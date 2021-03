Qui est Elvira Anderfjärd? Rencontrez le producteur qui remixe les chansons de Taylor Swift

Avant de remixer les chansons de Taylor Swift, Elvira Anderfjärd a déjà travaillé avec Katy Perry et Tove Lo.

Tout le monde sait que la Suède est une force avec laquelle il faut compter en matière de musique pop God tier. Et maintenant, le monde commence à tomber amoureux du travail d’une autre jeune productrice suédoise prometteuse appelée Elvira Anderfjärd, grâce à ses récents remixes de deux des chansons de Taylor Swift.

Taylor a récemment invité Elvira à remixer deux morceaux, l’un de la Toujours album et un du prochain Sans peur (version de Taylor) album. Jusqu’à présent, Elvira a remixé «Willow (Dancing Witch Version)» et «Love Story (Taylor’s Version)». Mais qui est l’artiste?

Voici ce que vous devez savoir sur la productrice Elvira Anderfjärd et avec qui elle a travaillé dans le passé.

Qui est Elvira Anderfjärd?

Elvira Anderfjärd est une productrice, chanteuse et compositrice suédoise prometteuse. Elvira a déjà travaillé avec son compatriote musicien suédois Tove Lo sur le single «Sadder Badder Cooler» et sur le remix «Glad He Gone».

Elle a également récemment coproduit « What Makes A Woman » de Katy Perry à partir de son album 2020 Le sourire et a produit et co-écrit le single 2021 de l’artiste suédoise Molly Sandén ‘Kärlek Slutar Alltid Med Bråk ».

Elvira ne semble pas avoir d’Instagram public ni aucun autre compte social actif. En fait, en raison de son manque de présence sur les réseaux sociaux, les fans de Taylor Swift ont commencé à se demander si Elvira était réelle ou non. (Certains même si Elvira était Taylor elle-même. Elvira, maîtresse des ténèbres, aussi confirmé elle n’était pas derrière le remix.)

Elle est, en fait, réelle – et c’est aussi une artiste que Taylor a appelée « une productrice de mauvais cul que je respecte vraiment ».

Il n’est pas encore confirmé si Elvira remixera plus des morceaux de Taylor, mais en fonction de la qualité de ses deux premiers, nous sommes en train de mourir pour en savoir plus dès que possible.

