossible 7 continuent leur cours, les rumeurs continuent également sur l’arrivée de Tom Cruise dans l’univers cinématographique Marvel. Le protagoniste de Top Gun serait capable de jouer à Iron Man dans un univers alternatif dans Doctor Strange 2.