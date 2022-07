Qui est Elena Rivera, la protagoniste d’Alba, la série qui fait fureur sur Netflix

Netflix

Alba est arrivée sur Netflix il y a quelques jours à peine et fait déjà partie des plus regardées au monde, mais ici nous allons nous concentrer sur son protagoniste : Qui est Elena Rivera ?

© GettyQui est Elena Rivera, la protagoniste d’Alba, la série qui fait fureur sur Netflix.

Lever du soleil est l’une des grandes sorties du mois dans le service de streaming Netflix, car dès le premier jour, elle a captivé le public jusqu’à ce qu’elle soit actuellement l’une des séries les plus regardées au monde. Cette production espagnole a été vue pour la première fois à la mi-2021, mais finalement en 2022, elle est disponible dans différents pays. Il s’agit d’un remake du roman turc « Quelle est la faute de Fatmagül ? » Protagonisée par Elena Rivera. Qui est cette actrice et où l’avez-vous déjà vue ?

Depuis quelques semaines, la performeuse de 29 ans fait fureur dans le monde entier grâce au lancement au sein de la plateforme, où elle joue Alba Llorens Vendrell. Son personnage est une jeune femme qui revient dans sa ville en vacances et une nuit de fête tourne au tragique lorsqu’un groupe de garçons l’agresse sexuellement. Un an auparavant, alors qu’elle quittait sa vie, elle n’aurait jamais imaginé qu’elle retrouverait Bruno, son voisin de longue date dont elle est tombée amoureuse. Tout bascule lorsqu’elle découvre que trois de ses quatre agresseurs sont les meilleurs amis de Bruno et découvre l’identité du quatrième homme.

+Qui est Elena Rivero ?

Elena Rivera Villajos est né le 29 août 1992 à Saragosse, en Espagne et travaille à la fois dans le théâtre et la musique. Ses premiers pas dans l’industrie ont été en tant que chanteur, faisant partie de concours musicaux et d’émissions de télé-réalité sur Antena 3 telles que » Quelle étoile « , » Nuit des étoiles « , » Jeunes étoiles « Oui « À la recherche d’une étoile ». Enfin, elle fait ses débuts d’actrice en 2005 dans la série Raconte-moi comment cela s’est passéoù elle a incarné Karina jusqu’en 2018.

Alors qu’il réussissait son premier programme, en 2010, il a montré une nouvelle facette de sa vie avec ses études en enseignement de l’éducation de la petite enfance à la Faculté d’éducation de Saragosse, déclarant: « Dans ce truc ‘artistique’, on peut être aussi bien haut que bas, et je préfère avoir quelque chose de sûr. J’ai toujours rêvé d’être éducatrice de jeunes enfants ». Plus tard, il a continué dans plus de projets télévisés tels que Ceux qui Oui Tolèdejusqu’à ce qu’elle fasse ses débuts théâtraux en 2014 au Théâtre María Guerrero de Madrid, jouant Cecilia dans la pièce « L’art de l’entretien ».

Son CV montre également des titres comme Le Ministère du Temps, Servir et Protéger, La Vérité et Inés de mon âme, où elle a été impliquée dans un scandale amoureux lorsqu’elle a été ciblée comme la troisième discorde entre Benjamín Vicuña et China Suárez. Au cinéma, il faisait partie de perdu dans le nord Oui Le goût sucré du citron. En 2022, il rejoint les distributeurs de Sécheresse et en Les héritiers de la terreémission originale de Netflix.

