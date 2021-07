Qui est Gossip Girl dans le redémarrage? Son identité est révélée dans le premier épisode

Le redémarrage de Gossip Girl révèle tout de suite qui est Gossip Girl.

Salutations Upper East Siders, un nouveau Une fille bavarde est en ville, et cette fois-ci, nous savons qui elle est dès le début.

Aujourd’hui (8 juillet), HBO Max a publié le premier épisode de la nouvelle Une fille bavarde et il est sûr de dire que c’est déjà emblématique. Blair et Serena sont introuvables (pour l’instant) mais leur héritage perdure. Le redémarrage se déroule dans le même univers que l’original et raconte les histoires d’une nouvelle génération d’élite de Manhattan et le drame, le scandale, les secrets, le sexe et les mensonges auxquels ils se livrent.

LIRE LA SUITE: Bande originale de Gossip Girl : toutes les chansons jouées lors du redémarrage

Kristen Bell exprime toujours Une fille bavarde. Cependant, contrairement à l’ancien Une fille bavarde, on apprend qui est Gossip Girl dans le premier épisode

AVERTISSEMENT: GOSSIP GIRL SPOILERS CI-DESSOUS

Qui est Gossip Girl dans le redémarrage? Son identité expliquée. Image : HBO Max

Dans ‘Just Another Girl on the MTA’, nous rencontrons la nouvelle clique populaire de Constance et St. Judes. Julien (Jordan Alexander) est la nouvelle reine B et elle et ses sbires sont si privilégiés et puissants que tous les enseignants de l’école les craignent. Dans le premier épisode, Kate Keller (Tavi Gevinson) la croise accidentellement et Julien et ses amis se moquent d’elle.

Dans la salle des professeurs, Kate explique ensuite aux autres enseignants à quel point les élèves sont hors de contrôle. Un autre enseignant révèle ensuite que Constance et St. Judes avaient un blog anonyme appelé Gossip Girl qui exposait tous les secrets des élèves et les empêchait de sortir des sentiers battus. Cela incite Kate et les autres professeurs à la ramener.

Kate tente de relancer Gossip Girl via Twitter mais personne ne s’en soucie. Elle crée ensuite un compte Instagram avec l’aide des autres enseignants et il ne lui faut pas longtemps avant qu’elle et les enseignants commencent à suivre les élèves en secret, à prendre des photos illégales et à exposer chacun de leurs mouvements. Soudain, le monde et le pouvoir de Julien et de sa clique sont plongés dans le chaos.

En d’autres termes, Gossip Girl est Kate Keller et ses collègues dans le redémarrage et elle est jouée par le blogueur emblématique Tavi Gevinson. Tavi a dirigé le blog de mode Rookie, qui s’est ensuite transformé en un site Web populaire destiné et organisé par des adolescentes.

Qui est Gossip Girl dans le redémarrage? Kate Keller est la nouvelle Gossip Girl. Image : HBO Max

Pourtant, certains fans ne sont pas si impressionnés par qui est la nouvelle Gossip Girl. Une personne a tweeté : « maintenant qui a décidé de faire de ces vieilles profs des potins une fille ». Un autre a ajouté: « Pourquoi THE FUCK est un enseignant qui prend des photos de ses élèves, des MINEURS se déshabillent ».

Quelqu’un d’autre a écrit : « Les professeurs sont des perdants, je suis désolé. Je prends des photos d’un étudiant de première année et intimide des étudiants ».

Ces enseignants divulguent des informations, font de la cyberintimidation et créent de faux drames entre les élèves… Oui, j’ai hâte qu’ils soient licenciés #Une fille bavarde pic.twitter.com/BTGtz9y4OA – COMPTE HALLE BAILEY STAN🕷🖤💅🏽 (@NaseemaVeasey) 8 juillet 2021

Donc, nous l’avons. Les professeurs sont Gossip Girl. Au moins, ce n’est pas Dan Humphrey, n’est-ce pas ?

Que pensez-vous de la nouvelle Gossip Girl ?

.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂