Qui est H? Les cotes des paris en ligne de devoir prédisent le mystère «  quatrième homme  »

Smartbox Atelier-dégustation de 2h de 6 fromages avec Le Cheese Geek à Paris Coffret cadeau Smartbox

Le fromage dans tous ses états ! C’est ce qui vous sera conté au Cheese Geek lors d’un atelier de deux heures animé par un maître-fromager passionné et passionnant, sans oublier de tester l’objet de votre étude gastronomique ! Au cœur du quartier de Belleville, à Paris, dans un lieu dont l’ambiance s’inspire d’une ancienne salle de classe tapissée de vieilles affiches, dotée d’un Temple du Fromage fait de boîtes à camembert et de vieux outils de ferme, vous affinerez vos connaissances sur les étonnantes variétés de spécialités issues de nos terroirs. Saviez-vous qu’il existe trois étapes pour apprendre à déguster ce produit qui fait la fierté de notre pays, apprécié à travers le monde mais peut-être méconnu par certains aspects ? En compagnie de ces experts, embarquez pour un tour de France des principales régions de production. Apprenez à distinguer et accorder six fromages et quatre boissons dont deux vins, un cidre et un vin de dessert à travers des activités ludiques telles que blind-tasting, jeux sensoriels, quiz et dessins, avant de repartir avec un diplôme en mains ! Des expériences originales qui vous laisseront un sourire aux lèvres et un souvenir gustatif inoubliable !