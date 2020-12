Qui est Elliot Page? Ellen Page sort comme transgenre

Junon La star Ellen Page est transgenre et fière d’elle.

L’acteur a révélé la nouvelle dans une lettre sincère publiée sur Instagram et Twitter le 1er décembre.

Page utilisera les pronoms qu’il / ils, et se présenta comme Elliot dans la lettre qu’ils ont écrite.

Qui est Elliot Page et que savons-nous d’eux?

Lisez la suite pour découvrir tout ce que nous savons sur Page, y compris tout ce qu’il a dit dans la lettre faisant des vagues sur les réseaux sociaux.

Le 1er décembre, Page s’est rendu sur Instagram et Twitter pour révéler la nouvelle à ses abonnés.

«Je me sens chanceux d’écrire ceci. Être ici. Être arrivé à cet endroit de ma vie », a-t-il écrit.

«Je ressens une immense gratitude pour les personnes incroyables qui m’ont soutenu tout au long de ce voyage. Je ne peux pas commencer à exprimer à quel point c’est remarquable d’aimer enfin qui je suis assez pour poursuivre mon moi authentique », a-t-il ajouté.

Les fans, amis et autres célébrités ont montré leur soutien à Page après leur annonce.

«C’est une déclaration profondément émouvante, et je sais que beaucoup d’entre nous se sentent tellement chanceux que nous pouvons témoigner de votre authenticité», a écrit un fan sur Twitter. « Merci d’être vous, mais en plus, merci de centrer les personnes trans et non binaires qui sont les plus vulnérables en ce moment. »

Les célébrités ont également afflué sur la page Instagram d’Elliot pour lui montrer leur soutien.

«Elliot règles !!!» Miley Cyrus a écrit, tandis que Justin Min a écrit: « Je t’aime tellement. »

La partenaire d’Elliot, Emma Portner, a également montré son soutien.

Portner a également commenté le message de Page, en écrivant: « Je t’aime tellement Elliot. »

Elliot Page est fier d’être trans.

À la fin de leur lettre, Elliot a déclaré qu’il était fier d’être trans et qu’il aimait qui il était.

«J’aime le fait que je sois trans. Et j’aime le fait que je sois queer », a-t-il écrit. «Et plus je me tiens près de moi et j’embrasse pleinement qui je suis, plus je rêve, plus mon cœur grandit et plus je m’épanouis.»

Page s’est également engagé à faire tout ce qu’il peut pour la communauté trans, qui a longtemps été la cible de violences insensées, de haine et de discrimination non seulement en Amérique, mais dans le monde entier.

«Ma joie est réelle, mais elle est également fragile», écrit-il. «La vérité est que, bien que je me sente profondément heureuse en ce moment et que je sache à quel point je suis privilégiée, j’ai aussi peur. J’ai peur du caractère envahissant, de la haine, des « blagues » et de la violence. »

Elliot a poursuivi en écrivant sur la discrimination envers les personnes trans, la qualifiant de «répandue, insidieuse et cruelle», et a également appelé les politiciens qui travaillent à «criminaliser les soins de santé trans et nier notre droit d’exister», ainsi que ceux qui ont plates-formes »qui crachent de la haine et de l’hostilité envers la communauté trans.

«À toutes les personnes trans qui sont quotidiennement confrontées au harcèlement, à la haine de soi, aux abus et à la menace de violence: je vous vois, je vous aime et je ferai tout ce que je peux pour changer ce monde pour le mieux», a-t-il conclu. .

