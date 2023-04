Qui est Evan Whitten, le garçon qui joue dans Netflix Chupa

NETFLIX

Chupa, le film de Jonás Cuarón, cartonne sur Netflix. Qui est le jeune acteur qui joue Alex dans la fiction ?

©NetflixEvan Whitten, le protagoniste de Chupa.

Si vous êtes passionné par Créatures mythiquesvous avez sûrement vu sucerle film réalisé par Jonas Cuaron qui a récemment rejoint le catalogue de Netflix. La production, qui compte parmi les plus vues sur la plateforme de streaming, dispose d’un casting de luxe où un enfant brille particulièrement. Qui est-ce Evan Whittenle jeune acteur qui l’incarne ?

Le film a un scénario de Sean Kennedy Moore, Joe Barnathan, Marcus Rinehart et Brendan Bellomo, et suit un garçon solitaire qui rencontre une créature légendaire. Cet événement a lieu juste au moment où il visite le ranch de son grand-père au Mexique, alors ils décident tous les deux de se lancer dans l’aventure la plus incroyable de leur vie.

Dans ce voyage, les personnages joués par Demián Bichir, Christian Slater, Ashley Ciarra, Nickolas Verdugo, Adriana Paz, Gerardo Taracena et Julio Cesar Cedillo. Cependant, le rôle qui a le plus surpris est celui d’Evan Whitten, qui est chargé d’incarner Alex. Ce garçon peine à trouver une place dans son école malgré sa timidité et le deuil de son père.

Cette personnalité n’est pas très éloignée de la vie réelle. Cuarón lui-même a expliqué: « Evan était timide et réservé, mais il avait une palette émotionnelle qui m’a montré qu’il pouvait jouer un rôle si difficile ». Et c’est que son personnage est introverti, aime les jeux vidéo et n’expose sa vraie facette qu’en montrant de l’affection pour sa mère et pour Chupa.

+ Autres projets d’Evan Whitten en plus de Chupa

En plus de sucerle récent hit de Netflix, sur lequel l’acteur de 13 ans a travaillé monsieur robot, montrant une jeune version d’Elliot, c’est-à-dire le personnage de Rami Malek. Il a également participé à des fictions telles que Ensuite, Le Résident, Big SkyMona Lisa et la lune de sang, Des mots sur les murs de la salle de bain, Dino Dana, Penny Deadful: City of Angels, The Rookie, Dance of Vengeance, Destroyer et Nicky, Ricky, Dicky et Dawn.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. ?