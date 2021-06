Qui est Hale Leon, la fiancée de Frankie Grande ? Détails de la proposition de réalité virtuelle

Frankie Grande est fiancée à Hale Leon après deux ans de relation.

La star de Broadway, 38 ans, a posé la question à Leon, 28 ans, dans une proposition sur le thème de la réalité virtuelle mardi soir.

Ce sera au tour de Grande de marcher dans l’allée après avoir vu sa sœur, Ariana Grande, se marier avec Dalton Gomez il y a quelques semaines à peine.

Le couple s’est fiancé devant sa famille et ses amis, dont Ariana, qui a félicité le couple pour son histoire Instagram.

L’engagement créatif de Grande et Leon impliquait la réalité virtuelle et beaucoup de planification, selon Grande.

Le danseur, acteur, chanteur, producteur, animateur de télévision et personnalité de YouTube dont le nom complet est Frank James Michael Grande Marchione, a déclaré qu’il travaillait sur la proposition depuis plus d’un an.

Grande a dit à son désormais fiancé qu’il avait prévu une fête dans un lieu d’aventure immersif en réalité virtuelle pour célébrer son anniversaire de quatre ans de sobriété, qui arrivera le 16 juin. Grande a personnalisé la fin de leur expérience de réalité virtuelle pour inclure un » Veux-tu m’épouser ? » message et feu d’artifice virtuel intergalactique.

« C’était un moment si parfait et si beau », a déclaré l’artiste et activiste. « Hale a été complètement surpris et nous avons tous les deux commencé à pleurer des larmes de joie. »

Qui est le fiancé de Frankie Grande, Hale Leon ?

Voici tout ce qu’il faut savoir sur le futur mari de Grande et leur adorable relation.

Hale Leon est mannequin et acteur.

Leon se décrit comme un « acteur commercial » dans sa biographie Instagram et il a joué dans quelques courts métrages dont « The Gay Police », « Sweet and Sour » et « My Piano Lesson ».

L’amour du spectacle a également joué un rôle dans la façon dont Grande et Leon se sont rencontrés. Grande se souvient avoir vu Leon pour la première fois dans un bar à Los Angeles.

« Il se produisait pour tout le monde. Il adore aller au Oil Can Harry’s. Il connaissait toutes les danses, j’ai été époustouflé », a-t-il déclaré.

C’est un joueur et un partenaire Twitch.

Leon est également un joueur passionné et héberge des flux Twitch quotidiens pour ses 7 000 abonnés sur la plate-forme de streaming. Grande le rejoint occasionnellement pour ces streams et cela semble être l’un des passe-temps préférés du couple.

Lorsque Grande s’est rendu sur Instagram pour célébrer leurs fiançailles, il a exprimé sa joie de passer le reste de leur vie ensemble « Jouer à des jeux et me faire rire. »

L’amour du couple pour le jeu a probablement inspiré Grande à proposer en réalité virtuelle.

Frankie Grande et Hale Leon se sont rencontrés en 2019.

Le couple s’est rencontré en 2019 dans un bar de danse en ligne à Los Angeles, que Grande a décrit comme « l’amour à la première danse ».

Grande s’est souvenue d’avoir poursuivi Leon après l’avoir vu danser au bar et avoir noué une relation à partir de là.

Si Leon peut impressionner Grande, qui est connu pour son amour du théâtre, il doit être tout à fait l’interprète.

La famille de Grande approuve Leon.

En plus d’Ariana, la mère de Grande, Joan, était présente pour voir son fils se fiancer. Mais le véritable sceau d’approbation est venu de la grand-mère de Grande, qui est aimée des fans des Grandes mais, selon les propres mots de Grande, difficile à impressionner.

« Nonna l’aimait vraiment et le promenait dans sa maison de retraite, [showing us off] en tant que nouveau couple gay branché en visite », a-t-il déclaré. « C’était tellement cool, je ne savais pas s’ils seraient branchés, mais c’était vraiment adorable. »

Grande et Leon partagent un chiot.

Grande et Leon sont les pères d’un petit ami à quatre pattes nommé Appa.

Le caniche toy rouge a rejoint la famille de Grande et Leon fin 2020 et il compte déjà plus de 36 000 abonnés sur Instagram.

Alice Kelly est une écrivaine vivant à Brooklyn, New York. Attrapez-la en train de couvrir tout ce qui concerne la justice sociale, les actualités et le divertissement. Suivre elle sur Twitter pour plus.