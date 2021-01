Qui est Ella Emhoff, la belle-fille de Kamala Harris?

Comme Kamala est assermentée en tant que vice-présidente des États-Unis le 20 janvier, elle aura le soutien de sa famille derrière elle, mais qui sont les personnes qui l’enracineront?

Vous connaissez peut-être déjà son mari, Doug Emhoff, avec qui elle a épousé en 2014, mais ses enfants avec son ex-femme, Kerstin – Cole Emhoff et Ella Emhoff, qui sont les beaux-enfants de Harris, et qui semblent aussi incroyablement important pour elle.

Il n’est certainement pas rare de voir les membres de la famille des politiciens sous les yeux du public, il y a donc de fortes chances que nous voyions l’ensemble de l’équipe Emhoff en action alors que Harris et Biden deviendraient les dirigeants du pays.

Qui est la belle-fille de Kamala Harris, Ella Emhoff?

Lisez la suite pour tout ce que vous devez savoir sur Ella Emhoff et ce que c’est que d’être la belle-fille de Kamala Harris.

Ella Emhoff est une artiste.

Selon son LinkedIn, Ella Emhoff, 21 ans, est actuellement étudiante à la Parsons School of Design, étudiant l’habillement et le textile, et elle devrait obtenir son diplôme en 2021.

Sur Instagram, il est très clair qu’elle est passionnée par ce qu’elle étudie et elle partage très souvent ce sur quoi elle travaille, y compris ses peintures à l’huile. Il est facile de voir qu’elle a définitivement beaucoup de talent.

Elle conçoit également des vêtements.

Comme Emhoff se concentre à l’école sur le textile, il est logique qu’elle soit également dans le design de mode, et ces derniers temps, elle semble adorer le crochet – une autre chose qu’elle a choisi de partager avec ses abonnés Instagram.

Elle a confectionné des vestes, des chapeaux, des manteaux et même une paire de shorts en tricot, ce qui prend beaucoup de temps et d’habileté.

Ella Emhoff prend des commandes.

Emhoff a déjà mis en place son site Web, et oui, elle prend des commissions si quelqu’un est intéressé.

Son site Web partage ce qu’elle propose, avec les prix, et elle prend également des commandes personnalisées. Elle utilise également son site Web pour présenter ce qu’elle peut faire de son art, y compris le tricot, la peinture, la céramique et les dessins.

Kamala Harris a dû manquer la remise des diplômes d’Emmoff.

Dans un essai qu’elle a écrit l’année dernière, Harris a partagé que, parce qu’elle avait été élue au Sénat alors qu’Ella commençait sa dernière année de lycée, elle avait du mal à être loin d’elle – et elle a finalement dû manquer son diplôme d’études secondaires lorsque il est tombé le même jour que James Comey a témoigné devant le Sénat en 2018, ce qu’elle a dit l’a profondément bouleversée, mais que Emhoff comprenait.

« Ella venait juste d’entrer dans sa dernière année de lycée à Los Angeles », a écrit Harris. « Ce nouvel emploi signifiait que je partagerais le temps entre la Californie et Washington, DC, et le plus dur serait d’être loin de mon Ella. Je savais que j’allais inévitablement manquer plus que quelques rencontres de natation. Et comme vous peut-être deviner, il a fini par être plus que des rencontres de natation. »

Emhoff était dans un clip vidéo de Bo Burnham.

Bien qu’elle ne semble pas avoir trop d’expérience d’actrice, en 2014, Emhoff était dans le clip de Bo Burnham pour « Repeat Stuff », quelque chose qu’elle a posté sur Instagram à l’époque.

« Spoiler je meurs », a-t-elle posté à propos de la vidéo.

Ella Emhoff a récemment parlé de Kamala Harris dans une interview avec son frère pour le New York Times.

«Le niveau de parentalité entre eux trois est très différent maintenant que nous sommes tous les deux dans la vingtaine et que nous sommes en quelque sorte capables de prendre des décisions», a-t-elle expliqué. «Donc, avec les cheveux et les tatouages ​​et des choses comme ça, je pense qu’ils sont tous du genre: ‘Je ne comprends pas, mais je veux que tu sois qui tu veux être.’ Ils ont une bonne communication entre eux trois. Ils forment vraiment une unité, comme une équipe parentale de trois personnes. C’est vraiment cool. «

Elle a également ajouté qu’elle aimait que ses parents brisent la stigmatisation d’être des ennemis avec son ex: « C’est une dynamique cool que nous avons tous. Et je pense que c’est un bon modèle pour montrer que vous pouvez avoir ceci et ce n’est pas bizarre . Comme si ce n’était pas bizarre d’être amis ou d’avoir une bonne relation avec son ex. C’est en fait très sain. «

Emhoff n’a pas pu s’empêcher de parler de la relation de Kamala et Doug pendant l’interview également. « C’est tellement fou. C’est comme la phase de lune de miel pour toujours », a-t-elle révélé. « Par exemple, le reste du monde peut le voir sur les réseaux sociaux, mais nous vivons cela. »

Elle a également expliqué ce que c’était que d’être dans la pièce avec sa famille élargie, en disant: «C’est comme si vous aviez les personnes les plus confiantes et les plus fortes, dont beaucoup étaient des femmes, et c’est comme si vous superposiez toutes les uns sur les autres et il devient que tout le monde essaie de se parler. Donc c’est beaucoup de hurlements vraiment enthousiastes. «

Qui est la mère d’Ella Emhoff, Kerstin Emhoff?

Bien qu’Emhoff ait sans aucun doute Harris dans son coin, elle et sa mère, Kerstin, sont très proches, et Kerstin publie fréquemment sur sa fille pour son propre compte, y compris de nombreux selfies adorables comme celui montré ci-dessus.

C’est si doux de voir qu’Emhoff a deux femmes incroyables dans sa vie comme ces dames, et l’une d’elles est notre vice-présidente.

