Qui est Hank Siemers? Faits, photos et rumeurs sur le petit ami de Melania Trump

Après la défaite de Donald Trump aux élections de 2020, tous les regards se sont tournés vers le président à mandat unique, ses partisans et la famille Trump.

Cela étant dit, nous savons tous que Donald Trump et Melania Trump n’ont pas la plus grande des relations, et il n’est pas nécessaire d’être un expert en langage corporel pour voir que Melania Trump ne veut rien avoir à faire avec son mari.

Et apparemment, il pourrait y avoir plus de problèmes au paradis que nous ne le pensons, car les rumeurs selon lesquelles la Première Dame a un petit ami se sont répandues comme une traînée de poudre.

Qui est Hank Siemers, le petit ami présumé de Melania Trump?

Des rumeurs ont commencé à circuler en 2017 selon lesquelles la Première Dame Melania Trump avait une liaison de longue date avec Henry « Hank » Siemers, le chef de la sécurité chez Tiffany’s dans la Trump Tower.

La romancière Monica Byrne a été la première à dénoncer une série de tweets accusant Melania de l’affaire – et que le président Donald Trump le sache. Ils ont depuis été supprimés, mais Perez Hilton a publié le fil sur son site.

L’un des tweets de Byrne disait: « Salut @realDonaldTrump! Nous nous demandons tous si votre femme @MelaniaTrump a une liaison avec le chef de la sécurité de Tiffanys ou non? » Un autre lit: « Mais le voici: le mot est, depuis de nombreuses années, Melania a eu une liaison avec le chef de la sécurité chez Tiffany dans le hall de la Trump Tower. »

Donald Trump et Melania Trump étaient-ils sur le point de divorcer?

Un ancien membre du personnel de la Maison Blanche a même affirmé que les papiers de divorce de la première famille avaient été signés, mais le divorce a été suspendu lorsqu’il a remporté les élections.

La théorie affirme qu’ils ont dû renégocier l’accord. Elle est emprisonnée dans ce mariage aussi longtemps qu’il est président.

Cependant, ces affirmations se sont révélées fausses et les représentants de Melania ont également nié les rumeurs.

Donald Trump est-il au courant de la liaison de Melania avec Hank Siemers?

Byrne a tweeté que Trump connaissait Siemers et était tout à fait d’accord. Cela pourrait expliquer pourquoi Melania n’a pas souri à ces remarques « attrapez-la par la chatte » lors des élections de 2016.

La rumeur veut que Melania soit restée à la Trump Tower à New York (au lieu de déménager à la Maison Blanche tout de suite lorsque Trump l’a fait pour la première fois après son élection) pour rester proche de son petit ami.

Un ancien employé de L’apprenti, Noel Casler, confirme cette affirmation.

Dans un tweet de septembre 2019, Casler a écrit: «Melania ne vivait pas non plus avec lui à Trump Tower, elle vivait avec son petit ami. Nous avons dû réserver le transport pour les finales ‘Apprentice’ et son pick-up n’était pas sur la 5e avenue. »

Hank Siemers est une sorte de beau gosse.

À en juger par les photos du petit ami supposé de la Première Dame, il n’est pas mal aux yeux.

Même avec un cocktail fruité à la main, Trump a fait du bon travail en choisissant son côté. Il est comme un vrai M. Clean, seul tanneur. Bien joué.

Où travaille Hank Siemers?

Le titre officiel de Siemers est celui de vice-président de la sécurité mondiale de la vente au détail de Tiffany & Co., il n’est donc pas seulement celui qui garde les grandes portes.

Et, apparemment, c’était une promotion un peu récente qui s’est produite peu de temps après l’élection de Trump.

Qu’a fait Hank Siemers avant de travailler pour Tiffany & Co.?

Seulement le meilleur pour Melania, non?

Hank a non seulement été promu VP, mais il a également occupé des postes de direction chez Barnes & Noble, Pergament Home Centers et Caldor au cours de ses 27 ans et plus en prévention des pertes.

Il détient un baccalauréat ès sciences en justice pénale de l’Université St. John’s. Et si les choses tournent mal avec Hank, eh bien, il y a toujours Justin Trudeau, non?

Hank Siemers est-il marié?

Selon son profil Facebook, Hank Siemers s’est marié le 16 novembre 2010.

Qui sont les enfants de Hank Siemer?

Hank Siemers a deux enfants, Crystal et Trey.

Trey est né en 1995 et vit actuellement à Kingsland, en Géorgie, avec sa petite amie, Francesca, et leur jeune fille.

Le 23 août 2019, Trey a souhaité à son père un joyeux anniversaire sur Facebook, en sous-titrant une capture d’écran de son père sur FaceTime, « Je ne sais pas ce qui s’est vraiment passé ici mais bon anniversaire au plus grand homme vivant. Je t’aime. »

Il y a des rumeurs selon lesquelles Hank Siemers est le père de Barron Trump.

Comme nous le savons tous, Internet regorge de théories du complot, et de nombreux utilisateurs de médias sociaux pensent en fait que Hank Siemers est le vrai père de Barron Trump.

« J’ai vu que Barron Trump est à la mode et donc encore une fois je demande … quelle est la taille du petit ami de Melania, Hank Siemers ?? » un utilisateur de Twitter a écrit, insinuant que Siemers pourrait être le père biologique de Barron.

« J’espère pour Barron que c’est vrai. Quelle vie a-t-il après avoir quitté le WH. Les atouts ne sont plus les bienvenus nulle part », a écrit un autre utilisateur de Twitter. « J’espère qu’ils ne le programmeront pas / ne l’armeront pas pour une future course prédentielle. Non, aucun Trump n’a une chance en enfer. »

Melania Trump a-t-elle pris des vacances secrètes avec Hank Siemers en 2017?

Prenez celui-ci avec un grain de sel, les amis.

Hank Siemers s’est rendu à Lahaina, Hawaï, le 3 juillet 2017 sur Facebook.

S’il est bien documenté que Melania Trump était à la Maison Blanche pour les festivités du 4 juillet, il est intéressant de noter que Melania était silencieuse à la radio sur Twitter entre le 29 juin et le 4 juillet 2017.

La dernière photo qu’elle a publiée sur Instagram au cours de cette période était le 29 juin – elle et Trump ont accueilli le président sud-coréen Moon Jae-in à la Maison Blanche pour le dîner – et la photo suivante qu’elle a publiée était le 4 juillet 2017.

Bien que personne ne puisse le dire avec certitude, il est intéressant de noter que toutes ses activités sur les réseaux sociaux se sont arrêtées à l’époque où Hank Siemers était à Hawaï.

Emily Blackwood est une écrivaine, rédactrice et journaliste indépendante qui couvre les petites entreprises, la culture pop, les voyages, la santé et le bien-être.

Note de l’éditeur: cet article a été initialement publié en juillet 2017 et a été mis à jour avec les dernières informations.