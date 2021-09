Qui est Front Man dans Squid Game ? Son identité révélée

L’identité du Front Man est révélée dans l’épisode 8 de Squid Game. Voici votre explication remplie de spoilers sur qui il est.

Il n’est pas surprenant que Netflix Jeu de calmar est en passe de devenir la série la plus regardée du service de streaming.

L’émission de survie passionnante de K-drama présente plusieurs rebondissements énormes que les téléspectateurs ne verront pas venir, y compris l’identité du mystérieux Front Man.

Front Man est une figure centrale de la série et semble être celui qui dirige les jeux mortels. Au fur et à mesure que la série avance, de plus en plus d’indices sur son identité sont dévoilés avant qu’il ne se démasque dans les derniers épisodes. Mais qui est-il ? Qui est Jeu de calmar‘s Front Man?

Bien sûr, cet article contiendra d’énormes spoilers pour Jeu de calmar donc si vous n’avez pas encore fini de regarder toute la série, ajoutez cette page à vos favoris et revenez-y lorsque vous avez terminé.

Voici votre explication remplie de spoilers sur qui Jeu de calmar‘s Front Man l’est en fait.

AVERTISSEMENT : Spoilers majeurs pour Jeu de calmar devant!

L’identité de Front Man de Squid Game révélée. Image : Netflix

Qui est Front Man dans Squid Game ?

Dans l’épisode 8, l’identité de Front Man se révèle être le frère disparu du policier Jun-ho, In-ho.

Jun-ho prend connaissance des jeux au début de la série après avoir entendu la conversation de Seong Gi-hun au poste de police. Il décide d’enquêter sur les jeux, croyant que son frère disparu est l’un des joueurs. Il se infiltre comme l’un des travailleurs rouges et commence sa recherche.

Dans l’épisode 5, Jun-ho découvre une pièce pleine de fichiers contenant des détails sur chaque joueur ayant déjà joué dans les jeux. Après avoir découvert que son frère n’est pas un joueur des jeux 2020, Jun-ho découvre une liste de tous les précédents vainqueurs de la compétition. Il découvre alors que son frère a participé et finalement remporté les jeux de 2015.

Après avoir trouvé les fichiers, Jun-ho est identifié comme un intrus et s’échappe en utilisant un équipement de plongée. Il nage jusqu’à une île voisine, mais est ensuite acculé par Front Man et un groupe de travailleurs rouges.

Front Man révèle alors sa véritable identité à un Jun-ho choqué. Jun-ho demande pourquoi In-ho l’a fait, mais il est ensuite touché à l’épaule par son frère, tombant de la falaise abrupte dans la mer.

In-ho revient aux jeux mais il n’est pas confirmé si Jun-ho est mort ou vivant.

AVERTISSEMENT : Spoilers majeurs pour Jeu de calmar épisode 9 à venir !

L’identité de Front Man est révélée dans l’épisode 8 de Squid Game. Image : Netflix

Comment Front Man s’est-il retrouvé en charge des jeux ?

Jeu de calmar n’explique pas comment In-ho est devenu Front Man, mais on suppose qu’en tant que précédent vainqueur des jeux, il a été invité à assumer le poste par Oh Il-nam, le vieil homme qui se révèlera plus tard comme le véritable hôte de les jeux.

Dans l’épisode 9, après avoir vu Il-nam décéder alors que Gi-hun est venu chercher des réponses, les téléspectateurs voient ensuite un flashback d’Il-nam demandant à Front Man de saluer les invités à sa place. Front Man assume ensuite le rôle d’hôte alors qu’Il-nam joue le jeu en tant que joueur 001.

Dans la scène finale, nous découvrons qu’In-ho continue d’être le leader des jeux 2021 après que Gi-hun a appelé le numéro pour s’inscrire, avec l’intention de supprimer les jeux.

