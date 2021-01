Qui est Fani Willis? Rencontrez le procureur de Géorgie qui pourrait enquêter sur Trump sur l’ingérence électorale

Dans moins de 48 heures, Donald Trump quittera la Maison Blanche – l’endroit où il est appelé à la maison depuis quatre ans – et le président élu Joe Biden et le vice-président élu Kamala Harris seront assermentés en tant que nouveaux dirigeants des États-Unis. États d’Amérique.

Ce n’est un secret pour personne que le président en exercice a vanté les mensonges de fraude électorale avant même que les élections n’aient eu lieu.

Et selon un sondage de décembre 2020, il a été constaté que 70% des républicains pensaient que l’élection n’était pas «libre et juste», et sur ces 70%, 78% des républicains pensaient que les bulletins de vote par correspondance à la fraude électorale généralisée. »

Alors que Trump a revendiqué la «fraude électorale» et perpétué sans relâche des mensonges électoraux au cours des derniers mois de sa présidence, il a été prouvé à maintes reprises qu’il n’y avait aucune preuve de fraude électorale généralisée pendant les élections de 2020.

Au début de janvier 2021, l’appel téléphonique de Trump avec des responsables de l’État de Géorgie a fait le tour en ligne et dans l’appel, il a faussement accusé le comté de Fulton de «brûler» et de «déchiqueter» des bulletins de vote alors qu’il faisait pression sur le secrétaire d’État Brad Raffensperger «pour trouver 11780 votes, ce qui est un de plus que nous, »et renversent les résultats des élections de l’État.

Maintenant, cet appel téléphonique tristement célèbre peut le mordre dans le vous-savez-où, parce que le nouveau procureur du comté de Fulton, Fani Willis, serait prêt à ouvrir une enquête fédérale sur Trump et son «éventuelle ingérence électorale».

Qui est Fani Willis?

Voici ce qu’il faut savoir sur le procureur de district qui s’apprête à ouvrir une enquête sur Donald Trump pour une éventuelle ingérence électorale.

Son éducation est impressionnante.

Fani Willis a d’innombrables années d’éducation à son actif. Elle est diplômée avec distinction de l’Université Howard avec un baccalauréat en science politique et gouvernement.

Après avoir obtenu son baccalauréat, elle a fréquenté la Emory Law School et a obtenu son doctorat en droit (JD) après avoir obtenu son diplôme en 1996.

C’est une bénévole.

Depuis janvier 2016, Willis fait du bénévolat avec We All Value Excellence (WAVE), une organisation «501 C3 qui comble le fossé entre les communautés minoritaires et les agences de service public grâce à la sensibilisation communautaire, au mentorat et à l’autonomisation des jeunes adultes des minorités à risque pour réussir économiquement. , socialement et académiquement. »

Elle a occupé de nombreux postes dans le système judiciaire.

Fani Willis est avocate depuis plus de 24 ans. En octobre 2001, elle est devenue procureure adjointe exécutive de district et a occupé ce poste pendant près d’une décennie avant de devenir procureure adjointe principale de district.

Elle est actuellement l’avocate en chef des cabinets d’avocats de Fani T. Willis à Atlanta, en Géorgie.

Fani Willis est entrée dans l’histoire en tant que première femme procureur du comté de Fulton.

Willis est entrée dans l’histoire en tant que première femme procureur de district du comté de Fulton après avoir battu le procureur de longue date du comté de Fulton, Paul Howard. Howard a occupé le poste pendant 20 ans auparavant.

«D’être une très, très petite fille jusqu’à ce que je sois ici aujourd’hui, je n’ai jamais rien voulu faire d’autre que pratiquer le droit ou m’asseoir sur le banc», dit-elle.

«J’ai toujours su que je voulais être le procureur de la République, mais dans mon esprit, je ne me présenterais jamais contre le procureur assis … mais les cris devenaient de plus en plus forts et plus forts … et j’ai juste fait le saut de la foi et j’ai fait ce que Dieu appelait moi à faire », a-t-elle ajouté.

Elle ouvrira probablement une enquête criminelle sur Donald Trump et une possible ingérence électorale en Géorgie.

Si Willis va de l’avant avec l’enquête – qui semble plus prometteuse au fil des jours – alors Donald Trump ne pourra pas utiliser son pouvoir de grâce présidentiel. Il est également rapporté que Willis envisage de recruter un avocat externe pour superviser l’enquête.

Les utilisateurs de médias sociaux du monde entier attendent avec impatience la possibilité d’une enquête, et certains utilisateurs de Twitter ont fait d’excellents arguments sur la possibilité que le sort de Trump soit entre les mains de Willis.

« Attendez. Si Fani Willis (Fulton County DA) porte des accusations contre Donald pour l’appel téléphonique de janvier à

@GaSecofState, est-ce que ce que je pense pourrait VRAIMENT arriver? Donald serait-il emmené à la prison du comté de Fulton? un utilisateur de médias sociaux interrogé.

Selon un explicateur publié le 16 janvier, Trump a peut-être violé la loi géorgienne en faisant pression sur les responsables de l’État pour qu’ils «trouvent des votes» pour lui:

«Une loi géorgienne contre la« sollicitation criminelle pour commettre une fraude électorale »interdit à une personne de solliciter, demander, ordonner ou tenter de faire en sorte qu’une autre personne se livre à une fraude électorale. Une loi fédérale distincte interdit toute tentative de «priver ou de frauder» les gens d’un «processus électoral équitable et impartial». »

Comme d’autres femmes noires qui ont joué un rôle essentiel dans les élections de 2020, l’enquête de Willis sur Trump pourrait changer le jeu politique tel que nous le connaissons.

Ce n’est un secret pour personne que les femmes noires et les femmes de couleur, des politiciens de haut niveau comme la vice-présidente élue Kamala Harris et Stacey Abrams à tous les citoyens extraordinaires qui ont voté, sollicité, organisé et fait tout ce qu’ils pouvaient pour assurer la participation électorale au maximum. des élections importantes dans l’histoire de notre pays, ont joué un rôle essentiel dans le vote de Trump hors de ses fonctions.

Le fait que Willis aille de l’avant avec l’enquête sur l’éventuelle ingérence électorale de Trump est une autre victoire pour les femmes noires, les personnes de couleur, et pour le dire franchement, la démocratie américaine, qui a été menacée sous la direction du courant. Président.

Depuis un certain temps maintenant, les politiciens, les dirigeants mondiaux et les gens du monde entier demandent une enquête sur Trump et sa série apparemment sans fin de crimes contre la démocratie, le peuple américain, etc.

Trump envisagerait également de se pardonner avant de quitter ses fonctions, ce qu’il a également tweeté en 2018. Il est important de noter que l’auto-pardon est un pouvoir qu’aucun président de l’histoire américaine n’a jamais exercé – et pourquoi le feraient-ils, s’ils n’a rien fait d’illégal ou de mal?

Cependant, si Willis poursuit son enquête criminelle, Trump ne pourrait pas se pardonner, car il ne peut pas se pardonner pour des crimes commis en vertu du droit de l’État.

Le président Trump se pardonnant « violerait le principe selon lequel personne ne peut être juge dans son propre cas », a expliqué Brian Kalt, professeur de droit à l’Université de l’État du Michigan.

À seulement deux jours d’une transition, espérons-le pacifique, du pouvoir, seul le temps nous dira si Trump sera tenu responsable de ses crimes présumés et de son implication dans la tentative d’annuler les résultats des élections.

Olivia Jakiel est une rédactrice et écrivaine qui couvre l’actualité des célébrités et du divertissement. Suivez-la sur Instagram et suivez ses zingers sur Twitter.