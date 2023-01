Qui est Gabriel LaBelle, l’acteur qui joue dans The Fabelmans de Steven Spielberg

célébrités

The Fabelmans de Steven Spielberg sort en salles cette semaine, mais nous allons d’abord nous arrêter à son protagoniste : Qui est Gabriel LaBelle ?

© Images universellesQui est Gabriel LaBelle, l’acteur qui joue dans The Fabelmans de Steven Spielberg.

Steven Spielberg Il revient avec son premier grand amour, le cinéma, et il le fera avec un film dans lequel il incarnera ce sentiment qui l’a conduit à devenir l’un des grands réalisateurs de tous les temps. On parle de Les Fabelmanqui sortira ce jeudi dans les salles du Mexique, de l’Argentine, de la Colombie, de l’Uruguay, du Venezuela, de l’Équateur et de la Bolivie 26 janvier. Avant son lancement, nous vous invitons à rencontrer son protagoniste gabriel labelle.

C’est le film semi-autobiographique de l’enfance et de la jeunesse du cinéaste, qui se déroule dans les années 1950 et 1960. Sammy Fabelman est un garçon de l’Arizona qui, influencé par sa mère excentrique et son père pragmatique, découvre un secret de famille dévastateur et explore comment le pouvoir des films peut vous aider à raconter des histoires et à forger votre propre identité.

+Qui est Gabriel LaBelle ?

gabriel labelle Il est chargé de jouer une jeune version de Steven Spielberg dans le long métrage, donc cela n’a pas été une tâche facile. Il est né le 20 septembre 2002 à Vancouver, Canada et est le fils du producteur et acteur Rob LaBelle. À l’âge de 8 ans, il a commencé à se produire dans des rôles musicaux de Footloose, Shrek la comédie musicale Oui aladdinoù il excelle et est appelé à faire ses débuts à l’écran en 2013 dans la série télévisée canadienne Motiver.

En 2017, il a joué dans ses premiers rôles au cinéma avec Max 2 : Héros de la Maison Blanche Oui cabane morte, dont la première a eu lieu au Festival international du film de Vancouver et au Festival du film fantastique. En 2020, il a promis de continuer à grandir et s’est rendu à Montréal pour postuler à des programmes de théâtre, mais en raison de la pandémie de Covid-19, il n’a pas pu le faire et est finalement entré virtuellement à l’Université Concordia. A cette époque, la production de Les Fabelman et était l’un des 2 000 acteurs qui ont envoyé leurs bandes pour jouer Sammy Fabelman.

A 20 ans, gabriel labelle il pourrait devenir une star sur les réseaux sociaux comme n’importe quel jeune homme, mais en 2020 il a fermé tous ses profils. Dans une dernière déclaration, il a publié que cela le conduirait à devenir « Un meilleur acteur parce que vous voulez être concentré, créatif et confiant, mais si vous avez cette chose qui détruit votre capacité d’attention et vous enlève du temps pour la réflexion originale et satisfait davantage votre besoin de validation, c’est tout mon travail. Non, je peux J’ai ça dans ma poche avant. J’essaie de me dissocier de ce désir. Je n’ai jamais rien vu de tel aussi bon, même avant d’auditionner pour divers rôles..

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?