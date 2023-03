Qui est Gabriela Berlingeri et pourquoi dit-on qu’elle a une relation libre avec Bad Bunny ?

in

Même si Gabriela Berlingeri a effacé une grande partie de la trace de sa relation avec Mauvais lapin Sur les réseaux sociaux, son nom continue de faire tendance, lié à celui du chanteur de reggaeton et même chez rumeurs d’une relation ouverte et ici nous vous disons ce qui est connu et qui c’est.

Pendant des années, Gabriela a été liée à Bad Bunnycependant, son nom a refait surface après que Bad Bunny et Kendall Jenner ont été vus en train de s’embrassersoulevant des doutes quant à savoir si Berlingeri a une relation ouverte avec le chanteur ou s’ils ne sont que des amis.

+ Pourquoi disent-ils que Bad Bunny a une relation ouverte avec Gabriela Berlingeri ?

Au cours d’une des vidéos Un été sans toi, Gabriela Berlingeri apparaît comme la petite amie de Bad Bunnymais lorsqu’on lui demande de ne pas la laisser seule, Bad Bunny lui dit qu’il ne le fera jamais et avant de partir enregistrer son prochain album la laisse avec Mario Casas.

Dans la vidéo, Casas et Berlingeri ont un rendez-vous romantique et s’embrassent même devant Bad Bunnyqui a déclenché des rumeurs selon lesquelles ce qui se passait dans la fiction découlait de la réalité que Bunny et Berlingeri vivent dans une relation ouverte.

Berlingeri est apparu à plusieurs reprises avec Bad Bunnycomme aux Billboard Awards 2022 et fin 2022 en tant qu’invité surprise à l’un des concerts de Bad Bunny au Mexique.

+ Qu’a dit Bad Bunny à propos de sa relation avec Gabriela Berlingeri ?

Bien que des personnes proches du chanteur et du mannequin aient confirmé qu’il avait une relation avec Berlingeri, Bad Bunny a dit que lui et Gabriela n’étaient que des amis.

« Personne ne sait, ils disent juste que Gabriela est ta petite amie, Gabriela est ta femme. Vous ne savez rien. En ce moment Gabriela et moi sommes les meilleures amies. Elle peut avoir un partenaire et il n’y a pas de problème. Je peux avoir une petite amie et il n’y a pas de problème parce que nous sommes les meilleurs amis« , a déclaré Bad Bunny lors d’une émission en direct.

+ Bad Bunny a-t-il eu une relation avec Gabriela Berlingeri ?

Marena Sofía, qui s’est identifiée comme la meilleure amie de Gabriela Berlingeri, a déclaré sans mâcher ses mots que Gabriela avait une relation sentimentale avec Bad Bunnylors d’une émission il y a huit mois, où on lui a demandé ce que ça faisait de voir sa meilleure amie sortir « avec le mamabicho le plus célèbre du monde ».

« Le truc c’est que quand elle a commencé à sortir avec lui, ce n’était pas le mamabicho le plus célèbre du monde, c’était une personne normale, il est venu sans escorte« , a déclaré Marena, à qui on a demandé si Gabriela avait influencé la carrière de Bad Bunny : « oui d’une certaine manière, c’est sa compagne, sa copine (…) c’est comme s’il était mon beau-frère« , a-t-il pointé.

+ Qui est Gabriela Berlingeri ?

Gabriela est un mannequin et une influenceuse avec plus de 2,6 millions de followers sur des plateformes comme Instagram. Il est né le 29 décembre 1993 à Porto Rico, il a donc actuellement 30 ans.

En plus d’être un influenceur, Gabriela est chanteuse et femme d’affaires, elle a une ligne de bijoux fait à la main avec des dessins exclusifs appelés « DiciembreVeintinueve ».

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?