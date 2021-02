Il est surtout connu pour son travail dans sa France natale. Cependant, en 1990, il était soudainement connu sur les côtes américaines en raison de son travail aux côtés d’Andie MacDowell dans Carte verte, une comédie romantique largement oubliée.

Depuis, il a travaillé de temps à autre aux États-Unis, bien que son travail se soit principalement limité à sa France natale. Et malgré le caractère discutable de certains de ses rôles, il a quand même gagné le titre de «légende du théâtre», qui n’est ni ici ni là.

En 2018, cependant, il a été accusé d’avoir violé une actrice âgée d’une vingtaine d’années au moment de l’agression.

Bien que les accusations aient été initialement rejetées, elles ont été récemment renvoyées – et, au moment d’écrire ces lignes, elles « collent » avec l’acteur, et il est probable qu’il sera jugé.

Qui est Gérard Depardieu?

Nous allons jeter un coup d’oeil.

Il a eu une vie de famille très troublée.

Dire que Gérard Depardieu a mené une vie de famille troublée serait un euphémisme.

Son fils aîné, Guillaume, est décédé d’une pneumonie à l’âge de 37 ans – après avoir été confronté à une vie de toxicomanie et à un accident de moto en 1995 qui, finalement, a abouti à l’amputation d’une de ses jambes.

En 1992, alors qu’il était séparé de sa première épouse et de la mère de ses deux aînés, il avait une fille avec un mannequin beaucoup plus jeune que lui.

Il n’a divorcé de sa première femme qu’en 1996, après quoi il a commencé une relation avec l’actrice Carolyn Bouquet. Puis, alors qu’il était toujours avec Bouquet, il a un autre femme enceinte, puis a quitté Bouquet pour encore une autre femme nommé Clémentine Igou – une femme qui, soit dit en passant, est ne pas sa troisième maman bébé.

Ce n’est pas la première fois qu’il se heurte à un drame juridique.

C’est loin d’être la première fois que Depardieu a enfreint la loi.

En 2011, il a été arrêté après avoir fait pipi dans une bouteille lors d’un vol international.

À peine un an plus tard, il a été accusé d’agression et de coups et blessures après avoir frappé un automobiliste à Paris – et quelques mois après cette incident, il a été arrêté pour conduite en état d’ébriété.

Gérard Depardieu est un partisan du controversé président russe Vladimir Poutine.

Après s’être créé un désordre juridique dans sa France natale, Gérard Depardieu a annoncé qu’il «rendait son passeport français», et en 2013, le président russe controversé Vladimir Poutine lui a accordé la nationalité russe.

Depuis lors, Depardieu a été un fervent partisan du régime de Poutine, et a critiqué les médias occidentaux pour leur « manque de vision » en ce qui concerne le quasi-dictateur soutenant Trump.

Il a été initialement accusé d’avoir violé l’actrice en 2018.

Gérard Depardieu a été initialement accusé d’avoir violé l’actrice – dont le nom n’a pas été divulgué – en 2018.

Selon certaines informations, Depardieu serait un ami de la famille de l’actrice et l’incident se serait produit dans sa maison parisienne.

Bien que les accusations aient été initialement abandonnées, l’affaire a été rouverte en 2019 et l’acteur fait maintenant face à de graves accusations criminelles.

« Une première enquête sur les accusations de viol contre Depardieu, 72 ans, a été abandonnée faute de preuves mais a ensuite été rouverte, conduisant à des poursuites pénales déposées en décembre, a indiqué mardi à l’AFP une source judiciaire », a rapporté Le courrier quotidien.

Le média a également rapporté que Depardieu et l’actrice étaient censés répéter des scènes pour une pièce dans laquelle ils devaient jouer, mais qu ‘ »il n’y avait rien de professionnel dans cette rencontre ».

Gérard Depardieu nie catégoriquement les accusations.

Dans une déclaration par l’intermédiaire de son avocat, Gérard Depardieu a catégoriquement nié les accusations.

Il a également qualifié les accusations de « non-question » et de « décision automatique » fondée sur le droit français. Cependant, son accusateur a clairement indiqué qu’elle restait «à la disposition du tribunal» et maintenait ses accusations.

Les abus sexuels sur des adultes sont courants et si vous êtes victime d’abus sexuels, d’agression et / ou de viol, vous n’êtes pas seul.

Pour plus d’informations et de ressources, visitez RAINN.org ou appelez le 1-800-656-HOPE (4673).

