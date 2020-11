Qui est Emma Corrin? Détails sur le nouveau venu dans le rôle de la princesse Diana dans «  The Crown  »

Continuant quatre saisons,La Couronne sur Netflix a donné aux observateurs royaux un regard intime – bien que fictif – sur le fonctionnement interne de la famille royale britannique.

Les fans ont regardé les premières années du règne de la reine Elizabeth et son mariage avec le prince Phillip au cours des deux premières saisons. Enfin, la série emmène les téléspectateurs dans les années 1980 et met en lumière le plus célèbre des royaux: la princesse Diana

Emma Corrin joue le rôle de la princesse du peuple, en commençant par la période où elle était Lady Diana Spencer et le prince Charles la courtisait pour la première fois.

Maintenant que la saison 4 de La Couronne est disponible en streaming sur Netflix, tout le monde se demande la même chose:

Qui est Emma Corrin?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur l’actrice débutante jouant l’un des membres de la famille royale les plus remarquables d’Angleterre.

Emma Corrin est l’image crachée de la princesse Diana dans La Couronne.

Comme les observateurs royaux se souviennent, Diana était la mariée de 19 ans du prince Charles.

Le couple s’est marié en 1981 à la cathédrale Saint-Paul, dans l’un des mariages les plus regardés du XXe siècle.

Ils ont eu deux enfants ensemble, William et Harry. Diana est devenue la princesse du peuple en raison de son style accessible et de son dévouement à travailler avec les enfants et les familles dans le besoin.

Elle était souvent photographiée faisant du bénévolat pratique avec des enfants du monde entier et elle était une figure aimée de beaucoup.

Cependant, le mariage était loin d’être un conte de fées.

Dès le début, selon la rumeur, Charles poursuivait sa relation avec Camilla Parker Bowles et Diana elle-même était infidèle à l’héritier du trône britannique. On savait qu’elle était assez seule et malheureuse dans le mariage.

Dans des entretiens ultérieurs, elle a avoué une dépression grave, des troubles de l’alimentation et de l’automutilation. En 1996, rompant avec des années de tradition royale, Charles et Diana ont divorcé. Juste un an après le divorce, Diana a été tuée dans un accident de voiture à Paris.

Ce qu’il faut savoir La Couronne:

Les séries La Couronne créé en 2016. Il était basé sur une pièce de théâtre intitulée L’auditoire et suit la vie de la reine Elizabeth des années 1940 aux temps modernes. L’émission a séduit le public et remporté un certain nombre de prix prestigieux, dont un Golden Globe de la meilleure actrice et un Emmy pour Claire Foy, qui a joué la jeune reine Elizabeth et un Golden Globe de la meilleure série télévisée.

La troisième saison a amené le spectacle dans les années 1960 et s’est concentré sur les termes du premier ministre Howard Wilson.

Pour refléter le vieillissement d’Elizabeth, Claire Foy a été remplacée par l’actrice Olivia Colman. Corrin apparaîtra dans la saison quatre, qui se concentrera sur la reine et Elizabeth Thatcher et Diana.

C’est le premier grand rôle d’Emma Corrin en tant qu’actrice.

Corrin est une nouvelle venue au théâtre, avec seulement quelques crédits à son nom.

Son premier long métrage Mauvaise conduite est sur le point de sortir bientôt et elle a un rôle dans la série télévisée Epix Pennyworth, le spin-off de Batman qui raconte l’histoire d’Alfred Pennyworth.

Elle ne pouvait pas être plus heureuse de jouer le rôle de la princesse Di.

Pour sa part, Emma est enthousiasmée et prête à relever le défi de jouer l’une des figures les plus reconnaissables et aimées du XXe siècle.

«Au-delà de l’excitation et de l’honneur de rejoindre La Couronne pour sa quatrième saison. J’ai été collée à la série depuis le premier épisode et penser que je rejoins maintenant cette famille d’acteurs incroyablement talentueuse est tout simplement surréaliste », a-t-elle déclaré.

«La princesse Diana était une icône, et son effet sur le monde reste profond et inspirant», a-t-elle ajouté.

« Avoir la chance de l’explorer à travers l’écriture de Peter Morgan est l’opportunité la plus exceptionnelle, et je m’efforcerai de lui rendre justice! »

Le créateur de l’émission, Peter Morgan, explique le choix du casting, en disant: « Emma est un talent brillant qui nous a immédiatement captivés lorsqu’elle est entrée pour le rôle de Diana Spencer. »

« En plus d’avoir l’innocence et la beauté d’une jeune Diana, elle a aussi, en abondance, la diversité et la complexité pour représenter une femme extraordinaire qui est passée d’adolescente anonyme à devenir la femme la plus emblématique de sa génération », at-il ajouté.

Selon la rumeur, elle sort avec Harry Styles.

La paire partage le même styliste, et certains fans pensent que Corrin et Styles sortent ensemble.

Cependant, une source a révélé qu’ils n’étaient que des amis proches et qu’il n’y avait «rien de romantique» entre les deux.

Emma Corrin a récemment souffert d’une peur de la santé après avoir filmé une scène particulièrement intense.

Corrin a récemment révélé qu’elle avait été hospitalisée après avoir filmé une scène pour la série à succès Netflix.

« Je suis asthmatique et j’ai été malade pendant un certain temps avec une toux. J’ai dû filmer une scène dans une piscine glaciale », a-t-elle déclaré.

«C’était la scène la plus difficile à filmer parce que je me maintenais vraiment en vie en marchant sur l’eau», a-t-elle poursuivi. « Nous devions rentrer cette nuit-là au Royaume-Uni et sommes passés devant un hôpital pour obtenir des antibiotiques. »

Cependant, lorsqu’elle est arrivée à l’hôpital, les médecins avaient un plan différent pour elle.

« Les médecins m’ont fait passer un test d’oxygène et m’ont dit: » Nous ne pouvons pas vous laisser partir parce que votre taux d’oxygène est si bas « , j’ai donc été hospitalisée », a-t-elle révélé.

C’est effrayant! Heureux d’entendre qu’elle va bien maintenant.

Vous pouvez regarder la saison 4 de La Couronne maintenant sur Netflix.

Rebekah Kuschmider écrit sur les célébrités, la culture pop, le divertissement et la politique depuis 2010. Son travail a été vu chez Ravishly, Babble, Scary Mommy, The Mid, Redbook online et The Broad Side. Elle est la créatrice du blog Stay at Home Pundit et elle est co-animatrice du podcast hebdomadaire The More Perfect Union.