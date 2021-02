Qui est Hayley Arceneaux? Rencontrez le survivant du cancer qui sera le plus jeune américain de l’espace

Le 22 février, il a été révélé que Hayley Arceneaux rejoindrait l’équipage de l’Inspiration4 pour la première mission spatiale entièrement civile au monde.

L’équipage d’Inspiration4 voyagera dans une capsule SpaceX payée par le milliardaire de 38 ans Jared Isaacman, qui servira de commandant de bord pour le voyage.

Le navire devrait décoller à la fin de cette année du Centre spatial Kennedy en Floride et faire le tour de la terre en orbite basse avant de se poser à nouveau dans un atterrissage sur la côte est des États-Unis.

La mission vise à collecter des fonds et à faire connaître le St. Jude Children’s Research Hospital, et Hayley est le premier membre d’équipage à être sélectionné. Il reste deux places sur le voyage. L’un ira à un donateur de St. Jude et l’autre au gagnant d’un concours organisé par la société de logiciels d’Isaacson, Shift4 Payments. Isaacson prévoit d’annoncer les gagnants en mars.

Qui est Hayley Arceneaux?

Lisez la suite pour tout savoir sur Arceneaux.

Hayley sera le plus jeune Américain à avoir atteint l’espace extra-atmosphérique.

À 29 ans, elle battra le précédent record établi par Sally Ride, qui avait 32 ans lorsqu’elle est devenue la première Américaine dans l’espace en 1983.

C’est une survivante du cancer.

Hayley a reçu un diagnostic de cancer des os à l’âge de 10 ans et a reçu des soins vitaux à St. Jude. Elle dit que l’expérience a eu un impact profond sur son personnage et l’a même aidée à se préparer à la mission spatiale.

«Cela m’a vraiment appris à m’attendre à l’inattendu, à y aller et à garder une attitude positive», a déclaré le survivant au Spectacle d’aujourd’hui.

Arceneaux sera également la première personne avec une partie prothétique du corps à aller dans l’espace, car certains de ses os de jambe ont été remplacés par des implants en titane pendant le traitement. Elle est enthousiasmée par ce que cela signifie pour les autres personnes souffrant de problèmes de santé et de handicaps, qui pourraient enfin être en mesure de réaliser leurs aspirations cosmiques.

«Avant cette mission, il fallait vraiment être physiquement parfait» pour aller dans l’espace, a déclaré Hayley.

«Cette mission change les choses.»

C’est une travailleuse de la santé.

Hayley a été embauchée par St. Jude au printemps dernier en tant qu’assistante médicale, travaillant avec des patients atteints de leucémie et de lymphome.

Elle a voulu travailler à l’hôpital depuis qu’elle était elle-même patiente.

Hayley a reçu le prix Louisiana Young Heroes alors qu’elle était en cinquième année en réponse à ses efforts de bénévolat à St. Jude, et son entretien montre à quel point ses aspirations professionnelles sont durables.

«Quand je serai grande, je veux être infirmière à St. Jude», a déclaré Hayley, onze ans, à la caméra avec conviction. «Et je veux être un mentor pour les patients, comme quand ils arrivent, je dirai: ‘J’ai eu ça quand j’étais petit et je vais bien!’ ‘

Près de deux décennies plus tard, elle était ravie de décrocher le poste.

«Tout ce que j’ai toujours voulu, c’est travailler à St. Jude», a écrit Hayley sur Instagram. «C’est mon rêve de vie ultime devenu réalité.»

Elle servira également de médecin-conseil pour Inspiration4.

Elle est à la recherche de sensations fortes.

Hayley aime les montagnes russes, et ses autres escapades passionnantes incluent le saut à l’élastique et la randonnée sur glacier.

Elle adore voyager et a visité une multitude de destinations lointaines.

Les voyages internationaux de Hayley couvrent cinq continents et des pays de la Colombie à la Nouvelle-Zélande. Elle a étudié à l’étranger en Espagne et a participé à deux voyages missionnaires en Amérique du Sud. Elle a également visité de nombreux parcs et villes à travers les États-Unis.

Il n’est que logique que les voyages de Hayley finiraient par dépasser les limites de la terre.

Elle est proche de sa famille.

La mère de Hayley a été la première personne qu’elle a contactée après avoir reçu son invitation à rejoindre Inspiration4, et Colleen Arceneaux a été encourageante et solidaire.

«Je n’étais pas sur le point de dire quoi que ce soit pour l’influencer à ne pas faire ce qu’elle voulait faire», a déclaré Colleen.

Le frère et la belle-sœur de Hayley sont des ingénieurs aérospatiaux, et elle dit qu’ils ont pu lui en apprendre beaucoup sur la prochaine expédition.

Son père est décédé d’un cancer du rein en 2018, mais selon Colleen, il «adorait l’espace» et «aurait été tellement excité» pour le voyage de sa fille.

Hayley a également un chien nommé Scarlett, un Aussiedoodle âgé de trois ans, qu’elle a appelé son «acolyte».

Elle rêve de visiter l’espace depuis qu’elle est enfant.

Quand Hayley avait neuf ans, sa famille a visité le complexe spatial de la NASA à Houston, au Texas. Hayley était ravie.

«J’ai pu voir où les astronautes s’entraînaient et, bien sûr, je voulais être astronaute après cela – qui ne le fait pas?» elle a dit de l’expérience des années plus tard.

Quand elle a reçu son diagnostic de cancer peu de temps après, les aspirations de Hayley à voyager dans l’espace ont été rapidement dissoutes par la maladie dévorante. Après sa chirurgie à la jambe, elle ne pensait pas qu’elle serait autorisée à entrer dans l’espace en raison des exigences médicales strictes en vigueur à l’époque.

Mais maintenant, Hayley est enfin en mesure d’explorer la dernière frontière.

Elle a hâte de partir en voyage.

Lorsqu’Arceneaux s’est vu offrir pour la première fois l’opportunité d’orbiter autour de la Terre, elle a su «immédiatement» ce qu’elle voulait faire.

«Oui, oui», a répondu la jeune femme. «Veuillez m’envoyer dans l’espace.»

Elle «ne pouvait pas être plus excitée» pour l’expédition.

Hayley souhaite que son expérience donne aux patients pédiatriques atteints de cancer une chance d’imaginer un avenir pour eux-mêmes, à un moment où elle sait de première main à quel point il peut être difficile de penser au-delà du prochain test ou traitement.

«J’espère vraiment leur montrer que le ciel n’est même pas la limite», a déclaré Hayley.

«Qu’ils peuvent tout faire.»

